ТОП-10 самых неудачных американских автомобилей
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Каждая автомобильная компания может ошибиться и выпустить плохой автомобиль. Коллеги из Hotcats подобрали самые неудачные американские модели, которые прославились во многих странах.
AMC Pacer
AMC Pacer 1975 года, Gremlin, как его позже стали называть, возник в результате постгазового кризиса в США в 1970-х годах. Новизна автомобиля заключалась в том, что у него была пассажирская дверь на 10 см длиннее, чтобы пассажирам было комфортнее садиться и выходить из машины. Но автолюбителям не пришелся по вкусу дизайн. Модель была оснащена 4,0-литровым двигателем I6 AMC, который для автомобиля, построенного после топливного кризиса, выглядел не лучшим образом. Однако в настоящее время внешний вид Гремлина становится все более популярным, и он постепенно становится коллекционным автомобилем.
Chrysler TC от Maserati
Chrysler TC By Maserati имеет репутацию одного из самых трагических спортивных автомобилей конца 1980-х - начала 1990-х годов. Фактически, он производился всего два года. Модель построили на платформе De Tomaso Pantera. Смесь двигателя Chrysler и кузова Maserati не привели к хорошему результату.
Ford Mustang II
Может показаться странным, что в этом списке делает Мустанг. Но на самом деле Mustang II был не тем Мустангом, который мы привыкли видеть. Благодаря нефтяному кризису 1973 года формула Mustang изменилась. Основанный на компактном Pinto с четырехцилиндровым двигателем, Mustang II стал провалом.
Pontiac Aztek
Pontiac Aztek — практичный и доступный кроссовер, однако его подвел внешний вид. Более поздние версии были немного доработаны, но Aztek все равно считают одним из худших автомобилей в Соединенных Штатах.
Dodge Durango
Дизайн Dodge Durango 2004 года вызвал много вопросов в автомобильной среде. Durango 2003 года выглядел неплохо, но в 2004 году он стал довольно раздутым и толстым, к тому же Dodge оснастил его недостаточно мощным двигателем.
Saturn ION
Saturn попытался сделать с автомобилем и его внешним видом что-то необычное, но у него ничего не вышло. В интерьере было много дешевого пластика, комбинация приборов была неудобной.
Chrysler PT Cruiser
Chrysler PT Cruiser появился в 2001 году и выпускался на протяжении 9 лет. Фактически, Chrysler планировал продавать автомобиль как грузовик, а «PT» означает Plymouth Truck. Ретро-дизайн не нашел отклика у публики, но автомобиль выиграл Motor Trend «Автомобиль года» в 2001 году.
Ford Pinto
Ford Pinto — это еще один автомобиль, о котором регулярно говорят как о «худшем автомобиле в истории». Глядя на Pinto, это определенно не уродливая машина. Проблема заключалась в том, что будучи еще одним автомобилем после топливного кризиса, он был дешевым и быстро ржавел. А на топливном баке практически не было изоляции или защиты, из-за чего автомобиль взрывался при ударе сзади.
Ford Mustang
Ford Mustang 1994 красивый автомобиль, в этом нет никаких сомнений. Но проблема редукторов заключалась в том, что их характеристики не соответствовали стандарту Mustang, у него было всего 215 л.с., а максимальная скорость составляла чуть более 136 миль в час (218 км/ч).
Ford Thunderbird
Ford Thunderbird Grey 2002 года был 11-м и последним поколением Ford Thunderbird, и, по правде говоря, автомобиль выглядел фантастически. Это был изящный двухместный спорткар с 3,9-литровым двигателем V8 мощностью 250 л.с., разработанным компанией Jaguar. Но в 2002 году он стоил 35000 долларов.
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