10 фактов об электрокарах, о которых молчат производители

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Audi Aurus Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
28 сентября 2021, 16:47

10 фактов об электрокарах, о которых молчат производители

В линейке почти каждого крупного автопроизводителя сейчас есть модель, работающая на чистом электричестве, а продажи электрокаров растут по всему миру. Но есть определенные нюансы, о которых компании предпочитают умалчивать.
Фото: pinterest.com

Электромобили становятся все более популярными. Крупнейшие рынки сбыта – Китай, США и Европа. Но есть много неочевидных фактов, о которых многие автомобилисты даже не задумываются.

Они не совсем «зеленые»

ev
Общеизвестное главное преимущество электромобилей по сравнению с машинами с обычными ДВС – их экологическая чистота. Они не выбрасывают в атмосферу вредных веществ, поскольку мотор работает от аккумулятора, а не сжигает углеводороды. Однако, если рассматривать весь цикл производства и утилизации электрокаров, они оказываются не такими уж «чистыми». Добыча лития для производства аккумуляторов оказывает негативное влияние на экосистему. В атмосферу выбрасывается углерод и хлорфторуглерод, но по сравнению с традиционными двигателями электромобили кажутся меньшим злом.

Меньшая дальность хода

ev
Одним из факторов, влияющих на выбор покупателей, является дальность хода без подзарядки. Особенно, если машина приобретается не для городских поездок дом-офис-дом, а для длительных разъездов и дальних путешествий. Большинство электрокаров на рынке предлагает запас хода менее 500 километров, и лишь единицы – больше. По этому показателю они все еще уступают машинам с ДВС. Страшный сон владельца электрокара – оказаться с разряженным автомобилем вдали от зарядной станции. В случае с обсохшим бензиновым двигателем топливо можно подвезти в канистре, для электрокара все обстоит намного сложнее.

Тишина


Моторы электрокаров безмолвствуют, и об их приближении можно догадаться только шелесту шин. С одной стороны, электрокары существенно снижают уровень дорожного шума. С другой – водителям нравится слышать рычание мотора. В третьих, бесшумность электрокаров – вещь небезопасная. В 2019 году в Евросоюзе даже приняли закон, обязывающий производителей электрокаров внедрять звуковое «сопровождение» при движении на скоростях выше 20 км/ч.

Идея электромобилей не нова


Первые электромобили появились еще в XIX веке. В 1828 году венгерский физик и электротехник Аньош Иштван Йедлик изобрел первый электродвигатель. В 1839 году появилась первая электрическая карета, а в 1881 году был изготовлен трехколесный велосипед Gustave Trouble. Но в битве электричества, пара и углеводородов победили последние, как более практичные и недорогие. Осложнившаяся экологическая обстановка привела в начале XXI века к возрождению электрокаров.

Увеличить дальность хода можно при торможении


Рекуперативное торможение позволяет подзаряжать аккумуляторы, переводя кинетическую энергию в потенциальную. С помощью этой функции гибридные автомобили и электрокары можно заряжать во время движения. Автопроизводители уже успешно применяют ее на своих электрокарах: Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Audi e-tron,  Toyota Prius и Hyundai Kona.

Более длительное время зарядки

ev
Автомобиль с бензиновым двигателем дозаправляется примерно за 3 – 4 минуты, но зарядка электромобиля занимает существенно больше времени. Большинство владельцев электрокаров заряжают свои автомобили ночью от обычной розетки. В противном случае придется надолго задержаться на зарядной станции. Автопроизводители активно работают над различными системами быстрой зарядки. Например, Lucid Air можно заряжать по 30 километров в минуту или 480 километров за 20 минут. Porsche Taycan заряжается по 25 километров в минуту, а Nissan Leaf – 20 километров в минуту.

Дорогое обслуживание


Срок службы большинства электрических батарей составляет 10 лет, поэтому они не требуют регулярного обслуживания, особенно в полностью электрических автомобилях. В случае поломки электрокара, починить его самостоятельно вряд ли удастся, а услуги сертифицированных специалистов стоят недешево.

Риск пожара

fire
Электромобили подвержены риску возгорания, как и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Разница между ними заключается в том, что возгорание электромобилей трудно потушить. Чтобы тушить пожар в традиционном автомобиле, потребуется примерно тонна воды. На тушение электрокара Tesla, как следует из инструкции по эксплуатации, уйдет в 10 – 30 раз больше. Самыми распространенными причинами возгорания электрокаров являются перегрев, некачественные аккумуляторы, утечка химикатов и ДТП.

Электромобили уязвимы для хакеров


Учитывая сложные и передовые технологии, используемые в электромобилях, неудивительно, что они в большей степени подвержены взлому. Злоумышленники могут получить доступ к некоторым системам и программному обеспечению. Инженеры постоянно работают над повышением безопасности электрокаров, в том числе и компьютерной.

Разряд батареи


Катастрофическое падение емкости аккумуляторов может быть вызвано экстремально сильными морозами, механическими повреждениями или сбоем программного обеспечения. Емкость батареи падает, если электрокар долго стоит без дела. Чтобы предотвратить разряд аккумулятора, владелец должен регулярно ездить на электрокаре, зимой пользоваться гаражом и регулярно проводить техническое обслуживание.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
БТР-82А: почему российская военная техника так хороша
Что делать, если ремонт автомобиля некачественный: как не столкнуться с обманом в автосервисе
Тест-драйв нового Subaru Outback: гастрольное удостоверение
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 7Pro и еще 71 модель
Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 29 моделей
Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 32 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Ярославль Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться