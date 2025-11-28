Какие модели из Китая чаще всего требуют ремонта ходовой – список с примерами

28 ноября 2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.
Китайские автомобили за последние годы заметно изменились: внешний вид стал привлекательнее, салоны наполнились современными технологиями, а комплектации радуют щедростью. Однако, несмотря на прогресс, подвеска у многих моделей по-прежнему остается слабым местом, особенно если речь идет о российских дорогах. В условиях сурового климата и разбитого асфальта слабые амортизаторы, тонкие рычаги и некачественные резинки быстро выходят из строя, заставляя владельцев задумываться о ремонте уже через пару сезонов.
Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro на ровном асфальте ведут себя мягко, но стоит выехать за город, как подвеска начинает «пробиваться» даже на небольших неровностях. Передние амортизаторы редко доживают до 40 тысяч километров, а опоры стоек и резинки стабилизатора быстро становятся источником неприятных звуков. Владельцы нередко вынуждены менять детали на аналоги от других марок, чтобы хоть как-то продлить срок службы ходовой части.
Haval Jolion на первый взгляд кажется крепким, но уже после 25-30 тысяч километров амортизаторы теряют упругость, а втулки стабилизатора зимой начинают скрипеть. Шаровые опоры и рулевые тяги быстро разбалтываются, а подрамник подвержен коррозии после пары зим. Geely Coolray позиционируется как спортивный кроссовер, но его подвеска рассчитана только на ровные дороги. Втулки стабилизатора могут выйти из строя уже на 15 тысячах, а задние амортизаторы часто текут после зимы.
Changan CS35 Plus в городе ведет себя комфортно, но на трассе проявляет «ватность» и неуверенность. Передние стойки начинают подтекать уже к 20 тысячам, а антикоррозийная обработка задней балки оставляет желать лучшего. Exeed LX выглядит почти премиально, но передние стойки не любят холод, а резиновые элементы быстро становятся жесткими и шумными. Задняя подвеска плохо справляется с волнами и неровностями, из-за чего машина начинает раскачиваться.
FAW T77 уже к 20 тысячам километров теряет герметичность стоек, а рычаги подвески легко деформируются при попадании в яму. Dongfeng AX7 на бумаге выглядит надежно, но в реальности шаровые опоры и сайлентблоки быстро выходят из строя, а амортизаторы текут после зимы. Lifan X70 сначала радует плавностью хода, но подвеска ведет себя как одноразовая: амортизаторы текут, рычаги и сайлентблоки быстро изнашиваются, а втулки стабилизатора разваливаются после зимы.
Jetour X70 и X90 унаследовали все слабые стороны подвески от Chery Tiggo 7: амортизаторы не выдерживают российских дорог, втулки стабилизатора и задние сайлентблоки служат недолго, а подрамник неустойчив к перекосам. BAIC X55 и U5 Plus на первый взгляд кажутся крепкими, но амортизаторы перегреваются на неровностях, втулки стабилизатора быстро выходят из строя, а подшипники в опорах теряют смазку уже через несколько месяцев эксплуатации.
В итоге, несмотря на привлекательный внешний вид и богатое оснащение, многие китайские автомобили требуют серьезного внимания к подвеске. Российские дороги быстро выявляют слабые места, и владельцам приходится либо мириться с постоянными шумами и стуками, либо регулярно вкладываться в ремонт. Перед покупкой стоит внимательно изучить отзывы и быть готовым к дополнительным расходам на обслуживание ходовой части.
