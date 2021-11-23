10 интересных фактов о бренде Audi и его машинах
Audi значит Horch
Август Хорьх основал свою первую компанию, носившую его имя – Horch – еще в конце 19 века. Правда, вскоре ему пришлось уйти из собственной фирмы. Некоторое время спустя он решил создать новую компанию, но назвать своим именем уже не мог – действовал судебный запрет.
Говорят, что идею нового имени преподнес ему сын одного из друзей. Мальчик посоветовал назвать компанию Audi, что на латыни означает «слушать», как и немецкое слово Horch, фамилия Августа.
Слияние с другими
Компания развивалась с переменным успехом, но в итоге в 1932 году была вынуждена объединиться с тремя другими автопроизводителями: DKW, Wanderer и первым детищем Хорьха – компанией Horch.
Этот автосоюз стал вторыми по величине автопроизводителями в Германии. Каждый бренд занимался собственным сегментом авторынка, каждое кольцо в эмблеме символизировало одну из компаний.
Переезд в Ингольштадт
Вторая мировая война едва не разорила компанию, как и многие другие в Германии. Начиная с 1944 года заводы автосоюза подвергались массированным авиаударам, почти все они были разрушены. Но объединению удалось выжить и открыть новый завод в Ингольштадте куда было перевезено все уцелевшее оборудование.
К 1949 году они вновь выпускали минифургоны и мотоциклы под маркой DKW, т.к. первое время были нацелены только на бюджетный сегмент рынка.
Концентрация на доступной продукции DKW
Первое время после войны все силы были брошены на выпуск транспортных средств с двухтактными двигателями, поскольку они были просты в изготовлении и доступны по цене. А это было очень важно для послевоенной Германии.
Экономика страны пыталась снова встать на ноги и автосоюз пришел на помощь со своими дешевыми транспортными средствами, в которых так нуждалось население. Правда вскоре бренд DKW получил сильный удар по своей прежде надежной репутации после серии жалоб на низкокачественные машины.
Поглощение концерном Daimler-Benz
Мало кто знает, но в какой-то период своей истории автосоюз оказался в собственности Daimler-Benz. Странное приобретение концерна со стороны выглядело абсолютно бесполезным, но одной из сторон оно все же принесло выгоду, и это был бренд Audi.
Именно под управлением Daimler-Benz в автосоюзе отказались от низкокачественного двухтактного двигателя в пользу нового, четырехтактного. А чтобы новые машины никак не ассоциировались с пошатнувшейся репутацией DKW их решено было назвать Audi.
Покупка концерном Volkswagen
Запуск новых машин под брендом Audi совпал с очередным поглощением, на этот раз автосоюз попал в собственность концерна Volkswagen. Изначально сделка была нужна концерну только ради расширения производственных мощностей, так как их «Жук» пользовался невероятным спросом.
Но выпуск Audi продолжался, причем они были довольно успешными в плане продаж, так что компания решила разработать новую модель – Audi 100.
Audi 100 становится бестселлером
В итоге новая разработка впечатлила директоров Volkswagen. Машина показала высокие продажи по всему миру и фактически спасла марку от исчезновения.
Audi 100 была классной машиной во многих отношениях, но все же главный секрет ее успеха заключался в удаче. Она оказалась на рынке вовремя, когда большинство автопроизводителей простаивали из-за удара, нанесенного по ним нефтяным кризисом.
Audi Quattro
Эта машина была не только бесподобна на грунтовых трассах, она еще и отлично продавалась. Оказалось, что у бренда есть огромный потенциал в мире спорта! Успех на раллийных треках всего мира подкреплялся еще и качеством самих автомобилей, их уровнем сборки и отделки салонов.
Внезапно стал люксовым брендом
Уже в 80-х годах способность Audi выпускать качественные машины с акцентом на современные технологии позволила бренду завоевать свое место в сегменте люксовых машин. Ну а в 90-е годы Audi просто взорвал автомобильный рынок.
Они постоянно росли, предлагая все более технологичные модели, которые пользовались огромным спросом. Машины Audi становились все более роскошными, а главное в них присутствовали инновационные разработки бренда.
«Техническое превосходство»
Этот слоган компании в итоге стал синонимом бренда – говорим Audi, подразумеваем техническое превосходство. Но бренд реально жил этим правилом, он постоянно в числе первых внедрял новые технологические решения и неизменно добивался успеха.
Сейчас бренд на пороге нового достижения – выхода на рынок электромобилей. Не сомневаемся, что он будет успешным.
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