Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 16:38

10 культовых автомобилей 80-х, изменивших представление о скорости и стиле

Какие машины 80-х до сих пор вызывают восторг — топ-10 легенд

Вспомните эпоху, когда авто были дерзкими и яркими. Эти модели стали символами целого поколения. Почему их до сих пор считают иконами? Узнайте, что скрывается за их популярностью. Вас ждет подборка, которая удивит.

Автомобили 1980-х – это не просто транспорт, это настоящие символы эпохи, которые до сих пор вызывают восхищение у коллекционеров и автолюбителей. В этот период на свет появились машины, которые не только определили стиль движения, но и задали новые стандарты для всей индустрии. 

Lamborghini Countach – воплощение дерзости и скорости. Его угловатый силуэт и двери, распахивающиеся вверх, стали визитной карточкой суперкаров. V12 под капотом, разгон до 300 км/ч - Countach был мечтой, мало кто мог себе позволить. Но именно он стал символом роскоши и безумной активности 80-х.

Фото: Ferrari 

Ferrari Testarossa - автомобиль, который невозможно спутать ни с чем. Его боковые «жабры» и низкий профиль сделали Testarossa звездой не только дорог, но и телеэкранов. Вспомните «Полицию Майами» - этот Феррари стал героем культовой игры, а его 12-цилиндровый мотор навсегда закрепил за ним статус легенды.

Фото: Porsche

Porsche 911 Turbo (930) — машина, которая не прощала ошибок. Турбонаддув, 330 лошадиных сил и фирменная управляемость сделали этот Porsche любимым гонщиками и коллекционерами. В 80-х 911 Turbo был символом успеха и скорости, а его облик до сих пор можно узнать с первого взгляда.

BMW M3 E30 — первый в своем роде, созданный для победы на трассе. Компактный, легкий, с 2,3-литровым мотором, он быстро стал эталоном управляемости. E30 M3 не только принес славу BMW в автоспорте, но и стал мечтой для тех, кто ценит драйв и точность вождения.

Toyota AE86 — скромное купе, которое перевернуло мир уличных гонок. Благодаря заднему приводу и маленькому весу, AE86 стала любимицей дрифтеров. Эта Toyota доказала, что не только мощность, но и баланс важны для настоящего удовольствия от правления.

Chevrolet Camaro IROC-Z — американская классика с характером. Названный в гоночной серии, IROC-Z был символом молодости и свободы. V8 под капотом, агрессивный дизайн – этот Camaro стал иконой среди маслкаров и до сих пор вызывает ностальгию у фанатов.

Volkswagen Golf GTI MK2 - этчбек, изменивший представление о практичности. GTI второго поколения сочетает в себе динамику и экономичность, что делает выбор для тех, кто хочет получать удовольствие от вождения каждый день. Этот Гольф стал эталоном среди «горячих» хэтчбеков.

Mazda RX-7 второго поколения - японский ответ спорткарам. Роторный двигатель, легкий кузов и отличная развесовка сделали RX-7 любимой энтузиастами. В 80-х годах эта Mazda была доступной мечтой для тех, кто хотел выделиться на дороге.

Jeep Cherokee XJ – внедорожник, ставший легендой не только в США. Компактный, но проходимый, Cherokee XJ был универсальным решением для города и бездорожья. Его прочность и надежность сделали его культовым среди любителей приключений.

Mercedes-Benz W126 S-Class – вершина инженерной мысли своего времени. Этот седан задал новые стандарты комфорта и безопасности. Мощные моторы, инновационные системы и цветные салоны сделали W126 выбором тех, кто не привык к компромиссам.

Каждая из этих моделей - не просто автомобиль, это часть истории. Они сформировали облик 80-х годов и до сих пор остаются воплощением мечтаний для многих. Время идет, но легенды не стареют.

Упомянутые модели: Lamborghini Countach, Ferrari Testarossa, Porsche 911 (от 21 681 000 Р), Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р), Mazda RX-7, Jeep Cherokee (от 2 255 000 Р)
Упомянутые марки: Lamborghini, Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Mazda, Jeep
Похожие материалы Ламборджини, Феррари, Порше, БМВ, Тойота, Шевроле, Фольксваген, Мазда, Джип

