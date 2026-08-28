Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 10:48

10 легендарных мопедов СССР: рейтинг по отзывам владельцев и техническим особенностям

10 легендарных мопедов СССР: рейтинг по отзывам владельцев и техническим особенностям

На чём гоняли в СССР: 10 легендарных мопедов, которые мы помним и ценим в XXI веке

10 легендарных мопедов СССР: рейтинг по отзывам владельцев и техническим особенностям

Советские мопеды - не просто техника, а часть истории и культуры. В этом рейтинге собраны самые популярные модели СССР, которые запомнились простотой, надежностью и уникальными решениями. Узнайте, какие мопеды стали символами эпохи и почему их до сих пор вспоминают с теплом.

Советские мопеды - не просто техника, а часть истории и культуры. В этом рейтинге собраны самые популярные модели СССР, которые запомнились простотой, надежностью и уникальными решениями. Узнайте, какие мопеды стали символами эпохи и почему их до сих пор вспоминают с теплом.

Советские мопеды давно стали частью отечественной технической культуры. Их выбирали за простоту, доступность и возможность самостоятельного ремонта. В этом обзоре собраны десять самых популярных моделей, которые занимают лидирующие позиции в памяти нескольких стран.

ЗИФ-77, выпущенный в Пензе, отличался минимализмом. Односкоростная конструкция, двухтактный мотор на 45 кубов и вес всего 35 кг делал его идеальным для подростков и пенсионеров. Несмотря на скромную мощность, мопед разгонялся до 60 км/ч. Прочная велосипедная рама и возможность разворота позволяли экспериментировать с тюнингом, а простая конструкция ЗИФ-77 обеспечивала настоящую школу для начинающих механиков.

«Рига-7» стала шагом вперед благодаря мотору D6 с магнитогенератором, который обеспечивал питание фар. При весе 36 кг и расходе топлива менее 2 литров на 100 км, мопед мог перевозить до 100 кг груза. Новая защитная рейка спасала раму от трещин, спрос на модель сохранялся даже после показа Риги-11.

Рига-22 принесла на рынок двигатель S62 с транзисторным зажиганием и двухцветную окраску. Мопед получил более громкий сигнал, стоп-сигнал и обновленный дизайн. Однако двигатель оказался слабым: пользователи жаловались на быстрый износ, что привело к замене мотора на более надежный V50. Несмотря на это, «Рига-22» стала частью субкультуры.

Верховина-4 получила длинное сиденье, скрытый отсек для инструментов и мотор С57 на 2,2 л.с. Модель прославилась благодаря фильму «Приключения Электроника», где стала символом независимости советских школьников. В 1970-х СССР занимал третье место в мире по производству мопедов, а Верховина-4 внесла свой вклад в этот успех.

Рига-13 имела мотор D8 и увеличенный бак до 5,5 литров, что позволяло увеличить запас хода. Простота конструкции и отсутствие необходимости в правах сделали модель популярной в сельской местности. Хотя многие экземпляры до сих пор находятся на ходу, найти запчасти становится все сложнее.

Рига-16 - первый настоящий мокик без педалей, с кикстартером и высоким рулем. Мотор Ш-58 на 2,2 л.с. мог разгоняться до 50 км/ч и перевозить до 115 кг. В некоторых регионах мопед заменял лошадь.

Верховина-6 стала первым серийным кикстартерным мопедом. Горизонтальный бак на 7,5 литров и мотор ША-58. Завод даже выпустил спортивную версию с кроссовым рулем, которая быстро стала хитом. Следующее поколение оказалось менее удачным из-за проблем с двигателем S62.

Карпаты-2, изначально планировавшиеся как Верховина-8, получили новый дизайн и более выносливые моторы V50, V50M и V501. Модификация с ножной педалью переключения передач добавила мопеду престижа. Массовое производство продолжалось до 1990-х годов.

Рига-26 «Мини» отличалась компактностью и десятидюймовыми колесами, благодаря которым мопед можно было перевозить в лифте или багажнике. Литовский двигатель V50 разгонял его до 40 км/ч, а маневренность делала удобной для города. Модель выпускалась недолго, но опередила свое время сегодня - похожие идеи реализованы в электросамокатах.

Рига Дельта стала последней крупной новинкой рижского завода. Внешне она напомнила Яву, а моторы V50 и V501 разгонялись до скорости 50 км/ч. Были доступны версии Спорт, Люкс и Турист, а для латвийского рынка - модификации с польским мотором Дезамет. 

Мопеды СССР - это не только техника, но и часть истории, которая сформировала навыки, характер и взгляд на индивидуальность. Их популярность достигалась сочетанием доступности, простоты и возможности ремонта своими руками. Даже спустя годы эти машины вызывают интерес у коллекционеров и энтузиастов, а их наследие отражается в современных малокубатурных средствах.

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