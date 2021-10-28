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28 октября 2021, 12:00

10 мировых бестселлеров: самые продаваемые автомобили в мире

Каждый год автопроизводители занимаются созданием чего-то нового. Их цель неизменна – стать первыми среди лучших, завоевать любовь и доверие покупателей, предоставив им машину, способную воплотить в себе все их мечты.
Toyota

Но одним это удается, а другим, несмотря на все старания и в общем-то схожий дизайн и функционал с конкурентами, нет. В чем же секрет народного признания, и есть ли связь между статусом «лучший автомобиль» и «лучший автомобиль по уровню продаж»?

Перед вами подборка машин, каждая их которых пользуется невероятным спросом в своем сегменте. Они не только любимы миллионами, но и уверенно занимают первые строчки по количеству продаж!

  1. Chevrolet Silverado

Один из лучших пикапов на американском рынке, который лишь немного отстает от своего главного конкурента Ford серии F. В 2020 было продано более 500 тысяч пикапов Silverado. Покупателям предлагается легендарная мощь в сочетании с хорошим функционалом и различными вариантами силовых агрегатов, которые гарантируют, что машина вас не подведет в любой ситуации.

Кроме того, Silverado отличает продуманный дизайн просторного салона. А еще для такого большого автомобиля он очень экономно расходует топливо. Все это и приемлемая цена делают его одним из самых любимых пикапов современности!

  1. Honda Accord

Honda Accord десятого поколения, это одна из лучших японских машин в истории автомобилестроения! Этот среднеразмерный семейный седан обожают во всем мире. В нем есть все – от безопасности, до экономичного расхода топлива и высокой производительности.

Просторный салон на пять мест, качественные материалы отделки, а еще удачная и простая для понимания информационная система.

Все это позволяет Honda Accord по-прежнему блистать на рынке, оставляя конкурентов позади. В прошлом году модель показала значительный рост продаж и получила массу хвалебных отзывов. При объеме продаж в 500 тысяч модель занимает второе место после Toyota Camry, оставаясь одной из лучших в своем классе.

  1. Honda Civic

В последние годы Honda Civic набрала популярность во всем мире. Во многом благодаря своей надежности, доступности и экономичности. Кроме того, текущая версия предлагает повышенную производительность и спортивность, особенно в комплектации Civic Type R.

Продажи 2020 года составили 560 тысяч единиц, а с момента выхода первой модели на рынок было продано более 18 млн Civic.

  1. Honda HR-V

Пока во всем мире слова «малолитражный» и «просторный» остаются несочетаемыми, Honda HR-V бросает всем вызов своей креативной компоновкой в сочетании с изяществом. При своей малолитражности (1,5 л) этот пятидверный кроссовер обладает на удивление вместительным салоном и багажным отсеком. Помимо этого, у машины очень практичная отделка салона, великолепные сиденья, панорамный люк и сразу несколько опций, обеспечивающих безопасность водителя.

Машину отличает крайне небольшой расход топлива и хорошая устойчивость на дороге, которые позволили ей стать одной из самых продаваемых моделей в мире с результатом 560 тысяч единиц за 2020 год.

  1. Ford F-150

Пикап Ford F-150 это бессменный лидер продаж на американском рынке в своем сегменте, причем на протяжении многих лет. А все почему? Потому что компания знает и понимает своих покупателей, и непрерывно совершенствует свои внедорожники, добавляя им тот функционал, который так востребован на рынке. Неважно, какова ваша цель: рабочая машина в базовой комплектации, или внедорожник в люксовой, а может просто вездеход – вы получите желаемое, причем в рамках своего бюджета.

В линейке Ford F-150 имеется гибрид, который кроме прочего неплохо экономит топливо. Благодаря сочетанию практичности, комфорту и доступности, компания Ford в прошлом году продала 620 тысяч своих пикапов. Отличный результат.

  1. Toyota Camry

Среди семейных седанов одним из сильнейших игроков остается Toyota Camry, чьи продажи в прошлом году составили 635 тысяч единиц. Несмотря на прекрасную управляемость, устойчивость на дороге, и производительность, эта машина по-прежнему идет бампер к бамперу с Honda Accord.

«Камри» – это хороший седан с достаточным пространством и для пассажиров, и для их груза. Отличная интуитивная информационная система и полный набор опций для водителя – что еще нужно для машины такого класса? Разве что экономичность, которую и обеспечивает гибридный двигатель.

  1. Nissan Sentra

Сочетание внешней привлекательности и шикарного дизайна интерьера, отличают этот седан в линейке Nissan. Также эта машина радует своим расходом топлива и приятным ценником. Интуитивная информационная система и набор передовых опций по обеспечению безопасности водителя являются приятным дополнением ко всему вышеназванному.

В прошлом году компания продала 705 тысяч таких седанов, что на 3% больше, чем годом ранее. Всего в мире было продано 5,1 млн Nissan Sentra с момента выхода модели на рынок.

  1. Honda CR-V

Мы дошли до тройки лидеров, и открывает ее, с результатом 855 тысяч проданных единиц за 2020 год, внедорожник Honda CR-V. Что не удивительно, ведь спрос на кроссоверы в мире растет с каждым годом. Компактный CR-V поражает своей производительностью и универсальностью. Кроме того, эту модель отличает один из самых просторных салонов в этом классе.

  1. Toyota RAV4

RAV4 это отличный внедорожник с просторным салоном и первоклассными материалами отделки, а также широким набором оборудования. С результатом 1,07 млн единиц RAV4 занимает свое законное второе место в нашем списке и прочное первое среди кроссоверов.

  1. Toyota Corolla

И наконец на первом месте легендарная и многими обожаемая, причем заслуженно – Toyota Corolla. Она не первый раз становится мировым лидером по продажам, оставаясь при этом одной из самых комфортных и производительных машин на рынке.

Доступная цена, экономичность, просторный салон и багажное отделение, весь стандартный функционал и прекрасный внешний вид – все это делает «Короллу» самым востребованным автомобилем на рынке. В итоге год назад эту машину предпочли 1,2 млн человек.

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