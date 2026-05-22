Лучшие моторы Германии, которые оказали влияние на современный автопром

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 12:24

10 немецких моторов, которые изменили автоисторию: от Benz до Bugatti

10 немецких моторов, которые изменили автоисторию: от Benz до Bugatti

Лучшие моторы Германии, которые оказали влияние на современный автопром

10 немецких моторов, которые изменили автоисторию: от Benz до Bugatti

Эксперты назвали 10 немецких двигателей, которые стали символами эпохи и задали новые стандарты для мирового автопрома. Почему эти моторы до сих пор обсуждают, какие рекорды они ставили и что изменилось для водителей - объясняем на примерах. Не прошли мимо и редкие агрегаты, о которых мало кто знает.

Эксперты назвали 10 немецких двигателей, которые стали символами эпохи и задали новые стандарты для мирового автопрома. Почему эти моторы до сих пор обсуждают, какие рекорды они ставили и что изменилось для водителей - объясняем на примерах. Не прошли мимо и редкие агрегаты, о которых мало кто знает.

Для российских автолюбителей тема легендарных немецких моторов всегда была особенной: именно эти двигатели часто становились эталоном надежности, мощности и инженерной мысли. Сейчас, когда рынок переживает перемены, интерес к истории и технологиям только растет. Специалисты портала Autocar составили свежий рейтинг самых знаковых немецких двигателей - от первых образцов XIX века до современных технологических шедевров.

Первое место занял 5,5-литровый V12 TDI от Audi R10 TDI. Этот дизельный мотор с двумя турбинами стал настоящим открытием для автоспорта: в 2006 году именно он принес Audi победу в «24 часа Ле-Мана», доказав, что дизель может быть не только экономичным, но и по-настоящему быстрым. Вторую строчку заняло семейство рядных пятицилиндровых двигателей Audi R5, прославившихся благодаря Audi Quattro 1980 года. Именно этот мотор и система полного привода сделали марку символом раллийных побед.

Третье место - у 6,3-литрового V16 от Auto Union, созданного инженерами Porsche в 1930-х. Этот двигатель выдавал 545 л.с. и стал основой для гоночных машин, которые на долгие годы задали планку в автоспорте. Четвертая позиция - у одноцилиндрового мотора Benz Patent-Motorwagen объемом 954 куб. см, который Карл Бенц установил на первый в мире автомобиль. Несмотря на скромную мощность, именно этот агрегат положил начало всей автомобильной индустрии.

Пятерку лидеров замыкает 21,5-литровый четырехцилиндровый мотор Blitzen Benz, позволивший в 1909 году разогнать автомобиль до рекордных 200 км/ч - результат, который тогда казался фантастическим. На шестом месте - классическая рядная «шестерка» BMW M20, появившаяся в 1977 году на моделях 3-й и 5-й серий. Седьмое место занял 2,3-литровый четырехцилиндровый BMW S14, который стал сердцем первого поколения BMW M3 и принес марке спортивную славу.

Восьмую позицию занял 6,0-6,75-литровый twin-turbo V12 BMW N74, устанавливавшийся на топовые версии BMW 7-й серии и автомобили Rolls-Royce. Девятое место - у 8,0-литрового четырехтурбинного Bugatti W16, который выдавал 987 л.с. в Veyron и 1479 л.с. в Chiron, став символом скорости и инженерного совершенства. Десятку замыкает 44,5-литровый V12 Daimler DB603, созданный для Mercedes T80: этот мотор развивал около 3000 л.с., но проект не был реализован из-за начала Второй мировой войны.

Интересно, что многие из этих моторов не только определяли развитие автопрома, но и становились отправной точкой для новых технологий. Например, дизельные двигатели Audi изменили отношение к экономичности в автоспорте, а моторы BMW задали стандарты для спортивных седанов. Важно отметить, что даже спустя десятилетия эти агрегаты остаются предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров. Кстати, современные тенденции в автотранспорте тоже не обходят стороной исторические разработки: например, в недавнем материале о новых электробусах МАЗ-305Е рассказывалось, как инновации прошлого влияют на транспорт будущего.

Если взглянуть на список, становится ясно: немецкие моторы не просто техника, а часть культурного кода и инженерного наследия. Каждый из них - это отдельная история о поиске баланса между мощностью, надежностью и инновациями. Для российского рынка, где многие из этих моделей до сих пор встречаются на дорогах, знание их истории помогает лучше понимать, почему одни машины становятся легендами, а другие - просто транспортом. Важно помнить, что за каждым из этих моторов стоит не только технический прогресс, но и целая эпоха, которая формировала автомобильный мир таким, каким мы его знаем сегодня.

Упомянутые марки: Audi, BMW, Bugatti, Rolls-Royce, Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, БМВ, Бугатти, Ролс Ройс, Порше

Похожие материалы Ауди, БМВ, Бугатти, Ролс Ройс, Порше

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Рязань Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться