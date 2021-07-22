10 признаков хорошего автоинструктора
Эксперты СберАвто назвали десять основных признаков хорошего профессионала, на которые следует обратить внимание всем желающим как следует подготовиться к экзамену по вождению или усовершенствовать свои навыки уже после получения прав.
1. Компетентность
При выборе автоинструктора полезно поинтересоваться его стажем вождения и наличием профильного образования. Дополнительным плюсом станут курсы «Защитного вождения», которые помогают водителям объективно оценивать риски, не совершать роковых ошибок и избегать потенциально аварийных ситуаций по вине других участников дорожного движения.
2. Понятный язык
Автоинструктор должен не только сам быть отличным водителем, но и уметь доступно объяснить новичку основные принципы безопасного вождения и устройства автомобиля. Хороший инструктор использует понятные термины и иллюстрирует ситуации яркими и запоминающимися случаями из жизни.
3. Увлеченность
Инструктор-профессионал постоянно повышает свою квалификацию, используя современные методики, технологии и учебные материалы. Нередко такой человек ведет собственный блог, в котором разбирает типичные ошибки, интересные ситуации на дороге и новости законодательства.
4. Внимание к основам вождения
Любой профессионал начнет занятие с новым учеником с базовых принципов. В случае с автоинструктором речь идет о правильной посадке, регулировке сидений, руля и зеркал, а также основ переключения передач и использования ручного тормоза.
5. Чувство юмора
Позитивный настрой – залог успешного обучения. Первые дни за рулем – это сплошной стресс для ученика. Хороший инструктор всегда сумеет перевести негатив в добрую шутку и подбодрить начинающего водителя. Благожелательная атмосфера на занятиях позволит быстрее совершенствовать свои навыки, ведь такому профессионалу не страшно задать любой, даже самый глупый вопрос.
6. Состояние учебного автомобиля
Успех обучения зависит не только от инструктора, но и от его автомобиля. Машина должна быть исправной, чистой и выглядеть ухоженно. Хороший автоинструктор прекрасно знает нюансы своего автомобиля: от силы воздействия на педаль сцепления до оптимального угла разворота.
7. Креативность
Настоящий профессионал творчески относится к поставленной задаче. Хороший автоинструктор анализирует ошибки ученика и предлагает ему нестандартные задания, которые помогут освоить и закрепить тот или иной навык. Например, креативные задания по движению задним ходом и парковке или новые необычные маршруты.
8. План работы
В начале каждого урока инструктор должен формулировать конкретные задачи, которые предстоит отработать, например, поворот налево или параллельная парковка. В конце занятия он должен подвести итог, дать обратную связь и провести работу над ошибками.
9. Культура вождения
Одна из первостепенных задач каждого хорошего инструктора – привить начинающему водителю уважение к другим участникам дорожного движения, а также объяснить несовместимость спешки и безопасного вождения. Культура вождения лучше всего демонстрируется на личном примере. Хороший инструктор никогда не позволит себе крепких выражений в адрес «соседей» по потоку и будет демонстрировать, что значит быть воспитанным водителем.
10. Ответственность
На протяжении всего занятия инструктор должен уделять максимум внимания дороге и ученику. Профессионал никогда не отвлекается, не курит в машине или разговаривает по телефону.
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