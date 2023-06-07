10 препаратов, которые надо положить летом в автомобильную аптечку

Эксперты СберАвто совместно с сервисом СБЕР ЕАПТЕКА составили список из 10 препаратов, которые обязательно надо добавить в автомобильную аптечку с началом летнего сезона. При этом надо учитывать возраст и особенности каждого пассажира, а уже у имеющихся лекарств проверить срок годности и целостность упаковки.

В дополнение к имеющемуся стандартному набору жгутов и бинтов надо добавить антисептическое средство, которое позволит не только остановить кровь, но и обеззаразить рану. Также пригодятся пластыри. Обязательно положить в аптечку обезболивающее и жаропонижающее средство, а также антигистаминные препараты, которые позволят снять аллергическую реакцию.

Фото: unsplash.com

Пригодится летом солнцезащитное средство и средство от ожогов. При отравлениях в пути помогут лекарства от проблем с ЖКТ: от изжоги, диареи или тошноты. Также не лишними будут таблетки от укачивания для пассажиров и капли от усталости глаз для водителя. А всему экипажу могут потребоваться репелленты от насекомых и средства от зуда и раздражения кожи.

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