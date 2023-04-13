10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге

На открывающейся 14 апреля Олдтаймер-Галерее вниманию гостей предложат более трехсот уникальных автомобилей и мотоциклов прошлых лет. Организаторы назвали 10 причин посетить выставку в предстоящие выходные:

Посидеть в кабине вагоновожатого и покрутить настоящую троллейбусную «баранку» на стенде музея «Горэлектротранс». Поуправлять уменьшенной копией танка и пострелять на игровом танкодроме-диораме. Ранее мы писали Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е ... Читать далее Принять участие в мастер-классах по аэрографии мотошлема и по безопасной эвакуации мототехники на стенде мотоцентра РокГараж, а также поучаствовать в фотосессии. Посмотреть любимые старые кинофильмы на стенде «Ленфильма». Прокатиться по залу на мини-трамвае и сфотографироваться в исторических костюмах на стенде Центрального музея железнодорожного транспорта. Получить «Дорожную книгу» на стенде «Мир ралли», поучаствовать в настоящем ретро-ралли не покидая выставочного зала и понаблюдать за работой художницы. Для тех, кто «любит погорячее» – в пятницу в 14 часов на стенде Novikov Retro Garage выступят профессиональные танцоры, а в субботу на площадке клуба «Ретро-Новгород» зажгут девушки из кавер-группы «Ретро-Стиль». Юные посетители смогут вместе с родителями создать интерьерные картины в технике «витраж» на стенде «Арт Контакт». На стенде Retrovelo в пятницу пройдет небольшой познавательный экскурс в историю эволюции велосипедного осветительного оборудования, а в субботу – мастер-класс по пинстрайпингу для всех желающих.

Выставка открывается 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» и продлится всего лишь три дня, но эти яркие и познавательные семейные выходные запомнятся посетителям надолго. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Олдтаймер-Галереи.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах