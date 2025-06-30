10 лет без GM: что осталось от гигантского завода в Шушарах
История завода началась в ноябре 2008 года, когда в Шушарах заработало современное предприятие, предназначенное для сборки моделей Chevrolet и Opel. За 6,5 лет работы было выпущено порядка 320 тысяч автомобилей. Считается, что проект стартовал благодаря одному из местных дилеров, который убедил руководство GM в инвестиционной привлекательности Петербурга. Первоначальная мощность составляла 94 тысячи машин в год. Губернатор города Валентина Матвиенко на торжественном открытии пообещала, что машины будут раскупать как «горячие пирожки».
К 2014 году ассортимент пополнился моделями премиального бренда Cadillac – CTS, ATS и SRX. Эти авто собирались крупноузловым методом, а в 2015 году к ним присоединился флагманский внедорожник Escalade. Планировали также локализовать Opel Mokka и Chevrolet Tahoe, но эти планы так и не были реализованы. В последний год работы объемы производства резко снизились. С конвейера сошло чуть более 10 тысяч автомобилей. После закрытия в 2015 году завод долгое время пустовал, пока в 2020 году площадку не приобрело российское представительство Hyundai. Однако возрождение не состоялось: сначала помешала пандемия, потом санкции.
Сегодня на территории бывшего завода GM вновь закипела жизнь. По информации инсайдеров, здесь может начаться сборка автомобилей китайской марки Jaecoo. Парковка сотрудников забита машинами, на территории – фуры, а также новенькие автомобили бренда Solaris (перелицованные Hyundai/Kia) и китайские Jaecoo J8.
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С 1 сентября 2025 года российские автомобилисты столкнутся с серьезным увеличением государственных пошлин на получение и оформление важных документов. Согласно законопроекту Минфина, который уже согласован профильными ведомствами, почти все ключевые услуги ГИБДД подорожают в 1,5 – 3 раза. Читать далее
-
30.06.2025, 12:10
Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?
В линейке Lada Granta появилась новая комплектация начального уровня под названием Standart Plus. Ее можно считать промежуточным вариантом между самым простым исполнением Standart и более оснащенным Classic’24. Главное отличие – наличие подушки безопасности водителя, которая ранее не входила в базовое оснащение.Читать далее
-
30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
30.06.2025, 00:16
Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
-
29.06.2025, 05:55
Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно
Американское агентство JD Power опубликовало ежегодный отчет о качестве новых автомобилей за 2025 год, и на первом месте по числу жалоб снова оказались информационно-развлекательные системы. Несмотря на недовольство клиентов, автопроизводители не планируют отказываться от цифровых экрановЧитать далее
-
28.06.2025, 19:48
Уголовное дело возбудили после ДТП под Минском, в котором погибла семья из России
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