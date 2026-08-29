От Honda Gold Wing до Yadea Kemper: ТОП-10 байков с автоматом 2026 года

29 августа 2026, 02:09
10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026
10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026
Автоматические коробки на мотоциклах перестали быть редкостью: производители расширяют линейки, а технологии становятся доступнее. В 2026 году рынок предлагает решения для города и дальних поездок, что меняет привычные представления о мотоциклах.
Автоматические коробки передач на мотоциклах еще недавно казались экзотикой, но сегодня они уверенно занимают место в классических и универсальных моделях. Производители обеспечивают не только комфорт, но и технологичность, учитывая разные типы автоматов - от DCT до полуавтоматов и электронных сцеплений.
Среди автоматических решений DCT — роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Она обеспечивает плавные и быстрые переключения, что особенно ценно в пробках и на длительных маршрутах. Honda впервые внедрила DCT на серийных мотоциклах, и теперь эта технология стала стандартом для туристических и универсальных моделей. Однако за комфорт приходится платить: конструкции сложнее и тяжелее классической механики.
Полуавтоматические коробки (ASA, AMT, Y-AMT) - это компромисс между механикой и автоматом. Здесь электроника берет на себя управление сцеплением и переключениями, но ощущения от езды ближе к привычной механике. Такие системы легче и дешевле DCT, и производители активно внедряют их в новые модели. Например, BMW и Yamaha уже поставляют полуавтоматы на своих флагманах.
Электронное сцепление (E-Clutch) – еще один шаг к упрощению управления. Передачи переключаются вручную, но сцепление работает автоматически. Это удобно для стандартных условий и новичков, снижает снижение температуры и делает поездку менее продолжительной. Honda активно развивает это направление, устанавливая E-Clutch на популярные модели.
Электромотоциклы выделяются другим подходом: здесь нет ни коробки передач, ни сцепления. Управление максимально простое – поверните ручку и поехали. Такой формат идеально подходит для города, хотя запаса хода и время зарядки пока остаются компенсирующими факторами. С каждым годом эти параметры улучшаются, что обеспечивает рост интереса к электробайкам.
Долгое время автоматы ставили в основном на сложные туристические мотоциклы, хотя логика подсказывает, что в городе автоматическая коробка особенно востребована. Лишь в последние годы производители начали активно внедрять автоматы и в универсальные модели, что заметно расширило выбор для покупателей.
В рейтинг 2026 года вошли самые интересные и сбалансированные модели с автоматом. На десятом месте — Honda Gold Wing 1800 (DCT), эталон комфорта для дальних поездок. Девятое место занимает Honda CRF1100L Africa Twin (DCT) — туристический эндуро с надежной коробкой. Восьмое - KTM 1390 Super Adventure S Evo (AMT), полуавтомат для тех, кто ценит драйв. Седьмое - Tinbot RS1, городской электромотоцикл без коробки передач. Шестое - BMW R1300GS (ASA), флагман с походной механикой. Пятое - Yadea Kemper, электробайк для города. Четвертое — Honda CMX1100 Rebel (DCT), круизер с органическим автоматом. Третье — Yamaha MT-09 (Y-AMT), ближайший шаг на уличный рынок. Второй — Альрендо ТС Браво, электромотоцикл с большим запасом хода. Первое место - Honda NC750X (DCT), универсальный и массовый автоматический мотоцикл.
Стоит отметить, что автоматические коробки на мотоциклах не только упрощают управление, но и делают поездку дешевле и комфортнее. На данном рынке спрос на такие модели растет, особенно среди жителей мегаполисов и новичков. Для сравнения, в автомобильной отрасли автоматизация трансмиссии уже давно стала стандартом, и мотоциклы идут по тому же пути. Кстати, влияние трансмиссии на ресурс двигателя, и его работа подробно разбиралась в материале о том, как обороты двигателя влияют на очиститель камеры сгорания . Это позволяет взглянуть на автоматические решения с технической точки зрения и понять, почему они становятся все более востребованными.
Похожие материалы Хонда, БМВ, Ямаха, КТМ
-
01.09.2026, 02:09
Электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH: мотор 100 Нм, радар Garmin и поддержка Apple Find My
Turbo Vado 3 6.0 IGH от Specialized выделяется не только мощным мотором и емкой батареей, но и интеграцией с цифровыми сервисами. Новинка сочетает современные технологии безопасности и комфорта, что делает ее актуальной для городских условий и дальних поездок.Читать далее
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel от Sixthreezero - свежий взгляд на электровелосипеды для города и легкого бездорожья. Модель выделяется устойчивостью, продуманной эргономикой и техническими решениями, которые могут изменить привычный подход к городским поездкам.Читать далее
-
31.08.2026, 20:17
FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем
FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.Читать далее
-
31.08.2026, 18:36
KTM Macina Lycan Elite CX-R Race 2027: карбоновая рама и 29-дюймовые колеса
KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.Читать далее
-
31.08.2026, 17:18
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250 - новый малокубатурный боббер из Китая, который уже доступен в России. Модель выделяется редким для класса V-образным мотором, эффектным дизайном и набором современных систем безопасности. Это предложение для тех, кто ищет стиль и индивидуальность без излишней мощности.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:09
Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле
Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.Читать далее
-
31.08.2026, 14:56
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
В ноябре на аукционе в Бирмингеме появится уникальный гоночный мотоцикл Honda RC173 1966 года, принадлежавший Майку Хейлвуду. Эксперты прогнозируют рекордную цену - до 1,3 млн долларов. Почему этот байк вызывает такой интерес и что делает его особенным именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные лоты появляются крайне редко.Читать далее
Похожие материалы Хонда, БМВ, Ямаха, КТМ
-
01.09.2026, 02:09
Электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH: мотор 100 Нм, радар Garmin и поддержка Apple Find My
Turbo Vado 3 6.0 IGH от Specialized выделяется не только мощным мотором и емкой батареей, но и интеграцией с цифровыми сервисами. Новинка сочетает современные технологии безопасности и комфорта, что делает ее актуальной для городских условий и дальних поездок.Читать далее
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel от Sixthreezero - свежий взгляд на электровелосипеды для города и легкого бездорожья. Модель выделяется устойчивостью, продуманной эргономикой и техническими решениями, которые могут изменить привычный подход к городским поездкам.Читать далее
-
31.08.2026, 20:17
FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем
FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.Читать далее
-
31.08.2026, 18:36
KTM Macina Lycan Elite CX-R Race 2027: карбоновая рама и 29-дюймовые колеса
KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.Читать далее
-
31.08.2026, 17:18
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250 - новый малокубатурный боббер из Китая, который уже доступен в России. Модель выделяется редким для класса V-образным мотором, эффектным дизайном и набором современных систем безопасности. Это предложение для тех, кто ищет стиль и индивидуальность без излишней мощности.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:09
Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле
Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.Читать далее
-
31.08.2026, 14:56
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
В ноябре на аукционе в Бирмингеме появится уникальный гоночный мотоцикл Honda RC173 1966 года, принадлежавший Майку Хейлвуду. Эксперты прогнозируют рекордную цену - до 1,3 млн долларов. Почему этот байк вызывает такой интерес и что делает его особенным именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные лоты появляются крайне редко.Читать далее