10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба Олдтаймер-Галереи
Фото: пресс-служба Олдтаймер-Галереи
Фото: пресс-служба Олдтаймер-Галереи
Фото: пресс-служба Олдтаймер-Галереи
Фото: пресс-служба Олдтаймер-Галереи
На открывающейся 14 апреля Олдтаймер-Галерее вниманию гостей предложат более трехсот уникальных автомобилей и мотоциклов прошлых лет. Организаторы назвали 10 причин посетить выставку в предстоящие выходные:
- Посидеть в кабине вагоновожатого и покрутить настоящую троллейбусную «баранку» на стенде музея «Горэлектротранс».
- Поуправлять уменьшенной копией танка и пострелять на игровом танкодроме-диораме.
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- Принять участие в мастер-классах по аэрографии мотошлема и по безопасной эвакуации мототехники на стенде мотоцентра РокГараж, а также поучаствовать в фотосессии.
- Посмотреть любимые старые кинофильмы на стенде «Ленфильма».
- Прокатиться по залу на мини-трамвае и сфотографироваться в исторических костюмах на стенде Центрального музея железнодорожного транспорта.
- Получить «Дорожную книгу» на стенде «Мир ралли», поучаствовать в настоящем ретро-ралли не покидая выставочного зала и понаблюдать за работой художницы.
- Для тех, кто «любит погорячее» – в пятницу в 14 часов на стенде Novikov Retro Garage выступят профессиональные танцоры, а в субботу на площадке клуба «Ретро-Новгород» зажгут девушки из кавер-группы «Ретро-Стиль».
- Юные посетители смогут вместе с родителями создать интерьерные картины в технике «витраж» на стенде «Арт Контакт».
- На стенде Retrovelo в пятницу пройдет небольшой познавательный экскурс в историю эволюции велосипедного осветительного оборудования, а в субботу – мастер-класс по пинстрайпингу для всех желающих.
Выставка открывается 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» и продлится всего лишь три дня, но эти яркие и познавательные семейные выходные запомнятся посетителям надолго. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Олдтаймер-Галереи.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за возвращение русских названий, в том числе и в автопроме. Он поддержал возрождение «Москвича» и заявил, что всем отечественным машинам надо вернуть русские имена, а писать их – кириллицей.Читать далее
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13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
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13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
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13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
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13.04.2023, 09:45
Российские автовладельцы столкнулись с еще одной трудностью: не сделать дубликат ключа
Не успели дилеры наладить альтернативные каналы поставок запчастей, как возникла новая проблема. Из-за санкций иностранные автопроизводители ограничили доступ к фирменному программному обеспечению, что лишило дилеров возможности изготавливать дубликаты автомобильных ключей.Читать далее
-
13.04.2023, 09:04
Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей
В мае с аукциона RM Sorheby’s продадут невероятную и ранее неизвестную коллекцию из 12 суперкаров Ferrari и пары Mercedes-Benz. Автомобили принадлежат частному владельцу из Швеции, который никогда не афишировал сокровища своего гаража.Читать далее
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