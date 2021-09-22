10 лучших автомобилей Bentley в истории
Со дня своего основания в 1919 году Bentley неизменно стремилась к успеху, предлагая клиентам все самое лучшее и современное в мире автомобилей. В 1924 году спорткар Bentley выиграл легендарную гонку в Ле-Мане и выигравал еще несколько раз вплоть до 1930 года. Серийные модели всегда отличались высококлассным дизайном и были совершенны с технической точки зрения.
Bentley Speed 6
Этот автомобиль был одним из выдающихся победителей гонок в период своего расцвета и имел мощный двигатель, заложивший основу для будущих моторов. Он выдавал 180 л.с. для дорожной версии, на гоночной модели развивал 200 л.с. Основатель компании, Уолтер Оуэн Бентли извлек уроки из своей работы на железной дороге: Speed 6 получил алюминиевые поршни, двойное искровое зажигание, а также систему смазки с сухим картером.
Bentley Blower
Эта гоночная икона приобрела широкую известность благодаря сэру Генри Биркину, знаменитому английскому гонщику, который воплощал собой образ спортивного кумира Британии. Спорткарам Blower под управлением Биркина не было равных на трассе. В 1932 году он установил потрясающий рекорд скорости, разогнав автомобиль до 222 км/ч.
Bentley Eight Litre Bentley
Всего было построено 100 экземпляров Bentley Eight, и многие из них дожили до наших дней. В зависимости от типа кузова модель весила до 2 тонн и оснащалась огромным 8-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 220 л.с., что по меркам того времени было весьма заметным достижением. Bentley Eight Liter был последним автомобилем марки до того, как компания была продана Rolls Royce.
Bentley Mark VI
Значение этого Bentley невозможно переоценить. Выпускавшийся между 1946 и 1952 годами, это был первый автомобиль компании после Второй мировой войны и после перехода под крыло Rolls Royce. Он имел цельнометаллический кузов и считался самым дорогим и самым быстрым 5-местным автомобилем того времени.
Bentley Arnage
Изначально предполагалось, что Arnage получит 4,4-литровый двигатель BMW. В ожесточенной битве за контроль и владение брендами Bentley и Rolls Royce, в которой участвовали Volkswagen и BMW, автомобилю удалось обойтись 6,75-литровым двигателем V8. Двигатель, хотя и более тяжелый, изящно дополнял Arnage и служил ему верой и правдой.
Bentley Brooklands
Автодром Brooklands в графстве Суррей, Англия, является неотъемлемой частью истории Bentley. Именно здесь спорткары Bentley установили несколько рекордов в 1920-х и 1930-х годах. В честь легендарной гоночной трассы в 1992 году решили назвать новый седан Bentley. В 2007 году к седану присоединилось купе. Brooklands был оснащен знакомым 6,75-литровым двигателем с двумя турбинами, мощностью 530 л.с. Двигатель работал в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом. Автомобиль отличался независимой подвеской спереди и сзади. Всего было выпущено чуть более 500 экземпляров.
Bentley Mulsanne
Mulsanne – это идеальный автомобиль, в котором мощный мотор сочетается с элегантным дизайном и комфортабельным салоном. Автомобиль первого поколения выпускался с 1980 по 1992 год. В 2010 году модель вернулась на рынок и стала первым автомобилем Bentley за 80 лет (начиная с 1930 года), построенным на собственной платформе бренда. Модель продавалась в течение следующих 10 лет. Финальная партия из 30 автомобилей была собрана весной 2020 года. Флагманом компании стал новый Flying Spur.
Bentley Flying Spur
Модель Flying Spur дебютировала в 2005 году. Сущестует несколько версий этого автомобиля, таких как Continental Flying Spur, Qatar Edition, Series 51 и Linley Limited Edition. Модель первого поколения оснащалось 6-литровым двигателем W12 с двумя турбинами и мощностью 552 л.с. Несмотря на внушительный вес в 2,5 тонны, автомобиль разгонялся с места до 100 км/ч за 5,2 секунды.
Bentley Turbo-R
Названия большинства моделей в линейке Bentley связаны с важными для бренда местами с исторической точки зрения. Bentley Turbo-R избавляется от этой закономерности, чтобы с самого начала заявить о своем характере. Turbo-R был автомобилем, который проводил четкое различие между Bentley и Rolls Royce. Его 6,75-литровый мотор V8 выдавал 300 л.с., а кузов отличался нехарактерной для моделей Bentley легкостью.
Bentley Continental GT
Купе Continental GT оснащается двигателями V8 и W12 и предлагает не менее 550 л.с., а вариант W12 – ошеломляющие 650 л.с. Это первая модель Bentley, выпущенная после поглощения концерном Volkswagen, которому пришлось приложить немало усилий, чтобы поднять имидж британской марки.
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