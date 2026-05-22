Лучшие моторы Германии, которые оказали влияние на современный автопром

22 мая 2026, 12:24
10 немецких моторов, которые изменили автоисторию: от Benz до Bugatti
Эксперты назвали 10 немецких двигателей, которые стали символами эпохи и задали новые стандарты для мирового автопрома. Почему эти моторы до сих пор обсуждают, какие рекорды они ставили и что изменилось для водителей - объясняем на примерах. Не прошли мимо и редкие агрегаты, о которых мало кто знает.
Для российских автолюбителей тема легендарных немецких моторов всегда была особенной: именно эти двигатели часто становились эталоном надежности, мощности и инженерной мысли. Сейчас, когда рынок переживает перемены, интерес к истории и технологиям только растет. Специалисты портала Autocar составили свежий рейтинг самых знаковых немецких двигателей - от первых образцов XIX века до современных технологических шедевров.
Первое место занял 5,5-литровый V12 TDI от Audi R10 TDI. Этот дизельный мотор с двумя турбинами стал настоящим открытием для автоспорта: в 2006 году именно он принес Audi победу в «24 часа Ле-Мана», доказав, что дизель может быть не только экономичным, но и по-настоящему быстрым. Вторую строчку заняло семейство рядных пятицилиндровых двигателей Audi R5, прославившихся благодаря Audi Quattro 1980 года. Именно этот мотор и система полного привода сделали марку символом раллийных побед.
Третье место - у 6,3-литрового V16 от Auto Union, созданного инженерами Porsche в 1930-х. Этот двигатель выдавал 545 л.с. и стал основой для гоночных машин, которые на долгие годы задали планку в автоспорте. Четвертая позиция - у одноцилиндрового мотора Benz Patent-Motorwagen объемом 954 куб. см, который Карл Бенц установил на первый в мире автомобиль. Несмотря на скромную мощность, именно этот агрегат положил начало всей автомобильной индустрии.
Пятерку лидеров замыкает 21,5-литровый четырехцилиндровый мотор Blitzen Benz, позволивший в 1909 году разогнать автомобиль до рекордных 200 км/ч - результат, который тогда казался фантастическим. На шестом месте - классическая рядная «шестерка» BMW M20, появившаяся в 1977 году на моделях 3-й и 5-й серий. Седьмое место занял 2,3-литровый четырехцилиндровый BMW S14, который стал сердцем первого поколения BMW M3 и принес марке спортивную славу.
Восьмую позицию занял 6,0-6,75-литровый twin-turbo V12 BMW N74, устанавливавшийся на топовые версии BMW 7-й серии и автомобили Rolls-Royce. Девятое место - у 8,0-литрового четырехтурбинного Bugatti W16, который выдавал 987 л.с. в Veyron и 1479 л.с. в Chiron, став символом скорости и инженерного совершенства. Десятку замыкает 44,5-литровый V12 Daimler DB603, созданный для Mercedes T80: этот мотор развивал около 3000 л.с., но проект не был реализован из-за начала Второй мировой войны.
Интересно, что многие из этих моторов не только определяли развитие автопрома, но и становились отправной точкой для новых технологий. Например, дизельные двигатели Audi изменили отношение к экономичности в автоспорте, а моторы BMW задали стандарты для спортивных седанов. Важно отметить, что даже спустя десятилетия эти агрегаты остаются предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров. Кстати, современные тенденции в автотранспорте тоже не обходят стороной исторические разработки: например, в недавнем материале о новых электробусах МАЗ-305Е рассказывалось, как инновации прошлого влияют на транспорт будущего.
Если взглянуть на список, становится ясно: немецкие моторы не просто техника, а часть культурного кода и инженерного наследия. Каждый из них - это отдельная история о поиске баланса между мощностью, надежностью и инновациями. Для российского рынка, где многие из этих моделей до сих пор встречаются на дорогах, знание их истории помогает лучше понимать, почему одни машины становятся легендами, а другие - просто транспортом. Важно помнить, что за каждым из этих моторов стоит не только технический прогресс, но и целая эпоха, которая формировала автомобильный мир таким, каким мы его знаем сегодня.
