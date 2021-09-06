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6 сентября 2021, 17:02

10 автомобилей, которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе

Эти десять автомобилей не только не остановят снежные обледеневшие поля, но они с легкостью могут справиться с лыжной трассой даже на самой простой зимней резине.
Фото: hotcars.com
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе
10 автомобилей которые с легкостью проедут даже по лыжной трассе

Нет ничего неприятнее непредсказуемых зимних опасностей. Чувствовать себя комфортно и уверенно во время снегопада можно не в каждом автомобиле. Единственный способ по-настоящему справиться с зимней погодой — это автомобили, созданные для северного полушария.

Range Rover SVR

Компания Land Rover не ускользнула далеко от своего наследия — машин, побеждающих в гонках по бездорожью. Range Rover Sport является тем, что известно как Mild Hybrid Electric Vehicle с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая не позволяет допустить слишком большого крутящего момента, чтобы потерять контроль в любой момент. Также на выручку придет «снежный режим», который является стандартным для базовой комплектации.

Audi Allroad

Audi Allroad имеет приличную мощность и низкий центр тяжести. Вспомним, как Audi Quattro доминировала в ралли Группы B. С системой Audi Quattro и более длинной колесной базой можно выезжать на самые опасные заснеженные или обледеневшие участки.

Ram 1500

Этот американский пикап любят на родине за его отличные зимние характеристики. Здесь, например, есть подогреватель блока цилиндров. Также у Ram очень плавный ход. AWD может самостоятельно определять и адаптироваться к снежному режиму, и если вы застрянете, поможет электронная блокировка заднего дифференциала.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek отлично чувствует себя на снегу и во время гололеда. Да, он не бьет рекорды, но не застревает после многократных остановок и троганий. Помимо всего Subaru предлагает впечатляющий 8,7-дюймовый (220 мм) дорожный просвет.

Jeep Rubicon

Jeep Rubicon во многом похож на Ram 1500, оба от Chrysler, но Rubicon не оснащен двигателем Hemi. Внедорожник выигрывает за счет более равномерно распределенного веса. Rubicon также имеет большой прижимной вес, интуитивно понятный полный привод, который может распознавать снег и адаптироваться к нему, и самый большой клиренс среди всех автомобилей в этом списке. В отличие от обычного Wrangler, Rubicon имеет два дифференциала блокировки.

Honda CR-V

Обзоры постоянно удивляют внедорожными характеристиками Honda, и, в отличие от многих автомобилей в этом списке, эта модель выпускается в гибридном исполнении. Здесь нет специального режима для заснеженных дорог, но с неприятностями отлично справляется полный привод.

BMW 3 серии

3-я серия — это пример стремления BMW к роскоши, а система xDrive выводит модель на совершенно новый уровень. Это самая сбалансированная (по весу) машина из этого списка.

Toyota 4Runner

Toyota 4Ruunner попал этот в этот список благодаря 9,7-дюймовому (246 мм) дорожному просвету, внедорожным шинам, которые идут в базовой комплектации, специальному «снежному» режиму.

Ford F-150 Raptor

F-150 зарекомендовал себя как отличный грузовичок в снежную погоду благодаря своему интуитивно понятному полному приводу. В Сети можно найти много видео, доказывающих его невероятные способности.

Mercedes-Benz GLA 4-Matic

Из всех возможных автомобилей Mercedes, включая G-Wagon, GLA занял свое место в этом списке за отличную езду и ориентацию на людей. Mercedes 4-Matic действует симметрично, отслеживая и реагируя на все изменения. Этот компактный кроссовер можно принять даже за хэтчбек. У него массивные шины и смышленая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Упомянутые модели: Mercedes GLA (от 3 200 000 Р), Ford F-150, Land Rover Range Rover Sport (от 4 501 000 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), BMW 3 (от 1 940 000 Р), Toyota 4 Runner
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