Что обязательно взять с собой в машину зимой – полный список для водителей

10 незаменимых вещей для зимней поездки на автомобиле в 2025 году

Зима всегда преподносит сюрпризы на дорогах. Подготовка авто к холодам требует особого внимания. Водителям стоит заранее собрать набор вещей, которые помогут справиться с неожиданностями. Узнайте, что обязательно должно быть в машине зимой. Этот список пригодится каждому автомобилисту.

С наступлением зимы даже опытные водители сталкиваются с новыми трудностями. Мороз, снег и гололед могут застать врасплох, если не подготовятся заранее. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, стоит заранее собрать комплект вещей, которые помогут справиться с любыми зимними непредвиденными обстоятельствами.

Универсальные средства и инструменты

Первое, что стоит положить в багажник, – это WD-40. Это средство спасает от замерзших замков и защищает металлические детали от влаги и соли. Обработайте дверные петли и резиновые уплотнители, чтобы избежать примерзания и сохранить резину. Следом идет щетка для снега и скребок для льда. Без них не обойтись в снежную погоду: щетка быстро уберет снег с кузова, а скребок справится с наледью на стеклах. Лучше выбрать комбинированный вариант с длинной ручкой – так будет проще дотянуться до крыши и капота.

Лопата – еще один незаменимый помощник. Компактная складная модель не займет много места, но выручит, если машину занесет в снегу или колеса застрянут в сугробе. Для надежности выбирайте лопатки из прочного пластика – они не треснут на морозе.

Средства для чистоты

Зимние дороги покрыты солью и реагентами, поэтому незамерзающая жидкость для омывателя – обязательный пункт. Она обеспечит чистоту лобового стекла даже в сильные морозы. Важно подобрать состав с запасом по температуре, чтобы не столкнуться с замерзшей жидкостью в самый неподходящий момент. Дополнительно стоит иметь жидкость для протирки стекла – она поможет быстро убрать налет и грязь с зеркал и боковых окон. Большинство таких средств содержат антистатики и компоненты против запотевания.

Одноразовые коврики предназначены для поддержания чистоты в салоне. Снег и грязь с обуви быстро превращаются в лужи, а такие коврики легко впитывают влагу и меняются за пару секунд. Салфетки – еще один универсальный аксессуар. С их помощью можно протереть руки, приборную панель или убрать случайные разводы от воды.

Для безопасности и чрезвычайных ситуаций

Пусковое устройство (бустер) – настоящая находка для зимы. На морозе аккумулятор может быстро разрядиться, из-за чего возникают проблемы с запуском двигателя. Современные бустеры компактны, подходят для автомобилей разных типов и могут даже зарядить смартфон. Главное – не забывайте своевременно подзаряжать само устройство.

Буксировочный трос пригодится, если машина застрянет или потребуется помощь другому водителю на скользкой дороге. Выбирайте трос с прочными крюками и эластичными вставками-амортизаторами — они смягчают рывки и делают процесс буксировки безопаснее.

Перчатки – обязательный аксессуар для любых зимних работ с автомобилем. Они надёжно защитят руки от холода и повреждений при обращении с лопатой, тросом или замене колеса.

Собрав этот компактный набор, вы будете готовы к любым зимним испытаниям. Все эти вещи не займут много места в багажнике, но обеспечат вам комфорт и безопасность в сложной ситуации. Не откладывайте подготовку — зима не прощает легкомыслия на дороге.