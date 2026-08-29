Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

29 августа 2026, 02:09

10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026

10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026

От Honda Gold Wing до Yadea Kemper: ТОП-10 байков с автоматом 2026 года

10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026

Автоматические коробки на мотоциклах перестали быть редкостью: производители расширяют линейки, а технологии становятся доступнее. В 2026 году рынок предлагает решения для города и дальних поездок, что меняет привычные представления о мотоциклах.

Автоматические коробки на мотоциклах перестали быть редкостью: производители расширяют линейки, а технологии становятся доступнее. В 2026 году рынок предлагает решения для города и дальних поездок, что меняет привычные представления о мотоциклах.

Автоматические коробки передач на мотоциклах еще недавно казались экзотикой, но сегодня они уверенно занимают место в классических и универсальных моделях. Производители обеспечивают не только комфорт, но и технологичность, учитывая разные типы автоматов - от DCT до полуавтоматов и электронных сцеплений. 

Среди автоматических решений DCT — роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Она обеспечивает плавные и быстрые переключения, что особенно ценно в пробках и на длительных маршрутах. Honda впервые внедрила DCT на серийных мотоциклах, и теперь эта технология стала стандартом для туристических и универсальных моделей. Однако за комфорт приходится платить: конструкции сложнее и тяжелее классической механики.

Полуавтоматические коробки (ASA, AMT, Y-AMT) - это компромисс между механикой и автоматом. Здесь электроника берет на себя управление сцеплением и переключениями, но ощущения от езды ближе к привычной механике. Такие системы легче и дешевле DCT, и производители активно внедряют их в новые модели. Например, BMW и Yamaha уже поставляют полуавтоматы на своих флагманах.

Электронное сцепление (E-Clutch) – еще один шаг к упрощению управления. Передачи переключаются вручную, но сцепление работает автоматически. Это удобно для стандартных условий и новичков, снижает снижение температуры и делает поездку менее продолжительной. Honda активно развивает это направление, устанавливая E-Clutch на популярные модели.

Электромотоциклы выделяются другим подходом: здесь нет ни коробки передач, ни сцепления. Управление максимально простое – поверните ручку и поехали. Такой формат идеально подходит для города, хотя запаса хода и время зарядки пока остаются компенсирующими факторами. С каждым годом эти параметры улучшаются, что обеспечивает рост интереса к электробайкам.

Долгое время автоматы ставили в основном на сложные туристические мотоциклы, хотя логика подсказывает, что в городе автоматическая коробка особенно востребована. Лишь в последние годы производители начали активно внедрять автоматы и в универсальные модели, что заметно расширило выбор для покупателей.

В рейтинг 2026 года вошли самые интересные и сбалансированные модели с автоматом. На десятом месте — Honda Gold Wing 1800 (DCT), эталон комфорта для дальних поездок. Девятое место занимает Honda CRF1100L Africa Twin (DCT) — туристический эндуро с надежной коробкой. Восьмое - KTM 1390 Super Adventure S Evo (AMT), полуавтомат для тех, кто ценит драйв. Седьмое - Tinbot RS1, городской электромотоцикл без коробки передач. Шестое - BMW R1300GS (ASA), флагман с походной механикой. Пятое - Yadea Kemper, электробайк для города. Четвертое — Honda CMX1100 Rebel (DCT), круизер с органическим автоматом. Третье — Yamaha MT-09 (Y-AMT), ближайший шаг на уличный рынок. Второй — Альрендо ТС Браво, электромотоцикл с большим запасом хода. Первое место - Honda NC750X (DCT), универсальный и массовый автоматический мотоцикл.

Стоит отметить, что автоматические коробки на мотоциклах не только упрощают управление, но и делают поездку дешевле и комфортнее. На данном рынке спрос на такие модели растет, особенно среди жителей мегаполисов и новичков. Для сравнения, в автомобильной отрасли автоматизация трансмиссии уже давно стала стандартом, и мотоциклы идут по тому же пути. Кстати, влияние трансмиссии на ресурс двигателя, и его работа подробно разбиралась в материале о том, как обороты двигателя влияют на очиститель камеры сгорания . Это позволяет взглянуть на автоматические решения с технической точки зрения и понять, почему они становятся все более востребованными.

Упомянутые модели: Honda Gold Wing
Упомянутые марки: Honda, BMW, Yamaha, KTM
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