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7 августа 2019, 12:25

10 августа в Выборге пройдет 12 этап Кубка Росси по ралли. Приглашаются все желающие

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Отличная новость для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для туристов, коих в эти августовские дни немало в старинном Выборге. В предстоящую субботу, 10 августа 2019 года состоится Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту — ралли «Выборг 2019».

В этом году ралли «Выборг» - это 12 этап Кубка России, а также 6 этап Lada Rally Cup. Согласно данным Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трасса ралли включает один день и разделена на 2 секции. Общая протяженность - 178,7 км, из которых 80,5 км – дистанция 6 СУ. Покрытие скоростных участков ралли – гравий, грунт.

Интей LADA (на Коломяжском)
Интей LADA (на Коломяжском)
Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский пр., д. 30
Отзывов: 55
К участию в ралли «Выборг 2019» допущены пилоты и команды, удовлетворяющие требованиям Регламента Кубка России 2019 года (п.п. 3.1, 3.2 и 3.3) на автомобилях, соответствующих требованиям Регламента Кубка России по ралли. В зачете традиционного ралли «Выборг 2019» также примут участие пилоты, имеющие международные лицензии, выданные другими НАФ.

Торжественное открытие пройдет 10 августа в 9 часов традиционно на Рыночной площади Выборга. В 12 часов свою работу начнет фан-зона по Дороге на Малиновку, в организации которой активное участие принимал Автоцентр «Интей», официальный дилер Lada.

Благодаря усилиям представителей компании, всех участников автоспортивного шоу ждет увлекательная программа: искусственный трамплин, уникальный звуковой автомобиль Lada XRAY, анимация и аквагрим, полезные призы. На территории фан-зоны работает парковка и кафе, за перипетиями гонки следит (и он же вещает в эфир) спортивный комментатор. Отличное настроение всем гарантировано!

Начало работы фан-зоны - 10 августа в 12 часов. Время перекрытия трассы: 13-17 часов. GPS координаты: 60.817389, 28.611317

Вспоминая прошлогоднее ралли

Победителями в общем зачете выборгского этапа Кубка России-2018 стала команда петербуржцев - Илья Лотвинов/Павел Шевцов на Mitsubishi Lancer Evo-8. Дуэт лидировал на каждом из 8 скоростных участков.

Вторыми к финишу пришли москвичи Владислав Казаков и Иван Максимов на Mitsubishi Lancer Evo-9. От лидеров они отстали на минуту и 13 секунд, но были наказаны за 10-минутное опоздание штрафом в дополнительные минуту и 40 секунд гандикапа. Впрочем, это не помешало им сохранить вторую строчку.

Третьим стал еще один экипаж из города на Неве - команда Lada Sport Rosneft в лице Юрия Аршанского/Михаила Соскина на Lada Kalina NFR. Они отстали от Лотвинова и Шевцова на 3 минуты с небольшим.


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10 августа в Выборге пройдет 12 этап Кубка Росси по ралли. Приглашаются все желающие
В этом году ралли «Выборг» - это 12 этап Кубка России, а также 6 этап Lada Rally Cup. Согласно данным Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трасса ралли включает один день и разделена на 2 секции. Общая протяженность - 178,7 км, из которых 80,5 км – дистанция 6 СУ. Покрытие скоростных участков ралли – гравий, грунт.{{guide_36}} К участию в ралли «Выборг 2019» допущены пилоты и команды, удовлетворяющие требованиям Регламента Кубка России 2019 года (п.п. 3.1, 3.2 и 3.3) на автомобилях, соответствующих требованиям Регламента Кубка России по ралли. В зачете традиционного ралли «Выборг 2019» также примут участие пилоты, имеющие международные лицензии, выданные другими НАФ.Торжественное открытие пройдет 10 августа в 9 часов традиционно на Рыночной площади Выборга. В 12 часов свою работу начнет фан-зона по Дороге на Малиновку, в организации которой активное участие принимал Автоцентр «Интей», официальный дилер Lada. Благодаря усилиям представителей компании, всех участников автоспортивного шоу ждет увлекательная программа: искусственный трамплин, уникальный звуковой автомобиль Lada XRAY, анимация и аквагрим, полезные призы. На территории фан-зоны работает парковка и кафе, за перипетиями гонки следит (и он же вещает в эфир) спортивный комментатор. Отличное настроение всем гарантировано! Начало работы фан-зоны - 10 августа в 12 часов. Время перекрытия трассы: 13-17 часов. GPS координаты: 60.817389, 28.611317 Вспоминая прошлогоднее раллиПобедителями в общем зачете выборгского этапа Кубка России-2018 стала команда петербуржцев - Илья Лотвинов/Павел Шевцов на Mitsubishi Lancer Evo-8. Дуэт лидировал на каждом из 8 скоростных участков.Вторыми к финишу пришли москвичи Владислав Казаков и Иван Максимов на Mitsubishi Lancer Evo-9. От лидеров они отстали на минуту и 13 секунд, но были наказаны за 10-минутное опоздание штрафом в дополнительные минуту и 40 секунд гандикапа. Впрочем, это не помешало им сохранить вторую строчку. Третьим стал еще один экипаж из города на Неве - команда Lada Sport Rosneft в лице Юрия Аршанского/Михаила Соскина на Lada Kalina NFR. Они отстали от Лотвинова и Шевцова на 3 минуты с небольшим.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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