10 лет без GM: что осталось от гигантского завода в Шушарах

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Завод в Шушарах должен был стать одним из ключевых производственных активов GM в Восточной Европе. Однако вместо этого история завершилась досрочным уходом американского автогиганта, оставившего после себя простаивающую площадку, которая могла бы выпускать более 200 тысяч автомобилей в год, пишет телеграм-канал AutoRun SPb История завода началась в ноябре 2008 года, когда в Шушарах заработало современное предприятие, предназначенное для сборки моделей Chevrolet и Opel. За 6,5 лет работы было выпущено порядка 320 тысяч автомобилей. Считается, что проект стартовал благодаря одному из местных дилеров, который убедил руководство GM в инвестиционной привлекательности Петербурга. Первоначальная мощность составляла 94 тысячи машин в год. Губернатор города Валентина Матвиенко на торжественном открытии пообещала, что машины будут раскупать как «горячие пирожки».

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Наивысших показателей завод достиг в 2012 году – тогда с конвейера сошли рекордные 95 тысяч автомобилей, что сделало его седьмым по объемам выпуска автозаводом России. На тот момент основными хитами были Chevrolet Cruze и Opel Astra, которые вытеснили модели, с которых начиналось производство – Captiva и Antara. На фоне таких успехов стартовало строительство второй очереди, увеличившей общую мощность до 230 тысяч автомобилей в год. Большая часть продукции была выпущена именно в 2011–2013 годах – почти 235 тысяч машин, что составило 73% автомобилей, сошедших с конвейера завода GM в Шушарах.К 2014 году ассортимент пополнился моделями премиального бренда Cadillac – CTS, ATS и SRX. Эти авто собирались крупноузловым методом, а в 2015 году к ним присоединился флагманский внедорожник Escalade. Планировали также локализовать Opel Mokka и Chevrolet Tahoe, но эти планы так и не были реализованы. В последний год работы объемы производства резко снизились. С конвейера сошло чуть более 10 тысяч автомобилей. После закрытия в 2015 году завод долгое время пустовал, пока в 2020 году площадку не приобрело российское представительство Hyundai. Однако возрождение не состоялось: сначала помешала пандемия, потом санкции.

Сегодня на территории бывшего завода GM вновь закипела жизнь. По информации инсайдеров, здесь может начаться сборка автомобилей китайской марки Jaecoo. Парковка сотрудников забита машинами, на территории – фуры, а также новенькие автомобили бренда Solaris (перелицованные Hyundai/Kia) и китайские Jaecoo J8.

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