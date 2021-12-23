10 лет назад обанкротили Saab. Как живут бывшие сотрудники завода?
«Дата запечатлена в памяти кровью», - заявил собравшимся, коих оказалось более сотни, Виктор Мюллер, который был основным владельцем Saab на момент банкротства. Большое количество автомобилей Saab было припарковано за пределами бывшего сборочного предприятия, некоторые проехали 50 миль, чтобы принять участие в собрании.
«Мой отец работал здесь, моя мать работала здесь, а также мой дядя и моя бабушка, - отметил любитель Saab Эмиль Сйоквист. – Saab – это наша традиция, это у нас в крови. 10 лет назад свершилось ужасное, словно ушел из жизни член семьи. Очень печально, что нового автомобиля Saab больше не будет».
3000 сотрудников, уволенных из Saab, не остались не у дел. У многих, оказывается, дела пошли даже лучше, чем они могли ожидать. Большинство людей довольно быстро получили новую работу, поскольку в Тролльхеттане было открыто большое количество новых компаний.
На данный момент уровень безработицы даже ниже, чем 10 лет назад. Завод Saab в настоящее время принадлежит компании Nevs и выставлен на продажу.
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