10 лучших европейских внедорожников
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
В США внедорожники и пикапы с большими двигателями V8 и огромными шинами, которые уместнее бы смотрелись на тракторе, обычное явление. В Европе же дела обстоят немного иначе. Ассортимент лучших внедорожников, которые может предложить Европа, включает Land Rover и Mercedes, но они не единственные претенденты на этот титул.
Overfinch Defender
Улучшение оригинала, пожалуй, сложная задача для любого автопроизводителя, не говоря уже о такой знаковой модели, как оригинальный Land Rover. Послевоенный ответ Великобритании на Jeep был больше связан со стимулированием экономики. Defender, как и другие модели, выглядит в целом более современным, а его интерьер отделан высококачественной кожей и деревом. Между тем, автомобиль обладает такими же легендарными внедорожными способностями, подкрепленными мощным 6,2-литровым двигателем.
Volkswagen Amarok
Volkswagen выпустил своего Amarok в 2010 году. Простой пикап с разными вариантами кабины и полным приводом, который так необходим в сельской местности. Простота — это скорее сильная сторона, чем недостаток, Amarok использует подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и более простую установку сзади.
Mercedes Unimog
Какими бы ни были ваши потребности, Mercedes их поддержит. От первых моделей послевоенной эпохи до последних воплощений, независимо от сложности. Unimogs не имеет себе равных в потрясающей маневренности на бездорожье. Многорычажная подвеска на винтовых пружинах, фирменный высокий клиренс в 50 см делает возможным работу даже в самых суровых условиях. Ему даже не страшна глубина воды до 120 см. Под капотом Mercedes стоит 5,2-литровый дизельный двигатель с крутящим моментом 663 фунт-фут.
Range Rover Velar
Land Rover сегодня ставит своих клиентов перед трудным выбором. С одной стороны Evoque, а на другом конце шкалы — Range Rover Sport. Представленный в 2017 году и сильно переработанный к 2021/22 году, Velar теперь оснащен модернизированной линейкой силовых агрегатов с четырьмя или шестицилиндровыми двигателями. Последний представляет собой 3-литровый гибридный агрегат V6, развивающий в общей сложности 395 л.с.
Lamborghini Urus
Самый продаваемый автомобиль Lamborghini — Urus. В отличие от предыдущего внедорожного Lamborghini, злополучного LM002, нынешняя модель сочетает в себе волнующие характеристики, которыми славится Lamborghini, с подлинной способностью преодолевать бездорожье. Признавая, что покупатели действительно предпочитают внедорожник стоимостью 220 000 долларов США, Lamborghini выпустила свой внедорожный паке. Мощность Urus равна 641 л.с.
Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63 имеет 6,3-литровый мотор V8 мощностью 577 л.с., который разгоняет железную глыбу весом 2,6 тонны до 60 миль в час за 3,9 секунды. Но если на этом автомобиле поехать по сложным внедорожным маршрутам, можно остаться немного разочарованным. Добавление к G63 в цене в 157000 долларов может показаться плохим соотношением цены и качества.
Skoda Mountiaq
Mountiaq наследовал много от популярного Skoda Kodiaq. Концепция Mountiaq — это работа местных студентов инженерных специальностей и представляет собой полностью рабочий прототип. Пикап оснащен 2-литровым двигателем с турбонаддувом. Теперь остается надеяться, что Skoda построит такой автомобиль, ведь студенты уже сделали самое сложное.
Bowler Defender
Текущий апгрейд Bowler Defender — это не обычный Land Rover Defender с наклейками сбоку. Он имеет мимолетное сходство с Defender 90, на котором он основан, но внешний вид может быть обманчивым, Bowler Defender очень быстр. Defender может похвастаться впечатляющим количеством обновлений для раллийных спецификаций. Здесь стоит усиленная подвеска, а специально разработанные подрамники делают его идеальным для внедорожных путешествий. Под капотом стоит 2-литровый двигатель Ingenium от Land Rover, который отличается улучшенным охлаждением с выходной мощностью 295 л.с.
Ariel Nomad
Единственный автомобиль в этом списке, который не имеет полного привода — багги Ariel Nomad. Путешествие по бездорожью требует немного большей защиты от непогоды, в результате Nomad получил полноценное ветровое стекло и крышу. Среди прочих изменений стоит отметить увеличенный клиренс, более толстые шины, и достаточное количество света, чтобы освещать даже самые темные тропы. Модель оснащена 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda мощностью 235 л.с., его достаточно, чтобы разогнаться до 60 миль в час менее чем за четыре секунды.
KTM 500 EXC-F
Удивлены? Полный привод при полной непроходимости блекнет по сравнению с хорошо подобранным байком. Превосходная маневренность и вес делают байк королем внедорожников. KTM удалось вместить удивительное количество лошадей в легкую стальную раму, его одноцилиндровый двигатель объемом 511 куб. см выдает 41 л.с. или более впечатляющие 377 л.с. на тонну.
- 4 397 000 РLand Rover Range Rover Velar 2020 в Москве
- 8 698 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 3 500 000 РLand Rover Defender 2011 в Москве
- 4 517 000 РLand Rover Range Rover Velar 2018 в Москве
- 4 197 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 4 127 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 8 490 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 5 200 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 5 247 000 РLand Rover Range Rover Velar 2018 в Москве
- 3 770 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий