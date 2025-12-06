Самые дорогие в обслуживании иномарки: какие модели требуют максимальных затрат – стоит ли покупать такие авто

6 декабря 2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.
Каждый автомобиль имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов. Однако ключевым остается качество сборки и используемых материалов. Даже при аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании машины, собранные из дешевых компонентов, редко радуют долговечностью. Но есть и другая крайность – автомобили, которые изначально стоят недешево, а их содержание способно серьезно ударить по карману владельца.
В этом материале собраны десять иномарок, которые считаются одними из самых затратных в обслуживании. В рейтинг не попали ультра-премиальные бренды, где расходы на сервис и так очевидны. Здесь речь идет о более массовых моделях, которые часто встречаются на дорогах России и кажутся доступными на вторичном рынке. Но за привлекательной ценой может скрываться целый ворох финансовых сюрпризов.
Land Rover Discovery и Mercedes-Benz S-класс W221: дорого с первых дней
Land Rover Discovery открывает список машин, которые могут быстро опустошить банковский счет владельца. Несмотря на то, что эта модель дешевле флагманского Range Rover, расходы на ее обслуживание впечатляют. Только на базовые сервисные процедуры уходит не менее 1,5 тысячи долларов в год. Диагностика и ремонт обходятся в десятки тысяч рублей, а многие детали не подлежат восстановлению и требуют полной замены.
Mercedes-Benz S-класс W221 часто привлекает покупателей на вторичном рынке своей ценой, но за внешней доступностью скрываются серьезные траты. Электроника, ГРМ, пневмоподвеска и другие системы требуют регулярных вложений. Только на первичное обслуживание после покупки может уйти до 220 тысяч рублей, а дальнейшие расходы способны многократно превысить стоимость самого автомобиля.
Volkswagen Passat и BMW 7 Series: скрытые расходы популярных моделей
Volkswagen Passat, особенно в кузове B7, известен своими проблемами с двигателями 1.8 и 2.0 TSI. Масложор, слабые поршни и дорогие оригинальные масла делают эксплуатацию этой модели весьма затратной. Замена поршневой группы – удовольствие не из дешевых, а годовое обслуживание легко переваливает за 1,5 тысячи долларов.
BMW 7 Series с индексами E65, E66, F01, F02 и F04 – еще один пример того, как покупка мощного седана может обернуться финансовым испытанием. Проблемы с мотором N63, дорогая электроника и сложные системы управления требуют регулярных вложений. Даже если автомобиль достался по привлекательной цене, расходы на сервис могут неприятно удивить.
Ford Mustang и Porsche Cayenne Turbo I: спортивный характер – спортивные траты
Ford Mustang – мечта многих автолюбителей, но содержание этого маслкара обходится недешево. Ежегодные расходы на обслуживание и ремонт могут достигать 2 тысяч долларов. Турбированные двигатели требуют частой замены свечей и фильтров, а топливная система быстро загрязняется.
Porsche Cayenne Turbo I на вторичном рынке стоит относительно недорого, но ремонт двигателя или турбины может обойтись в сумму, сопоставимую с ценой самого автомобиля. Годовое техническое обслуживание также не из дешевых – около 200 тысяч рублей.
Nissan Maxima, Audi A8, Subaru Forester и Mazda 6: японская и немецкая техника с сюрпризами
Nissan Maxima выделяется среди других моделей бренда высокими затратами на сервис. Даже при аккуратной эксплуатации расходы редко укладываются в тысячу долларов в год, а чаще приближаются к двум. Оригинальные масла и комплектующие, а также требовательность к качеству топлива делают содержание этой машины дорогим удовольствием.
Audi A8 – представительский седан, который на вторичном рынке можно купить за относительно небольшие деньги. Однако ремонт электроники, замена кузовных элементов и обслуживание сложных систем обходятся очень дорого. Даже простая замена цепи ГРМ может стоить как половина стоимости автомобиля.
Subaru Forester популярен среди российских водителей, но оппозитные двигатели и сложная конструкция требуют особого подхода. Не каждая мастерская возьмется за такой ремонт, а оригинальные детали часто приходится заказывать из Японии. В результате годовое обслуживание может достигать 2 тысяч долларов.
Mazda 6 привлекает стильным дизайном и надежными моторами, но подвеска этой модели плохо приспособлена к российским дорогам. Частая замена элементов ходовой части и необходимость заказывать оригинальные детали из-за рубежа делают эксплуатацию «шестерки» весьма затратной. Ежегодные расходы на обслуживание могут составлять до 2,5 тысяч долларов.
Выбирая автомобиль, важно учитывать не только его цену и внешний вид, но и возможные расходы на содержание. Некоторые иномарки способны преподнести неприятные финансовые сюрпризы даже опытным автолюбителям.
Похожие материалы Ленд Ровер, Фольксваген, БМВ, Форд, Порше, Ниссан, Ауди, Субару, Мазда
01.12.2025, 13:37
Виртуальный Audi A8 нового поколения: свежий взгляд на флагманский седан
Будущее Audi A8 окутано тайной, но виртуальный художник предлагает свой взгляд на дизайн следующего поколения. В проекте также представлены альтернативные версии BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Какой из немецких флагманов выглядит интереснее в цифровом мире? Узнайте подробности.Читать далее
06.11.2025, 20:29
Владелец продает Audi A8 с V8 и полным приводом после 21 года эксплуатации
Легендарный седан Audi A8 D3 с мощным V8 и полным приводом выставлен на продажу после 21 года в одних руках. Автомобиль сохранил отличное состояние и может удивить даже современных автолюбителей. Почему владелец решился расстаться с машиной, и что делает этот экземпляр особенным – читайте в нашем материале.Читать далее
03.05.2021, 23:10
Машины миллиардеров: на чем ездят 20 богатейших людей планеты
На чем ездят самые богатые люди в мире? Думаете, только на гиперкарах или летают собственными самолетами? Как выяснилось, некоторые из мультимиллиардеров предпочитают достаточно демократичные машины.Читать далее
05.11.2020, 14:08
На чем ездят российские звезды YouTube?
Интересно наблюдать за обычной жизнью тех, кого мы привыкли видеть на экранах. Ведущие популярных YouTube-каналов имеют многомиллионную аудиторию и, как следствие, материальный достаток. Который они могут потратить, в том числе, на хорошие автомобили.Читать далее
29.10.2020, 14:35
На каких автомобилях ездят российские телезвезды
Жизнь российских звезд телеэкранов мало чем отличается от зарубежных коллег: постоянные эфиры, толпы поклонников и, конечно, атрибуты роскошной жизни. Прежде всего, дорогие автомобили.Читать далее
11.05.2020, 18:09
Пуленепробиваемый Audi A8L Security оценили в 55 млн рублей
Российский офис Audi одним из первых начал принимать заказы на бронированный седан Audi A8L Security четвертого поколения. Компания обещает щепетильно подходить к отбору клиентов. По результатам проверки в Германии потенциальному заказчику могут попросту отказать.Читать далее
03.05.2018, 09:12
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
Без малого 900 км по живописным итальянским дорогам, и у меня в отношении нового Audi A8 сложилось определенно четкое суждение. Этот автомобиль - тефлоновый. В том плане, что к нему не прилипают никакие упреки, никакая критика. Читать далее
26.02.2018, 07:12
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
Совсем скоро, в марте, в дилерских шоу-румах Audi появятся первые «живые» экземпляры флагманского A8. Как мы уже информировали, заказы уже вовсю принимаются. Дилеры говорят, что интерес к IV поколению седана налицо. Давайте вместе сравним новый большой Audi с не менее авторитетным BMW 7-Series. Бой титанов всегда впечатляет. Читать далее
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
