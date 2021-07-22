10 классических моделей Mercedes-Benz на все времена
Актуальный модельный ряд Mercedes-Benz охватывает практически все сегменты рынка от компактных автомобилей до роскошных внедорожников и вместительных минивенов. Признавая существующее разнообразие, напомним о нескольких настоящих жемчужинах среди классических моделей марки.
190E Cosworth Evo 2 (1990)
Соперничество между Mercedes-Benz и BMW насчитывает не одно десятилетие. Модель 190E Cosworth была выпущена в качестве альтернативы BMW M3. Версия Evolution II оснащалась высокооборотистым 2,5-литровым 16-клапанным двигателем Cosworth, обеспечивающим мощность 235 л.с.. Модель Evo II могла похвастаться также тормозами Brembo, аэродинамическим обвесом с массивным спойлером и разогнялась до 100 км/ч за 7,1 секунды.
280SL Pagoda (1968)
Кабриолет 280SL (индекс W113) стоил вдвое дороже Jaguar E-Type и предлагал неслыханный по тем временам уровень комфорта в сочетании с мощным мотором. Двигатель выдавал 170 л.с. (240 Нм). С ним автомобиль набирал первую «сотню» за 8,9 секунды, а его максимальная скорость достигала 200 км/ч. Среди владельцев роскошного немецкого кабриолета было немало знаменитостей: от Джона Леннона до Джона Траволты.
Gelandewagen (1979)
Внедорожник Gelandewagen первого поколения (W460) сочетал полный привод и невероятную проходимость с роскошным салоном. Он не мог похвастаться внушительными динамическими показателями, но благодаря своим армейским корням и блокировкам дифференциалов, был почти неудержим на бездорожье и считался очень надежным.
300E «Hammer» (1986)
Автомобиль был адресован состоятельным клиентам, обремененным семейными обязательствами, которые тем не менее хотели купить машину, такую же быструю, как Ferrari Testarossa или Lamborghini Countach. Специалисты AMG-подразделения серьезно переработали шасси стандартного седана W124 и установили под капот 6,0-литровый мотор V8 мощностью 380 сил. С ним автомобиль разгонялся с места до «сотни» за 4,9 секунды. Характер суперкара дополнял вместительный комфортный салон автомобиля представительского класса.
300SL Gullwing (1955)
Спорткар 300 SL Gullwing – одна из самых узнаваемых моделей марки благодаря великолепным поднимающимся вверх дверям, прозванным «крылья чайки». Купе было построено на базе гоночного автомобиля и оснащалось 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором мощностью 240 л.с. В своем время 300 SL Gullwing считался самым быстрым серийным автомобилем в мире, разгоняясь до 265 км/ч.
SL73 (1995)
Модель разработали специалисты AMG-подразделения в 1995 году и оснастили его самым мощным двигателем V12, который когда-либо присутствовал в автомобилях SL-класса. Его объём составлял 7291 куб.см, а мощность – 525 л.с., что позволяло SL73 конкурировать с Ferrari и Lamborghini тех лет. Разгон до «сотни» занимал 4,6 секунды, а максимальная скорость достигала 300 км/ч. Позже этот же внушительный агрегат достался итальянскому суперкару Pagani Zonda. Стоил SL73 немало – минимум 300 тысяч немецких марок. Для сравнения за версию SL600 просили «всего» 225 тысяч.
280CE (1979)
Весной 1976 года компания представила купе-версию линейки W123. Колесная база у нее была чуть короче, чем у базового седана, а ветровое стекло наклонено более резко. У автомобилей отсутствовала центральна стойка, а стекла были безрамочными, что усиливало ассоциации с кабриолетом. В 1979 году вышла версия 280СЕ с рядной «шестеркой» мощностью 185 л.с.
C36 AMG (1993)
Первое официальное сотрудничество между AMG и Mercedes-Benz привело к созданию знакового для немецкого автопроизводителя автомобиля, поскольку стандартный седан C280 (W202) претерпел значительные изменения. Штатный двигатель заменили на 3,6-литровый рядный шестицилиндровый агрегат, развивающий 280 л.с. (385 Нм) и позволяющий автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды. Тщательно переработанная подвеска и тормоза обеспечили управляемость, достойную гоночного спорткара.
300S Cabriolet (1951)
Элегантный, внушительный, но в то же время изящный – так описывали новый 300 Super Cabriolet во время презентации на Франкфуртском автосалоне 1951 года. Салон кабриолета был отделан мягкой кожей и шпоном ореха, а пол укрыт шерстяными коврами, что делало его эталоном в сегменте роскошных автомобилей.
500E (1990)
Эксклюзивный седан 500Е разработали в сотрудничестве с инженерами Porsche и выпускали с 1990 по 1995 год. Автомобили собирали вручную, производство одного экземпляра занимало 18 дней. Модель получила прозвище «волк в овечьей шкуре» благодаря мощному 5,0-литровому мотору (326 сил), с которым он разгонялся до «сотни» за 6 секунд. Внешне от стандартного седана W124 его можно было отличить по расширенным колесным аркам, низкопрофильным покрышкам и иному обвесу.
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