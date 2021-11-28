10 причин, почему стоит купить корейскую машину
Доступные цены
Это одна из главных причин, почему эти машины так быстро завоевывают популярность во всем мире. Быть дешевле европейских и американских брендов, и при этом не уступать по качеству – вот на чем они продолжают строить свою маркетинговую стратегию.
Отличные предложения гарантийного обслуживания
Покупка машины всегда риск – вдруг именно твоей машине не повезло оказаться с дефектом. Гарантия производителя выступает своего рода страховкой, что в случае чего вам не придется вкладывать еще половину стоимости машины в ее ремонт.
И в этом плане корейским автопроизводителям сегодня нет равных. Hyundai и Kia были первыми, кто заявил о гарантии в 10 лет на свои машины. Правда, такая гарантия действует только в Европе и США. У нас она поменьше.
Великолепный дизайн
Автопроизводители из Южной Кореи быстро поняли, что для завоевания рынков им нужно как следует потрудиться над дизайном. И наняли бывшего дизайнера BMW Томаса Бюркле (Hyundai), и ушедшего из Audi Питера Шрайера (Kia).
В результате сегодня корейские машины являются не только одними из самых красивых в мире, но их дизайн ничем не уступает европейским моделям. Доказательство тому Genesis G90, который выглядит, вероятно лучше, чем любой из когда-либо созданный в США седанов, да и среди европейских с ним мало кто сравнится.
Высококлассные интерьеры
Корейцы не экономят на отделки своих салонов! Они стремятся сделать поездку максимально приятной не только для водителей, но и для пассажиров.! Сиденья с подогревом и кожаный салон норма для машины за 1,5 млн рублей.
Множество шикарных моделей
Мы привыкли, что люксовые бренды – это в основном в Европе и США, но южнокорейские производители все последние годы совершенствовали свои разработки, и теперь готовы соперничать с лучшими в сегменте роскошных автомобилей.
Все тот же Genesis G90, к примеру, премиальный седан из Южной Кореи, который фанаты автомобилей уже окрестили «Убийцей Мерседесов». У него есть все, что требуется люксовой машине – шикарная внешность, великолепный интерьер, передовые технологии и превосходные ездовые характеристики.
Надежность
Все ненавидят машины, которые постоянно ломаются и требуют кучи денег на ремонт. Раньше признанными во всем мире производителями, чьи машины могут служить десятилетиями и требовать лишь минимального ремонта, были японские автобренды.
Корейские бренды приняли эстафету у соседей, и теперь производят одни из самых надежных в мире автомобилей. В 2021 году бренд Hyundai был признан в США пятым по надежности среди производителей автомобилей.
Высокий уровень безопасности
Мировые стандарты безопасности автомобилей за последние годы сильно выросли, так что большинство производителей выпускает машины примерно с одинаковым уровнем безопасности. Но некоторые выделяются на общем фоне, и корейские производители в их числе.
К примеру, Kia K5 2021 модельного года получила от американского NHTSA (Национальное управление по безопасности движения автотранспорта) 5 звезд за общую безопасность, и награду Top Safety Pick+ 2021 года от IIHS (Американский институт дорожной безопасности), одних из самых авторитетных экспертов в сфере автомобильной безопасности.
Отличное соотношение цены и качества
Как было сказано выше, корейские машины стоят дешевле, чем модели большинства производителей. Но даже при такой доступной цене, они умудряются предлагать покупателям машины превосходного качества. В их машинах можно найти опции, которые у европейских брендов встречаются только в люксовой комплектации.
Философия – больше, за меньшие деньги, помогает корейским брендам завоевывать все большую долю рынка. Даже в недорогих моделях можно рассчитывать на подогрев всех сидений, вентиляцию передних, а также ряд опций из пакета помощи водителю.
Экологичность
Переход на модели с меньшим уровнем загрязнения окружающей среды является общемировым трендом, естественно, что и корейские производители не остались в стороне. И у Hyundai, и у Kia в линейке есть гибридные модели машин, например, Hyundai Sonata Hybrid, Kia Niro и Hyundai Ioniq.
На растущем рынке электромобилей корейские бренды тоже весьма активны, их электромобили, например, Kia Niro EV и Hyundai Ioniq Electric являются одними из самых дешевых в этом сегменте.
Высочайший Initial Brand Quality
Initial Brand Quality – это показатель оценки качества сборки новых машин. Она составляется на основе отзывов покупателей в течение первых 3 месяцев после покупки новой машины. В 2019 году компания JD Power объявила, что Genesis занял первое место, получив только 63 сообщения о проблемах на 100 проданных машин. За ним следовали Kia и Hyundai. В 2020 году Genesis и Hyundai не смогли удержать свои позиции в рейтинге, зато Kia поднялась на первое место.
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