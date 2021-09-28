10 фактов об электрокарах, о которых молчат производители
Электромобили становятся все более популярными. Крупнейшие рынки сбыта – Китай, США и Европа. Но есть много неочевидных фактов, о которых многие автомобилисты даже не задумываются.
Они не совсем «зеленые»
Общеизвестное главное преимущество электромобилей по сравнению с машинами с обычными ДВС – их экологическая чистота. Они не выбрасывают в атмосферу вредных веществ, поскольку мотор работает от аккумулятора, а не сжигает углеводороды. Однако, если рассматривать весь цикл производства и утилизации электрокаров, они оказываются не такими уж «чистыми». Добыча лития для производства аккумуляторов оказывает негативное влияние на экосистему. В атмосферу выбрасывается углерод и хлорфторуглерод, но по сравнению с традиционными двигателями электромобили кажутся меньшим злом.
Меньшая дальность хода
Одним из факторов, влияющих на выбор покупателей, является дальность хода без подзарядки. Особенно, если машина приобретается не для городских поездок дом-офис-дом, а для длительных разъездов и дальних путешествий. Большинство электрокаров на рынке предлагает запас хода менее 500 километров, и лишь единицы – больше. По этому показателю они все еще уступают машинам с ДВС. Страшный сон владельца электрокара – оказаться с разряженным автомобилем вдали от зарядной станции. В случае с обсохшим бензиновым двигателем топливо можно подвезти в канистре, для электрокара все обстоит намного сложнее.
Тишина
Моторы электрокаров безмолвствуют, и об их приближении можно догадаться только шелесту шин. С одной стороны, электрокары существенно снижают уровень дорожного шума. С другой – водителям нравится слышать рычание мотора. В третьих, бесшумность электрокаров – вещь небезопасная. В 2019 году в Евросоюзе даже приняли закон, обязывающий производителей электрокаров внедрять звуковое «сопровождение» при движении на скоростях выше 20 км/ч.
Идея электромобилей не нова
Первые электромобили появились еще в XIX веке. В 1828 году венгерский физик и электротехник Аньош Иштван Йедлик изобрел первый электродвигатель. В 1839 году появилась первая электрическая карета, а в 1881 году был изготовлен трехколесный велосипед Gustave Trouble. Но в битве электричества, пара и углеводородов победили последние, как более практичные и недорогие. Осложнившаяся экологическая обстановка привела в начале XXI века к возрождению электрокаров.
Увеличить дальность хода можно при торможении
Рекуперативное торможение позволяет подзаряжать аккумуляторы, переводя кинетическую энергию в потенциальную. С помощью этой функции гибридные автомобили и электрокары можно заряжать во время движения. Автопроизводители уже успешно применяют ее на своих электрокарах: Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Audi e-tron, Toyota Prius и Hyundai Kona.
Более длительное время зарядки
Автомобиль с бензиновым двигателем дозаправляется примерно за 3 – 4 минуты, но зарядка электромобиля занимает существенно больше времени. Большинство владельцев электрокаров заряжают свои автомобили ночью от обычной розетки. В противном случае придется надолго задержаться на зарядной станции. Автопроизводители активно работают над различными системами быстрой зарядки. Например, Lucid Air можно заряжать по 30 километров в минуту или 480 километров за 20 минут. Porsche Taycan заряжается по 25 километров в минуту, а Nissan Leaf – 20 километров в минуту.
Дорогое обслуживание
Срок службы большинства электрических батарей составляет 10 лет, поэтому они не требуют регулярного обслуживания, особенно в полностью электрических автомобилях. В случае поломки электрокара, починить его самостоятельно вряд ли удастся, а услуги сертифицированных специалистов стоят недешево.
Риск пожара
Электромобили подвержены риску возгорания, как и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Разница между ними заключается в том, что возгорание электромобилей трудно потушить. Чтобы тушить пожар в традиционном автомобиле, потребуется примерно тонна воды. На тушение электрокара Tesla, как следует из инструкции по эксплуатации, уйдет в 10 – 30 раз больше. Самыми распространенными причинами возгорания электрокаров являются перегрев, некачественные аккумуляторы, утечка химикатов и ДТП.
Электромобили уязвимы для хакеров
Учитывая сложные и передовые технологии, используемые в электромобилях, неудивительно, что они в большей степени подвержены взлому. Злоумышленники могут получить доступ к некоторым системам и программному обеспечению. Инженеры постоянно работают над повышением безопасности электрокаров, в том числе и компьютерной.
Разряд батареи
Катастрофическое падение емкости аккумуляторов может быть вызвано экстремально сильными морозами, механическими повреждениями или сбоем программного обеспечения. Емкость батареи падает, если электрокар долго стоит без дела. Чтобы предотвратить разряд аккумулятора, владелец должен регулярно ездить на электрокаре, зимой пользоваться гаражом и регулярно проводить техническое обслуживание.
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