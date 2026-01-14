Какие машины не стоит продавать — удивительный рейтинг с сюрпризом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 10:23

Некоторые автомобили способны не только не терять в цене, но и расти в стоимости. Эксперты выделили 10 моделей, которые становятся дороже с каждым годом. В этом списке есть неожиданные имена. Проверьте, есть ли среди них ваша машина.

Многие считают, что автомобиль – это всегда убыточная покупка. Но есть исключение: модели с возрастом могут и прибавлять в цене. Речь идет не о коллекционных гиперкарах, а о вполне доступных машинах, которые еще недавно можно было встретить на дорогах. Эксперты carVertical проанализировали рынок и назвали несколько десятков автомобилей, которые не стоит спешить продавать, так как они могут удивить ростом стоимости.

Все эти машины дорожают примерно одинаково. Речь идет о конкретных поколениях и модификациях, а не обо всех версиях подряд. Давайте разберемся, какие модели заслуживают особого внимания.

Alfa Romeo GTV (1993-2004) — это купе, сразу выделяющееся на фоне других благодаря своему дизайну. Машина выпускалась с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами. Версии с оригинальными цилиндрами отличались маневренностью, но настоящую ценность на рынке имеют экземпляры с классическим шестицилиндровым двигателем Буссо. Именно они сегодня вызывают ажиотаж среди коллекционеров.

Audi V8 (1988–1993) — флагманский седан, ставший знаменитой А8. Как ясно из названия, под капотом всегда стоял V8. Была даже версия с шестиступенчатой ​​механикой, что для представительского класса тех лет - редкость. Именно с этой модели началось соперничество Audi с BMW и Mercedes-Benz в сегменте роскошных седанов. Сейчас такие машины встречаются нечасто, и их стоимость стабильно растет.

Фото: System1024 / ru.wikipedia.org

BMW 540i (1992-1996) — представитель семейства E34, выпускавшийся всего четыре года. Под капотом — восьмицилиндровый мотор, что сделало эту версию особенной. Интересно, что таких машин на рынке даже меньше, чем культовых M5 на той же базе. Сегодня найти живой экземпляр - большая удача, а цены на них продолжают ползти вверх.

Также со временем становятся дороже такие культовые модели как: Jaguar XK8 (1996-2006), Land Rover Defender (Series I, Series II), Mercedes-Benz E300, E320, E420, E500 (1992-1996), Saab 9000 CS Aero (1993-1997), Toyota Land Cruiser (J80, J100), Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995), Volvo 740 Turbo (1986-1990).

Все перечисленные модели уже редко можно встретить на российских дорогах, но несмотря на возраст, они стоят целое состояние.

Упомянутые марки: Alfa Romeo, Audi, BMW
