10 августа в Выборге пройдет 12 этап Кубка Росси по ралли. Приглашаются все желающие
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В этом году ралли «Выборг» - это 12 этап Кубка России, а также 6 этап Lada Rally Cup. Согласно данным Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трасса ралли включает один день и разделена на 2 секции. Общая протяженность - 178,7 км, из которых 80,5 км – дистанция 6 СУ. Покрытие скоростных участков ралли – гравий, грунт.
Торжественное открытие пройдет 10 августа в 9 часов традиционно на Рыночной площади Выборга. В 12 часов свою работу начнет фан-зона по Дороге на Малиновку, в организации которой активное участие принимал Автоцентр «Интей», официальный дилер Lada.
Благодаря усилиям представителей компании, всех участников автоспортивного шоу ждет увлекательная программа: искусственный трамплин, уникальный звуковой автомобиль Lada XRAY, анимация и аквагрим, полезные призы. На территории фан-зоны работает парковка и кафе, за перипетиями гонки следит (и он же вещает в эфир) спортивный комментатор. Отличное настроение всем гарантировано!
Начало работы фан-зоны - 10 августа в 12 часов. Время перекрытия трассы: 13-17 часов. GPS координаты: 60.817389, 28.611317
Вспоминая прошлогоднее ралли
Победителями в общем зачете выборгского этапа Кубка России-2018 стала команда петербуржцев - Илья Лотвинов/Павел Шевцов на Mitsubishi Lancer Evo-8. Дуэт лидировал на каждом из 8 скоростных участков.
Вторыми к финишу пришли москвичи Владислав Казаков и Иван Максимов на Mitsubishi Lancer Evo-9. От лидеров они отстали на минуту и 13 секунд, но были наказаны за 10-минутное опоздание штрафом в дополнительные минуту и 40 секунд гандикапа. Впрочем, это не помешало им сохранить вторую строчку.
Третьим стал еще один экипаж из города на Неве - команда Lada Sport Rosneft в лице Юрия Аршанского/Михаила Соскина на Lada Kalina NFR. Они отстали от Лотвинова и Шевцова на 3 минуты с небольшим.
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