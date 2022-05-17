10 лучших автомобильных интерьеров 2022 года

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Раньше эксперты Wards Auto выбирали лучшие автомобили по двум родственным номинациям: Лучший интерьер и Лучший пользовательский интерфейс. В 2022 году эти две премии впервые объединили в одну. Также по сложившейся традиции автомобили внутри ТОП-10 никак не ранжируют и не присуждают мест. Лучшие интерьеры выбирают сотрудники издания по результатам тест-драйвов.

В этом году эксперты опробовали 22 новых модели. Половина мест в первой десятке досталась электрокарам. Высоких оценок удостоились кроссоверы BMW iX и Kia EV6, лифтбек Mercedes-Benz EQS, седан Lucid Air и пикап Rivian R1T. Новая электрическая архитектура дает инженерам и дизайнерам простор для реализации самых смелых идей в конфигурации интерьера и систем управления. В них гармонично сочетаются неподвластный времени дизайн прошлого и передовые технологии, такие как дополненная реальность.

Среди автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания похвалу заслужили: компактный пикап Ford Maverick, элегантный кроссовер Genesis GV70, роскошный трехрядный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, «горячий» хэтчбек Volkswagen Golf GTI и полноразмерный пикап Toyota Tundra. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 9 июня в рамках конференции AutoTech: Detroit в Нови, штат Мичиган (США).

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