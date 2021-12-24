10 безопасных машин для ежедневных поездок
Honda CR-V
Компактный городской кроссовер на 5 мест, расход топлива по городу 8,4 л на 100 км, но куда примечательнее обилие функций безопасности, которые доступны в этой модели. Удержание в полосе и предупреждение о выезде из нее, адаптивный круиз контроль и автоматическое экстренное торможение – это лишь часть того, что будет обеспечивать вашу безопасность на дороге.
Kia K5
Страховой институт дорожной безопасности в США поставил этот седан на первое место по безопасности, поскольку кроме красивой внешности и удобного салона семейная машина оснащена множеством опций безопасности на дороге. К тому же машина весьма экономичная – 8,1 л по городу и 6,9 л на трассе.
Mazda CX-3
Модель можно купить в комплектации с полным приводом и тогда этот компактный внедорожник станет отличным вариантом не только для города, но и поездок за город. Машина довольно экономична – 8,1 л в городе при наличии 2-литрового двигателя мощностью 148 л.с. Также модель оснащена современными опциями безопасности, которые временами хорошо сглаживают все имеющиеся у модели недостатки.
Mercedes-Benz E-Class
Комфортный 4-местный седан с полным приводом обладает отличной управляемость и превосходно входит в повороты, а современный функционал обеспечивает надежный контроль трассы.
Toyota Sienna
Минивен можно приобрести в комплектации с полным приводом, кроме того, обновленная модель получила гибридную силовую установку, что делает ее очень экономичной – 6,5 л на 100 км. Максимальная вместимость 8 человек, так что машина станет отличным вариантом для большой семьи. Набор опций безопасности не столь огромен, как у некоторых конкурентов, но основные функции присутствуют: мониторинг слепой зоны, предупреждение о перекрестном движении, удержание в полосе и тому подобное.
Lexus ES 350
Это машина сочетает в себе спортивную внешность, высочайший уровень комфорта и безопасности. В стандартную комплектацию в России (цена от 5,5 млн рублей) входит комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System +. Машина движется по городу очень плавно, даже там, где дороги не отличаются высочайшим качеством. Помимо опций безопасности, модель получила множество других полезных и интересных функций, так что ездить на ней каждый день очень приятно.
Volvo XC90
Премиальный внедорожник с полным приводом и 8-ступенчатой АКПП стоит в России от 5,3 млн рублей, на выбор два варианта двигателя – бензиновый или дизельный. В комплектацию входит защита от бокового удара, ограничитель скорости, мониторинг слепых зон, предупреждение о наезде сзади и пр. Расход бензина в смешанном цикле составляет 8,2 л, в случае с дизельным двигателем – 6,7 л топлива на 100 км.
Mazda 3
В этой машине даже в пробке стоять не так тоскливо, но главное, конечно, это ее передовой функционал безопасности. Адаптивная система освещения, распознавание дорожных знаков и мониторинг слепых зон – это лишь часть того, что есть в новой Mazda 3. Кроме того, она довольно экономична и потребляет в городе всего 7,6 л на 100 км. К сожалению, поставки модели в РФ приостановлены, но это все равно одна из лучших на сегодня городских машин.
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