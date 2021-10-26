10 невероятных машин будущего, появления которых мы ждем с нетерпением
Поэтому от момента анонсирования концепции до реального появления в продаже автомобиля проходит далеко не один год. Но каждый день ожидания этих великолепных образцов инженерного творчества того стоит! Представляем 10 самых потрясающих машин будущего, которые появятся в продаже в ближайшие пару лет.
Ford F-150 Lightning. 2022 год
Переход тяжелых внедорожников на электродвигатели уже не новость, так что неудивительно, что старина Ford тоже в деле. Пока ведущие бренды электрокаров представляют свои версии футуристичных кроссоверов, Ford F-150 Lightning делает ставку на технологичность и апгрейд классической внешности большого внедорожника.
Оно и понятно, если учесть, что последние 40 с лишним лет Ford серии F оставался самым продаваемым внедорожником в США. Не исключено, что новый Ford действительно станет пикапом будущего. Ведь эта машина способна справляться со всеми задачами, которые ранее ставились перед ее предшественниками по серии. Настоящая рабочая лошадка, только на экологичной электротяге.
Ах да, вишенкой на этом технологичном тортике стала возможность использовать пикап в качестве резервного генератора. Так что в случае очередного урагана главное будет спасти машину, а там уже она не даст вам пропасть. Согласитесь, за такое чудо никаких денег не жалко.
Ferrari Purosangue SUV. 2022 год
Подвинься, Lamborghini Urus, ибо Ferrari снова наступает тебе на пятки! Наверное, немногие верили, что настанет день, когда и Ferrari выпустит внедорожник. Однако же, это случилось.
И хотя фанаты бренда в шоке от происходящего и пока не готовы принять эту мысль, в компании Ferrari их успокоили: новый внедорожник подарит владельцу весь спектр эмоций настоящего Ferrari. Только выбор трасс будет побогаче, и компанию вам сможет составить сразу несколько человек.
И в подтверждение этого в компании сообщают, что в новой линейке внедорожников будет использоваться та же адаптивная модульная платформа с передним расположением двигателя, что и у модели Ferrari Roma. Насчет силового агрегата деталей пока не сообщалось, но ясно одно – ему хватит мощности, чтобы повергнуть Urus.
GMC Hummer EV. 2022 год
Эта машина позиционируется как самый крышесносный внедорожник для экстремальных условий, в ореоле сияния которого «Дженерал Моторс» намерены покинуть темную эру сверхпрожорливых бензиновых вездеходов.
У нового Hummer есть такие офигительные фичи, как полуавтономный режим вождения Super Cruise, регулируемая пневматическая подвеска, съемные панели крыши и нереально крутая функция управления всеми четырьмя колесами, которая позволит этому гиганту двигаться бочком, в стиле краба.
Внедорожник получил новые супераккумуляторы Ultrium, на которых он сможет проезжать до 560 км на одном заряде. Силовой агрегат мощностью в 1000 л.с., по заявлению создателей, позволит Hummer разгоняться до 100 км всего за 3 секунды. При этом стоить это чудо техники будет немыслимые 112 тысяч долларов.
Ford Bronco Raptor. 2022 год
В сентябре этого года гендиректор Ford Джим Фарли в Twitter призвал всех: «Держите задницы покрепче!». Сделал он это заявление по той причине, что не за горами явление человечеству нового, потрясающего, необузданного и агрессивного внедорожника Bronco Raptor. Хотя, работы над ним еще не закончены, но готовиться к встрече уже можно. Один только вид решетки радиатора и передних фар, показанных в тизере, уже преисполнил народ небывалым энтузиазмом. Ведь главное в том, что Ford наконец-то анонсировал дату выхода своего супер-внедорожника.
Учитывая срок ожидания, будет интересно увидеть, что же в итоге получилось сделать с легендой компании Ford. В сеть просочилась информация, что Bronco Raptor получит две комплектации – базовую и люксовую. А еще известно о трех цветовых решениях: Код Оранжевый, Зеленая вспышка и Острый красный перчик.
Mercedes-AMG SL-Class. 2022 год
Несмотря на невысокие продажи невероятно роскошного Mercedes-Benz 300SL Gullwing, компания AMG решила заняться усовершенствованием и производством этого шикарного гоночного авто. Обновленная версия обещает выйти с невероятными новшествами фундаментального характера.
Во-первых, нас ждет новая платформа, которая сделает машину легче, меньше и более спортивной. По сути, AMG готовит замену своему родстеру AMG GT. Во-вторых, новое совместное творение брендов получит полный привод, подруливающую заднюю ось, 2+2 конфигурацию сидений, мягкую крышу и невероятные режимы управления.
Nissan 400Z. 2023 год
Спустя немало времени компания Nissan решила все же отправить на покой свой 370Z. А мы наконец-то предвкушаем встречу с седьмым поколением Nissan Z – 400Z. И эта встреча будет полна сюрпризов.
В новой модели будет установлен 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и мощностью 400 л.с. При этом покупателю придется выбирать между девятиступенчатой АКПП с подрулевыми лепестками или шестиступенчатой механикой.
Помимо трансмиссии новый Nissan 400Z обрадует владельца комплектацией Спорт, с 18-ти дюймовыми колесами, или Перфоманс, с 19-ти дюймовыми колесами. Ожидается, что новый Z будет стоить от 40 тысяч долларов. А значит он составит конкуренцию таким агрегатам, как Audi TT и новая Toyota Supra.
Land Rover Defender 80. 2023 год
Похоже, что совсем скоро мы увидим еще одну версию нового Defender, которая станет не только компактнее, но и доступнее по цене. Фантастический внедорожник под именем Land Rover Defender 80 составит реальную конкуренцию уже вышедшему Jeep Wrangler и грядущей новинке от компании Ford – Bronco Raptor.
И совершенно неважно, какая будет комплектация, мы уверены, что этот Defender 80 в любом случае будет выделять в этом сегменте. Потому что это Land Rover, а значит отличная проходимость и впечатляющий дорожный просвет. Пока нет информации о силовом агрегате и вариантах внутренней отделки, но уже ясно, что на поле сражения компактных внедорожников скоро станет еще жарче!
Chevrolet Corvette Z06. 2023 год
От фотографий нового Chevrolet Corvette Z06 дух захватывает. Сеть полнится разговорами о том, что же мы в итоге увидим в 2023 году.
Ожидается, что под капотом новинки окажется восьмицилиндровый атмосферник на 5.5 л, который можно будет раскручивать до 8600 оборотов.
Aston Martin Vanquish. 2024 год
Новый Aston Martin Vanquish обещает быть довольно захватывающим зрелищем, учитывая, что его невероятный дизайн будет отчасти повторять внешность его более старших собратьев в линейке бренда.
Учитывая, что любимый многими V12 уже в одном шаге от того, чтобы покинуть автомир, не исключено, что готовящийся к выходу в 2024 году Vanquish может получить гибридную силовую установку с V6. Ожидается, что такая компоновка даст машине мощность в 700 л.с. А значит у этой модели будут все шансы стать реальным соперником для McLaren 720S и Ferrari F8 Tributo.
BMW i8 M. 2024 год
Невзирая на неудачу с последней моделью BMW i8, компания не намеренна отказываться от выпуска дорогих гибридных спорткаров. Однако у нового поколения спорткара есть все шансы занять свое место среди лидеров рынка.
Все ожидают от нового BMW i8 M обновленного дизайна, усиления шасси и увеличения мощности. BMW рассчитывает обзавестись суммарной мощностью в 591 л.с., что позволит новой модели конкурировать с такими машинами, как Lexus LC500h, Acura NSX и Polestar 1.
Учитывая стремление BMW оказывать влияние на авторынок, у его новой модели есть все шансы стать самой многообещающей и ожидаемой машиной будущих лет.
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