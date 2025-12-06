Самые дорогие в обслуживании иномарки: какие модели требуют максимальных затрат – стоит ли покупать такие авто

10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе

Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.

Каждый автомобиль имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов. Однако ключевым остается качество сборки и используемых материалов. Даже при аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании машины, собранные из дешевых компонентов, редко радуют долговечностью. Но есть и другая крайность – автомобили, которые изначально стоят недешево, а их содержание способно серьезно ударить по карману владельца.

В этом материале собраны десять иномарок, которые считаются одними из самых затратных в обслуживании. В рейтинг не попали ультра-премиальные бренды, где расходы на сервис и так очевидны. Здесь речь идет о более массовых моделях, которые часто встречаются на дорогах России и кажутся доступными на вторичном рынке. Но за привлекательной ценой может скрываться целый ворох финансовых сюрпризов.

Land Rover Discovery и Mercedes-Benz S-класс W221: дорого с первых дней

Land Rover Discovery открывает список машин, которые могут быстро опустошить банковский счет владельца. Несмотря на то, что эта модель дешевле флагманского Range Rover, расходы на ее обслуживание впечатляют. Только на базовые сервисные процедуры уходит не менее 1,5 тысячи долларов в год. Диагностика и ремонт обходятся в десятки тысяч рублей, а многие детали не подлежат восстановлению и требуют полной замены.

Mercedes-Benz S-класс W221 часто привлекает покупателей на вторичном рынке своей ценой, но за внешней доступностью скрываются серьезные траты. Электроника, ГРМ, пневмоподвеска и другие системы требуют регулярных вложений. Только на первичное обслуживание после покупки может уйти до 220 тысяч рублей, а дальнейшие расходы способны многократно превысить стоимость самого автомобиля.

Volkswagen Passat и BMW 7 Series: скрытые расходы популярных моделей

Volkswagen Passat, особенно в кузове B7, известен своими проблемами с двигателями 1.8 и 2.0 TSI. Масложор, слабые поршни и дорогие оригинальные масла делают эксплуатацию этой модели весьма затратной. Замена поршневой группы – удовольствие не из дешевых, а годовое обслуживание легко переваливает за 1,5 тысячи долларов.

BMW 7 Series с индексами E65, E66, F01, F02 и F04 – еще один пример того, как покупка мощного седана может обернуться финансовым испытанием. Проблемы с мотором N63, дорогая электроника и сложные системы управления требуют регулярных вложений. Даже если автомобиль достался по привлекательной цене, расходы на сервис могут неприятно удивить.

Ford Mustang и Porsche Cayenne Turbo I: спортивный характер – спортивные траты

Ford Mustang – мечта многих автолюбителей, но содержание этого маслкара обходится недешево. Ежегодные расходы на обслуживание и ремонт могут достигать 2 тысяч долларов. Турбированные двигатели требуют частой замены свечей и фильтров, а топливная система быстро загрязняется.

Porsche Cayenne Turbo I на вторичном рынке стоит относительно недорого, но ремонт двигателя или турбины может обойтись в сумму, сопоставимую с ценой самого автомобиля. Годовое техническое обслуживание также не из дешевых – около 200 тысяч рублей.

Nissan Maxima, Audi A8, Subaru Forester и Mazda 6: японская и немецкая техника с сюрпризами

Nissan Maxima выделяется среди других моделей бренда высокими затратами на сервис. Даже при аккуратной эксплуатации расходы редко укладываются в тысячу долларов в год, а чаще приближаются к двум. Оригинальные масла и комплектующие, а также требовательность к качеству топлива делают содержание этой машины дорогим удовольствием.

Audi A8 – представительский седан, который на вторичном рынке можно купить за относительно небольшие деньги. Однако ремонт электроники, замена кузовных элементов и обслуживание сложных систем обходятся очень дорого. Даже простая замена цепи ГРМ может стоить как половина стоимости автомобиля.

Subaru Forester популярен среди российских водителей, но оппозитные двигатели и сложная конструкция требуют особого подхода. Не каждая мастерская возьмется за такой ремонт, а оригинальные детали часто приходится заказывать из Японии. В результате годовое обслуживание может достигать 2 тысяч долларов.

Mazda 6 привлекает стильным дизайном и надежными моторами, но подвеска этой модели плохо приспособлена к российским дорогам. Частая замена элементов ходовой части и необходимость заказывать оригинальные детали из-за рубежа делают эксплуатацию «шестерки» весьма затратной. Ежегодные расходы на обслуживание могут составлять до 2,5 тысяч долларов.

Выбирая автомобиль, важно учитывать не только его цену и внешний вид, но и возможные расходы на содержание. Некоторые иномарки способны преподнести неприятные финансовые сюрпризы даже опытным автолюбителям.