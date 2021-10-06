10 автомобилей с самыми странными фарами
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Когда дизайнеры доходят до прорисовки фар, у них нет практически никаких ограничений. Например, такие как безопасность или распределение веса, и поэтому время от времени они принимают очень опрометчивые решения.
Porsche 928 1978 года
В разгар эры всплывающих фар, в 928 решили заново изобрести уже существующие варианты решений. В результате получились два хромированных рожка для мороженого, которые оставались незащищенными от непогоды весь день. Несмотря на то, что фары выглядели странно и находились не на своем месте, с 1977 по 1995 год они оставались неизменными. Эти фары продаются на eBay, и просят за них десять центов.
Oldsmobile Toronado
В наши дни фанаты окажутся в недоумении, когда увидят автомобиль, где на месте фар расположилась решетка радиатора. В порыве чувств Oldsmobile сказал: «Черт возьми!» и растянул решетку радиатора до упора. Решетка должна была быть разбита видимыми прорезями и явными поддельными панелями, чтобы освободить место для квадратных фар, которые были смещены и непривлекательны при дневном свете.
Cizeta V16T
Когда вы впервые увидели Lamborghini Countach с четырьмя глазами, возможно, подумали, что это какая-то шутка в Photoshop, но это не так. Cizeta (Moroder) V16T не производился в начале 80-х, но выпускался между 1991 и 1995 годами. Итальянский автомобиль был результатом сотрудничества знаменитого дизайнера Марчелло Гандини и Джорджио Мородера, отцом современной электронной танцевальной музыки. Марчелло сказал в интервью, что его дизайн создан для пользы автомобиля, а не для зрителя.
Fiat Multipla
Multipla уже давно заняла свое место в списке самых уродливых автомобилей, так что вы, возможно, видели его раньше, но теперь мы обращаем ваше внимание на фары. При беглом взгляде можно подумать, что верхние лучи у лобового стекла это дальний свет, а самые низкие — противотуманки? А вот и нет. Может быть, это символическое указание на то, как двухрядный внедорожник может вместить по три человека в каждом ряду, или это просто шутка, которую случайно отправили в производство.
Citroen Ami 6
Посмотрите на эту модель, дизайнер явно находился в причудливом настроении. Эта модель и Ford Taunus P3 стали первыми автомобилями с продолговатой некруглой формой фар, которые вышли в серийное производство. Возможно, поэтому это выглядит так странно.
Alfa Romeo Brera
Фары Alfa Romeo Brera выглядят незащищенными, выступая из-под капота. Затейливое купе-хэтчбек с длинным носом и усохшей решеткой радиатора выглядит очень необычно. Еще более странно, что каждый из фонарей служит своей цели.
Nissan Juke
Juke очень часто ругают в автомобильном сообществе. Даже Ричард Хэммон высказался насчет фар этой модели: «Вы видите его на автостраде с глупыми двойными жучковатыми глазами! Самодовольная маленькая баба!» Новый Juke, по-видимому, настолько стыдится своих фар, что они просто сплющивают их в плоскую маленькую линию, которая выглядит совершенно непригодной для использования.
TVR Tuscan
Считается, что TVR Tuscan был моделью для автомобиля мистера Невероятного. Ключевое отличие состоит в том, что супергероя нельзя увидеть едущим на автомобиле у которого вместо классических фар вертикальная стопка из трех одинаковых точек. Модель была выпущена между 1967 и 1971 годами в Англии.
Buick Riviera
В эпоху расширяющихся решеток в 1963 году появилось первое поколение Buick Riviera с необычными фарами. Их внешний вид похож на решетку радиатора, но физическая форма явно соответствует краю бампера.
Hyundai Tiburon RD2
На самом деле, конструкция с четырьмя фарами не была редкостью. Но только у Hyundai Tiburon RD2 они получились не в самом лучшем варианте, да еще и совершенно разного дизайна.
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