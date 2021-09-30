10 фактов из жизни величайшего гонщика Формулы-1 Ники Лауда
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Ники Лауда величайший гонщик Формулы-1, но если бы он последовал желаниям своих родителей, его карьера в спорте бы не состоялась. После трудного старта в мире Формулы-1 Лауда сумел закрепиться благодаря упорству и решимости.
Ранние годы
Ники Лауда родился 22 февраля 1949 года в Вене. Казалось, что для мальчика была уготована успешная жизнь, но все пошло не так, как его семья могла себе представить. В молодости он не проявлял больших успехов в школе. Его родители были очень успешными промышленниками с сетью бумажных фабрик, и они хотели, чтобы сын продолжил семейное дело.
Гоночная карьера
Стать автогонщиком Ники Лауда хотел с юного возраста, но, к сожалению, в то время семья не одобрила его выбор, так как его карьерный путь был уже предопределен. При отсутствии поддержки, он подделал свой школьный аттестат, пытаясь убедить родителей купить ему машину. Это сработало, и он стал счастливым обладателем VW.
Трофеи в обмен на мойку
Как ни странно, но Ники Лауда не сохранил большую часть своих трофеев. Эти трофеи были фактически отданы в его местный гараж в обмен на пожизненный запас бесплатных моек.
Почти фатальная авария
В 1976 году на Нюрбургринге Ники Лауд попал в очень серьезную аварию. За неделю до гонки Лауда сам призвал других гонщиков бойкотировать гонку из-за ненадлежащих мер безопасности на трассе. Эта история напоминает трагедию, которая положила конец жизни гонщика Айртона Сенны на Гран-при Италии 1994 года, где он также высказывал опасения по поводу безопасности на трассе, но гонка несмотря на заявление гонщика продолжилась. Состояние Лауды после аварии было настолько критическим, что в больницу даже вызвали священника.
Количество побед
Несомненно, Ники Лауда один из лучших гонщиков в истории Формулы-1, стоит даже мельком взглянуть на его послужной список. За свою 14-летнюю карьеру Лауда завоевал в общей сложности три чемпионских титула с пятью командами, а всего было 25 побед.
Собственные авиакомпании
Ники Лауда был большим поклонником авиации. Вскоре после выхода на пенсию в 1979 году он основал собственную авиакомпанию и назвал её Lauda Air. Много лет спустя, в 2003 году, он основал ещё одну бюджетную авиакомпанию Niki, а затем в 2016 году он приобрел еще одну авиакомпанию, переименовав ее в Laudamotion. У Лауда, конечно, была и лицензия пилота.
Знаменитое соперничество
Соперничество в Формуле-1 не является чем-то новым, но соперничество между Джеймсом Хантом и Ники Лауда даже стало темой фильма в 2013 году. Это было противостояние личностей гонщиков. Лауда был более целеустремленным, логичным и сдержанным, тогда как Хант был полной его противоположностью.
Финансовый долг
Лауда не умел управлять финансами. Правда, его стремление к победе преодолевало любые финансовые препятствия, которые возникали на его пути. Во время своей первой прогулки на новом VW, о котором мы говорили ранее, он врезался в Mini Cooper. В результате он получил разбитую машину и долг в размере около 2400 долларов. Позже Лауда взял в банке ссуду под страхование жизни на общую сумму около 41000 долларов, чтобы купить себе место в мартовских командах Формулы-2 и Формулы-1 в самом начале 70-х годов. К сожалению, это ни к чему не привело, и в отчаянии Лауда присоединился к BRM в 73 году, что еще больше увеличило его долг. Прорыв в его карьере произошел лишь после ряда удачных выступлений. Энцо Феррари сам привел Лауда в Ferrari в 1974 году, погасив при этом его долги.
Пенсия
После аварии в Германии Лауда планировал закончить карьеру гонщика. Но в итоге он ушел в отставку только в 1979 году. Через несколько лет Лауда вернулся в гонки с McLaren в 1982 году, и оставался там до 1985 года.
Наследие
Ники Лауда, один из величайших спортсменов всех времен, его наследие вдохновляет гонщиков по сей день. Его имя было запечатлено в Международном зале славы автоспорта в 1993 году. Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года, оставив прекрасные воспоминания о его жизни.
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