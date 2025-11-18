Что обязательно взять с собой в машину зимой – полный список для водителей

18 ноября 2025, 13:36
10 незаменимых вещей для зимней поездки на автомобиле в 2025 году
10 незаменимых вещей для зимней поездки на автомобиле в 2025 году
Зима всегда преподносит сюрпризы на дорогах. Подготовка авто к холодам требует особого внимания. Водителям стоит заранее собрать набор вещей, которые помогут справиться с неожиданностями. Узнайте, что обязательно должно быть в машине зимой. Этот список пригодится каждому автомобилисту.
С наступлением зимы даже опытные водители сталкиваются с новыми трудностями. Мороз, снег и гололед могут застать врасплох, если не подготовятся заранее. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, стоит заранее собрать комплект вещей, которые помогут справиться с любыми зимними непредвиденными обстоятельствами.
Универсальные средства и инструменты
Первое, что стоит положить в багажник, – это WD-40. Это средство спасает от замерзших замков и защищает металлические детали от влаги и соли. Обработайте дверные петли и резиновые уплотнители, чтобы избежать примерзания и сохранить резину. Следом идет щетка для снега и скребок для льда. Без них не обойтись в снежную погоду: щетка быстро уберет снег с кузова, а скребок справится с наледью на стеклах. Лучше выбрать комбинированный вариант с длинной ручкой – так будет проще дотянуться до крыши и капота.
Лопата – еще один незаменимый помощник. Компактная складная модель не займет много места, но выручит, если машину занесет в снегу или колеса застрянут в сугробе. Для надежности выбирайте лопатки из прочного пластика – они не треснут на морозе.
Средства для чистоты
Зимние дороги покрыты солью и реагентами, поэтому незамерзающая жидкость для омывателя – обязательный пункт. Она обеспечит чистоту лобового стекла даже в сильные морозы. Важно подобрать состав с запасом по температуре, чтобы не столкнуться с замерзшей жидкостью в самый неподходящий момент. Дополнительно стоит иметь жидкость для протирки стекла – она поможет быстро убрать налет и грязь с зеркал и боковых окон. Большинство таких средств содержат антистатики и компоненты против запотевания.
Одноразовые коврики предназначены для поддержания чистоты в салоне. Снег и грязь с обуви быстро превращаются в лужи, а такие коврики легко впитывают влагу и меняются за пару секунд. Салфетки – еще один универсальный аксессуар. С их помощью можно протереть руки, приборную панель или убрать случайные разводы от воды.
Для безопасности и чрезвычайных ситуаций
Пусковое устройство (бустер) – настоящая находка для зимы. На морозе аккумулятор может быстро разрядиться, из-за чего возникают проблемы с запуском двигателя. Современные бустеры компактны, подходят для автомобилей разных типов и могут даже зарядить смартфон. Главное – не забывайте своевременно подзаряжать само устройство.
Буксировочный трос пригодится, если машина застрянет или потребуется помощь другому водителю на скользкой дороге. Выбирайте трос с прочными крюками и эластичными вставками-амортизаторами — они смягчают рывки и делают процесс буксировки безопаснее.
Перчатки – обязательный аксессуар для любых зимних работ с автомобилем. Они надёжно защитят руки от холода и повреждений при обращении с лопатой, тросом или замене колеса.
Собрав этот компактный набор, вы будете готовы к любым зимним испытаниям. Все эти вещи не займут много места в багажнике, но обеспечат вам комфорт и безопасность в сложной ситуации. Не откладывайте подготовку — зима не прощает легкомыслия на дороге.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 08:59
Дом на колесах Гранд Турист: комфортные путешествия с пикапом
Узнайте, как компактный прицеп способен заменить полноценный дом в дороге. Внутри – трансформируемая зона для сна и отдыха. Множество опций для индивидуальной настройки. Оцените преимущества легкого и надежного кемпера для дальних маршрутов.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
19.11.2025, 08:34
Почему объем двигателя измеряют в литрах и как это влияет на автомобили
Почему автопроизводители всего мира перешли на литры? Как объем двигателя влияет на налоги и мощность? Узнайте, почему литры до сих пор важны для автомобилистов и что изменится с приходом электромобилей.Читать далее
-
19.11.2025, 07:43
Петербургские автосервисы не справляются с наплывом: зима застала врасплох
В Петербурге спрос на зимние услуги для авто резко вырос. Очереди в шиномонтажах стали нормой. Цены на шины удивили даже опытных водителей. Китайские машины преподнесли неожиданные сюрпризы.Читать далее
-
19.11.2025, 07:39
Nio начинает продавать свой передовой чип для автопилота сторонним компаниям
Nio впервые открывает доступ к своему интеллектуальному чипу Shenji NX9031 для других компаний. Это важный шаг в коммерциализации собственных разработок. Подробности о новой стратегии и перспективах компании – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 08:59
Дом на колесах Гранд Турист: комфортные путешествия с пикапом
Узнайте, как компактный прицеп способен заменить полноценный дом в дороге. Внутри – трансформируемая зона для сна и отдыха. Множество опций для индивидуальной настройки. Оцените преимущества легкого и надежного кемпера для дальних маршрутов.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
19.11.2025, 08:34
Почему объем двигателя измеряют в литрах и как это влияет на автомобили
Почему автопроизводители всего мира перешли на литры? Как объем двигателя влияет на налоги и мощность? Узнайте, почему литры до сих пор важны для автомобилистов и что изменится с приходом электромобилей.Читать далее
-
19.11.2025, 07:43
Петербургские автосервисы не справляются с наплывом: зима застала врасплох
В Петербурге спрос на зимние услуги для авто резко вырос. Очереди в шиномонтажах стали нормой. Цены на шины удивили даже опытных водителей. Китайские машины преподнесли неожиданные сюрпризы.Читать далее
-
19.11.2025, 07:39
Nio начинает продавать свой передовой чип для автопилота сторонним компаниям
Nio впервые открывает доступ к своему интеллектуальному чипу Shenji NX9031 для других компаний. Это важный шаг в коммерциализации собственных разработок. Подробности о новой стратегии и перспективах компании – в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве