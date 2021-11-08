10 люксовых марок автомобилей, о которых вы никогда не слышали
Lynk & Co
Управляемый китайской компанией Geely марка Lynk & Co уже сумела достичь успеха. Этот молодой бренд возник лишь в 2016 году и пока в его коллекции представлен лишь один автомобиль – это люксовый гибридный внедорожник Lynk & Co 01. Этот внедорожник создавался на той же платформе, что и Volvo XC40. У него стильный интерьер, а его функционал точно оценит любой водитель.
Luxgen
Тайванский бренд основанный еще в 2009 году в качестве дочерней компании Yulon Motors сочетает в себе роскошь и техническую гениальность, от этих слов и происходит название: «luxury»+ «genius» = Luxgen.
Несмотря на то, что на арену крупных игроков автомира Luxgen пока не вышел, он уже создал несколько достойных и шикарных машин. Это седан Luxgen 5, кроссовер U5, и самые недавние релизы компании – кроссоверы U6 и URX.
Также очень примечательным является еще одно творение компании – седан работающий исключительно на электричестве. Его отличают технологии будущего, доступные уже сейчас, а также стильные облик и интерьер.
Zarooq Motors
Это бренд суперкаров сейчас активно наращивает свою долю на рынке ОАЭ. Создан он был в 2014 году, а в качестве имени взял название самой быстрой в Саудовской Аравии змеи. Вот такой пустынный нейминг.
Машины, которые производит Zarooq, не предназначены для ежедневной эксплуатации. Это роскошь, созданная для трек-дней и помпезных поездок до работы и обратно.
Первой моделью бренда стала ограниченная серия SandRacer 500GT, которая явно дала понять истинное предназначение машин от Zarooq. Бренд предлагает богачам испытать беспредельный драйв от поездки по бездорожью на роскошном суперкаре, созданном по эксклюзивному заказу. В общем – любой каприз за ваши деньги!
Кузов тут выполнен из углеродного волокна, а внутри у машины весьма уютный интерьер, отделанный кожей ручной выделки от немецкой компании Mansory. Под капотом мелодично урчит шестилитровый двигатель V8 мощностью 525 л.с. В общем, да, в Ашан за продуктами на таком не ездят.
Morgan Motor Company
В отличие от предыдущих участников, это бренд со столетней историей. Семейное предприятие занимается ручным изготовлением машин с 1910 года. Глядя на их совсем новенькие творения, кажется, что им и правда лет сто. В отличие от конкурентов, которые в погоне за роскошью не забывают и о технологиях, Morgan следует заветам предков. То есть остается предельно консервативен. Да и кому нужны технологии, если можно просто увеличить количество ценных пород дерева в отделке салона?
Всего за год компания успевает собрать более 800 машин, что не так и мало. При этом для большинства машин срок ожидания составляет 6 месяцев, но для некоторых он длился целых 10 лет.
Hongqi
Тоже не особо новая марка, хотя мало кто о ней слышал. Бренд является довольно старым автопроизводителем из Китая, основана компания была еще в 1958 году. Но на сегодня это самая роскошная марка машин в стране, и она продолжает неудержимо развиваться!
До 1981 года бренд выпускал люксовые машины исключительно для высокопоставленных членов правительства. Самым дорогим седаном в Китае является модель Hongqi L5, эту роскошную машину в народе именуют «китайским Rolls Royce». В движение его приводит святой грааль в мире силовых агрегатов для люксовых машин – могучий V12 на 408 л.с.
Сейчас бренд пытается прорваться на международный рынок. Ему уже удалось привлечь к себе внимание, объявив о выпуске в 2024 году трехместного лимузина без рулевого управления под названием L-Concept. Так же достойны внимания такие модели бренда, как Hongqi S9 и внедорожник на электротяге Hongqi E-HS9.
JAC
JAC – это акроним Jianghuai Automobile Company Ltd, китайской автомобильной госкомпании, созданной в 1964 году. Она давно зарекомендовала себя в мире в качестве создателя высококлассных автомобилей класса люкс. Среди наиболее значимых и роскошных машин JAC такие модели, как компактные JAC S3, J7, JS4, и JS7.
Hispano Suiza
Это испанский автопроизводитель, известный своими экстравагантными моделями машин с потрясающей производительностью.
Выпустив в первой половине 20 века более 12 тысяч машин, компания бездействовала с 1946 года. И вот буквально недавно она объявила о выпуске новой модели – Hispano Suiza Carmen. Это машина из углеродного волокна, полностью на электротяге, с мощностью силовой установки 1005 л.с. Обещан выпуск лишь 19 таких машин. Другая версия модели – Carmen Boulogne, их будет всего пять штук, обещает быть полегче и помощнее.
Denza
Denza – торговое название совместной компании BYD и Daimler, базирующейся в Шэньджэне, бренд существует с 2010 года. И хотя на мировом рынке эта марка относительный новичок, она уже известна тем, что специализируется на выпуске исключительно люксовых электромобилей.
Ее самый известный автомобиль, это Denza 500, которая впечатляет запасом хода в 500 км, активное участие в ее создании принимали инженеры из Daimler Group. Ещё есть Denza X, семиместный внедорожник, который выпускается в двух вариантах – полностью на электричестве или с гибридной силовой установкой.
W Motors
W Motors была основана в 2012 году в Ливане, хотя сам производитель спорткаров находится в Эмиратах. Специализируются они на очень дорогих и очень мощных машинах. Пока они выпустили только Fenyr Supersport стоимостью 3,4 млн долларов и Lykan Hypersport. Именно вторая машина стала самой дорогой машиной, которая появилась в седьмом Форсаже, где и была уничтожена.
У Lykan шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом объемом 3,7 л и мощностью 780 л.с. Для разгона от 0 до 100 км ему надо всего 2,8 секунды, при этом скорость он развивает в 400 км/ч. Supersport немного круче: разгон 0-100 км/ч за 1,8 секунды.
Venucia
Это название в переводе с китайского означает «утренняя звезда». Так поэтично назвали свою совместную компанию Dongfeng и Nissan, которые начали вместе выпускать люксовые машины в 2010 году. Самые последние модели бренда, это X Concept, концепт кроссовера Venucia VOW и недавно вышедший Venucia V-online (в Китае известна под именем Grande V).
Venucia V-online стала прямо таки новым рассветом в истории компании. Это спортивный, стильный внедорожник-купе, который буквально напичкан новыми технологиями и ориентирован прежде всего на молодых покупателей.
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