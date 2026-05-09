Не Китаем едины: ТОП лучших авто до 2,5 млн рублей — седаны, кроссоверы и даже электрокар

9 мая 2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.
В условиях стремительных перемен на российском авторынке вопрос выбора нового автомобиля до 2,5 миллионов рублей становится особенно актуальным. За последние годы привычные бренды ушли, уступив место китайским, белорусским и отечественным маркам, и даже в ограниченном бюджете сегодня можно найти не только седаны, но и универсалы, кроссоверы и электромобили.
Многие автопроизводители предлагают специальные программы: скидки по трейд-ину, льготные автокредиты и субсидии на электромобили, что позволяет приобрести машину более высокого класса. Итоговая стоимость часто зависит именно от выбранной схемы покупки, а не только от прайса.
Среди седанов и универсалов выделяется Belgee S50 за 1 699 990 рублей по трейд-ину с мотором 1,5 л и классическим автоматом, а также Lada Vesta SW Cross от 1 762 000 рублей с клиренсом 203 мм и адаптацией к плохим дорогам. Vesta проигрывает китайцам в оснащении, но выигрывает практичностью.
В сегменте кроссоверов лидируют обновленный Belgee X50+ от 2 219 990 рублей с дизайном и богатым оснащением, а также Tenet T4 (российская версия Chery Tiggo 4) от 2 089 000 рублей с широкой сервисной сетью. Jeland J6 (бывший Jaecoo J6) выпускается в Санкт-Петербурге и стоит от 2 290 000 рублей, предлагая интересную альтернативу.
Solaris HC — это переименованный Hyundai Creta II по цене от 2 430 000 рублей с проверенной корейской механикой и выбором приводов. Changan CS35 Plus обновился турбомотором 1,4 л (150 л.с.) и стоит от 2 419 900 рублей, а Haval H3 после обновления 2026 года с полным приводом при автокредите можно взять за 2 499 000 рублей.
Среди электромобилей Evolute i-Joy с запасом хода до 386 км доступен от 1 899 000 рублей при господдержке и автокредите, что делает его разумным выбором для перехода на электротягу в крупных городах. Популярный кроссовер Jetour Dashing по спецпредложениям стоит от 2 259 900 рублей, предлагая турбомоторы до 186 л.с. и развитую сервисную сеть.
Российский рынок новых авто до 2,5 млн рублей в 2026 году предлагает широкий спектр решений: от практичных универсалов до современных кроссоверов и электромобилей. Каждый вариант имеет свои сильные стороны и ограничения, поэтому выбор зависит от личных приоритетов — надежности, оснащенности или технологий. Важно внимательно изучить условия покупки и использовать трейд-ин, кредитные программы или госсубсидии для дополнительной выгоды.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Джетур, Белджи, Эволют, Тенет, Лада
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
09.05.2026, 16:24
Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах
Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 17:04
Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов
В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 07:04
Volkswagen T-Cross выходит на российский рынок: цена ниже конкурентов и новые опции
В России стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей. Модель выделяется не только доступной стоимостью, но и расширенным оснащением, что делает ее привлекательной альтернативой на фоне подорожавших китайских и локализованных аналогов. Эксперты отмечают, что интерес к европейским автомобилям сохраняется даже при доминировании китайских брендов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Джетур, Белджи, Эволют, Тенет, Лада
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
09.05.2026, 16:24
Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах
Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 17:04
Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов
В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 07:04
Volkswagen T-Cross выходит на российский рынок: цена ниже конкурентов и новые опции
В России стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей. Модель выделяется не только доступной стоимостью, но и расширенным оснащением, что делает ее привлекательной альтернативой на фоне подорожавших китайских и локализованных аналогов. Эксперты отмечают, что интерес к европейским автомобилям сохраняется даже при доминировании китайских брендов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее