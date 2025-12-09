Почему эти машины не хотят продавать: рейтинг моделей, которые не уступают новым. Вас удивит, кто в лидерах!

10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы

Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.

Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.

В последние годы российские автомобилисты стали гораздо реже расставаться со своими машинами. По информации 110km.ru, аналитики Auto.ru изучили, какие модели чаще всего остаются у первых владельцев более семи лет. Результаты оказались неожиданными: в десятке лидеров нет ни одной китайской марки, а большинство позиций занимают проверенные временем кроссоверы и внедорожники.

Открывает рейтинг Skoda Kodiaq первого поколения. Этот чешский внедорожник, выпускавшийся с 2016 по 2023 год, ценится за вместительный салон, полный привод и надежную конструкцию. Владельцы отмечают, что достойной альтернативы на рынке практически не найти, поэтому менять Kodiaq на что-то другое не спешат.

Следом идет Kia Sportage четвертого поколения. Универсальный кроссовер, который выпускался с 2015 по 2022 год, не имеет ярко выраженных слабых мест. Его выбирают те, кто ищет «рабочую лошадку» на каждый день, и, судя по статистике, не жалеют о своем выборе даже спустя годы.

Третью позицию занимает Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот японский кроссовер, выпускавшийся с 2012 по 2019 год, давно зарекомендовал себя как один из самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке. Даже с возрастом он не теряет в цене, а его надежность стала притчей во языцех среди автолюбителей.

Владельцы Kia Sorento Prime также не спешат с продажей своих машин. Этот крупный семиместный внедорожник оказался востребованным среди семейных водителей, которые не видят достойной замены в текущих рыночных условиях. Аналогичная ситуация наблюдается и с бюджетным Renault Sandero второго поколения: его редко используют в такси, поэтому частные владельцы предпочитают эксплуатировать автомобиль максимально долго.

Hyundai Tucson третьего поколения, выпускавшийся с 2015 по 2021 год, также попал в топ-10. Его ценят за продуманную эргономику и выгодную стоимость владения. Владельцы отмечают, что менять Tucson на что-то новое невыгодно, особенно с учетом роста цен на новые автомобили.

Интересно, что в рейтинге оказался и Nissan Juke первого поколения. Несмотря на спорную репутацию, связанную с вариатором, большинство владельцев не спешат избавляться от этого кроссовера. Mazda CX-5 второго поколения также удерживает позиции: купленный по старым ценам, этот японский автомобиль сегодня выглядит выгоднее многих новых конкурентов.

Hyundai Santa Fe третьего поколения, выпускавшийся до 2018 года, продолжает удовлетворять потребности своих владельцев. А лидером рейтинга стал Hyundai Creta первого поколения — бюджетный кроссовер, который за десять лет эксплуатации доказал свою надежность и практичность.

Почему же владельцы не торопятся менять свои автомобили? Причин несколько. Во-первых, на рынке не так много достойных альтернатив, особенно среди новых моделей. Во-вторых, стоимость новых машин за последние годы заметно выросла, и не каждый готов переплачивать за обновление автопарка. В-третьих, проверенная временем техника редко подводит, а расходы на обслуживание зачастую оказываются ниже, чем траты на покупку нового авто.

Эксперты отмечают, что эксплуатация старого автомобиля часто оказывается экономически выгоднее, чем приобретение новой машины. Владельцы научились ценить надежность и простоту обслуживания, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации и ограниченного выбора на рынке.