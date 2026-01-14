Какие машины не стоит продавать — удивительный рейтинг с сюрпризом

14 января 2026, 10:23
10 автомобилей, которые с годами только дорожают и становятся выгодной инвестицией
10 автомобилей, которые с годами только дорожают и становятся выгодной инвестицией
Некоторые автомобили способны не только не терять в цене, но и расти в стоимости. Эксперты выделили 10 моделей, которые становятся дороже с каждым годом. В этом списке есть неожиданные имена. Проверьте, есть ли среди них ваша машина.
Многие считают, что автомобиль – это всегда убыточная покупка. Но есть исключение: модели с возрастом могут и прибавлять в цене. Речь идет не о коллекционных гиперкарах, а о вполне доступных машинах, которые еще недавно можно было встретить на дорогах. Эксперты carVertical проанализировали рынок и назвали несколько десятков автомобилей, которые не стоит спешить продавать, так как они могут удивить ростом стоимости.
Все эти машины дорожают примерно одинаково. Речь идет о конкретных поколениях и модификациях, а не обо всех версиях подряд. Давайте разберемся, какие модели заслуживают особого внимания.
Alfa Romeo GTV (1993-2004) — это купе, сразу выделяющееся на фоне других благодаря своему дизайну. Машина выпускалась с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами. Версии с оригинальными цилиндрами отличались маневренностью, но настоящую ценность на рынке имеют экземпляры с классическим шестицилиндровым двигателем Буссо. Именно они сегодня вызывают ажиотаж среди коллекционеров.
Audi V8 (1988–1993) — флагманский седан, ставший знаменитой А8. Как ясно из названия, под капотом всегда стоял V8. Была даже версия с шестиступенчатой механикой, что для представительского класса тех лет - редкость. Именно с этой модели началось соперничество Audi с BMW и Mercedes-Benz в сегменте роскошных седанов. Сейчас такие машины встречаются нечасто, и их стоимость стабильно растет.
BMW 540i (1992-1996) — представитель семейства E34, выпускавшийся всего четыре года. Под капотом — восьмицилиндровый мотор, что сделало эту версию особенной. Интересно, что таких машин на рынке даже меньше, чем культовых M5 на той же базе. Сегодня найти живой экземпляр - большая удача, а цены на них продолжают ползти вверх.
Также со временем становятся дороже такие культовые модели как: Jaguar XK8 (1996-2006), Land Rover Defender (Series I, Series II), Mercedes-Benz E300, E320, E420, E500 (1992-1996), Saab 9000 CS Aero (1993-1997), Toyota Land Cruiser (J80, J100), Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995), Volvo 740 Turbo (1986-1990).
Все перечисленные модели уже редко можно встретить на российских дорогах, но несмотря на возраст, они стоят целое состояние.
Похожие материалы Альфа Ромео, Ауди, БМВ
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
Похожие материалы Альфа Ромео, Ауди, БМВ
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее