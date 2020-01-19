19 января 2020, 17:37
10 лет в России: автомобили-юбиляры 2020 года
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Фото: pikabu.ru
Вспомним о самых интересных новинках российского авторынка 2010 года. И хотя десять лет для любого автомобиля – возраст солидный, на «вторичке» можно найти хорошие и недорогие экземпляры, которые при должном уходе еще послужат новому владельцу.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Nissan
Фото: Ford
Фото: Peugeot
Фото: Volkswagen
Фото: Chevrolet
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Кроссовер Kia Sorento второго поколения дебютировал осенью 2009 года, но продажи в России стартовали уже в 2010 году. Со сменой поколения автомобиль лишился рамы, зато в моторной гамме появился новый 2,2-литровый дизель (200 л.с.). Еще есть автомобили с бензиновым мотором 2.4 литра и полным приводом. Десятилетний вседорожник с пробегом около 200 тыс. километров стоит не менее 600 тысяч рублей. Интересно, что сейчас кроссовер второго поколения российские дилеры продают одновременно с автомобилем третьего, получившим приставку Prime. В 2010 дебютировал «младший» Kia Sportage третьей генерации, который выгодно отличался дизайном от родственного ему Hyundai ix35. В моторную гамму вошли бензиновые и дизельные агрегаты. Самым проблемным считается 2,0-литровый бензиновый мотор. Стоит 10-летний корейский кроссовер минимум 500 тысяч рублей.
В 2010 году вышел рамный внедорожник Nissan Patrol шестого поколения, который лишился дизеля и простеньких комплектаций. Как следствие, высокая цена. Даже спустя 10 лет на вторичном рынке не найти предложений меньше 1 млн рублей, а внедорожники с минимальным пробегом могут стоить вдвое дороже.Еще один вместительный вариант – «пятый» Ford Explorer, который, правда, лишился рамы и перешел в разряд 7-местных семейных кроссоверов. Его основные преимущества - оригинальный дизайн, мощный 294-сильный мотор и достаточно демократичная цена. Сейчас 10-летний «Эксплорер» стоит от 800 тысяч рублей. Приличный экземпляр можно найти от 1,1 млн рублей и выше.
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Компактный кроссовер Peugeot 3008 построили на базе популярного в то время Peugeot 308. Машина пользовалась хорошим спросом. Самой ходовой стала версия с 1,6-литровым турбомотором и японским «автоматом» Aisin. Стоит 10-летний кроссовер сейчас от 350 до 600 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Один из самых популярных автомобилей бюджетного сегмента, седан Volkswagen Polo в 2010 году начали собирать на заводе в Калуге. Надежность, простота обслуживания и доступная цена сделали его звездой такси и корпоративных парков. Поэтому найти приличный 10-летний экземпляр с небольшим пробегом – задача не из легких.
Наконец, в 2010 году до России добрался Chevrolet Camaro пятого поколения. Прототип мощного автомобиля всем нам хорошо знаком по роли Бамблби в первой части блокбастера «Трансформеры». Машина отличается непритязательным салоном и мощными моторами. Больше всего предложений на рынке с 3,6-литровыми «шестерками» по цене от 1 млн рублей. Версия SS с 6,2-литровым мотором V8 стоит минимум 1,5 млн рублей.
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