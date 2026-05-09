Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 06:34

10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026

Не Китаем едины: ТОП лучших авто до 2,5 млн рублей — седаны, кроссоверы и даже электрокар

В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.

В условиях стремительных перемен на российском авторынке вопрос выбора нового автомобиля до 2,5 миллионов рублей становится особенно актуальным. За последние годы привычные бренды ушли, уступив место китайским, белорусским и отечественным маркам, и даже в ограниченном бюджете сегодня можно найти не только седаны, но и универсалы, кроссоверы и электромобили.

Многие автопроизводители предлагают специальные программы: скидки по трейд-ину, льготные автокредиты и субсидии на электромобили, что позволяет приобрести машину более высокого класса. Итоговая стоимость часто зависит именно от выбранной схемы покупки, а не только от прайса.

Среди седанов и универсалов выделяется Belgee S50 за 1 699 990 рублей по трейд-ину с мотором 1,5 л и классическим автоматом, а также Lada Vesta SW Cross от 1 762 000 рублей с клиренсом 203 мм и адаптацией к плохим дорогам. Vesta проигрывает китайцам в оснащении, но выигрывает практичностью.

В сегменте кроссоверов лидируют обновленный Belgee X50+ от 2 219 990 рублей с дизайном и богатым оснащением, а также Tenet T4 (российская версия Chery Tiggo 4) от 2 089 000 рублей с широкой сервисной сетью. Jeland J6 (бывший Jaecoo J6) выпускается в Санкт-Петербурге и стоит от 2 290 000 рублей, предлагая интересную альтернативу.

Solaris HC — это переименованный Hyundai Creta II по цене от 2 430 000 рублей с проверенной корейской механикой и выбором приводов. Changan CS35 Plus обновился турбомотором 1,4 л (150 л.с.) и стоит от 2 419 900 рублей, а Haval H3 после обновления 2026 года с полным приводом при автокредите можно взять за 2 499 000 рублей.

Среди электромобилей Evolute i-Joy с запасом хода до 386 км доступен от 1 899 000 рублей при господдержке и автокредите, что делает его разумным выбором для перехода на электротягу в крупных городах. Популярный кроссовер Jetour Dashing по спецпредложениям стоит от 2 259 900 рублей, предлагая турбомоторы до 186 л.с. и развитую сервисную сеть.

Российский рынок новых авто до 2,5 млн рублей в 2026 году предлагает широкий спектр решений: от практичных универсалов до современных кроссоверов и электромобилей. Каждый вариант имеет свои сильные стороны и ограничения, поэтому выбор зависит от личных приоритетов — надежности, оснащенности или технологий. Важно внимательно изучить условия покупки и использовать трейд-ин, кредитные программы или госсубсидии для дополнительной выгоды.

Упомянутые модели: Haval H3, Changan CS35 Plus (от 1 079 900 Р), Belgee X50, Evolute I-joy, TENET T4, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Changan, Jetour, Belgee, Evolute, TENET, ВАЗ (Lada)
