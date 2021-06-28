10 проблем с японскими автомобилями, о которых не принято говорить
1. Подушки безопасности Takata
Более 100 млн автомобилей по всему отправились в сервис из-за выявленного дефекта японских подушек безопасности Takata. Корень проблемы заключался в баллоне газогенератора, который под действием влажности и высоких температур со временем раздувался, а в момент срабатывания эйрбега при ДТП просто взрывался. Подушка раскрывалась чересчур быстро, а металлические осколки баллона смертоносной шрапнелью разлетались по салону, калеча или убивая людей. Известно о более 20 погибших и сотнях пострадавших. Компания Takata поставляла подушки безопасности многим ведущим автопроизводителям, но основной удар пришелся именно на японские компании. Отзывная акция затронула более 67 млн машин японских брендов.
2. Ржавчина
Японские автомобили начала 1990-х годов были в большей степени подвержены ржавчине, чем современные машины. Местные автопроизводители разрабатывали в те времена собственные способы защиты от коррозии, которые на поверку оказались не слишком эффективными. С тех пор в деле борьбы со ржавчиной был сделан прорыв. Сейчас корпуса автомобилей изготавливаются из легкой, но высокопрочной стали, а для защиты от коррозии применяется гальваническое покрытие.
3. Индикатор Check Engine
Когда загорается индикатор проверки двигателя японского автомобиля, это может означать все что угодно: от превышения скорости более 180 км/ч до серьезных проблем с мотором. Другими словами, он говорит, что автомобиль не работает должным образом. Например, индикатор может загореться, если неисправен лямбда-зонд, что ведет к повышенному расходу топлива на 20 – 30%. Но владельцы японских автомобилей настолько привыкли к постоянно загорающемуся индикатору «Check Engine», что попросту игнорируют его. А зря.
4. Трещины на приборной панели
Это обычная проблема для японских автомобилей, если только они не проводят большую часть времени в гараже. Под воздействием прямых солнечных лучей пластик торпедо становится хрупким. На нем появляются трещины, что немало расстраивает владельцев.
5. «Сверчки» в салоне
Со временем в салоне появляются посторонние поскрипывания, особенно при езде по неровной дороге. Обычно неприятные звуки вызваны вибрацией двух соседних внутренних частей друг относительно друга. Пластиковые детали отделки трутся, поскрипывают и ужасно раздражают владельца. Решить проблему поможет специальная пленка, предотвращающая скрипы, липкая лента, силиконовый спрей или универсальный WD-40.
6. Падение уровня масла в двигателе
Резина обладает парадоксальным свойством сжиматься при нагревании. Различные уплотнители в двигателе чаще всего изготавливаются именно из резины. Поэтому владельцам приходится регулярно менять эти детали. В противном случае, они могут стать источником утечки моторного масла и привести к серьезным проблемам с двигателем.
7. Тормозные шланги
Тормозные трубки и шланги производители считают «вечными». В техрегламенте обслуживания автомобиля вы не найдете упоминаний об их замене. Шланги изготавливают из различных синтетических каучуков. Помимо требований к пластичности и способности выдержать давление, создаваемое в тормозной системе, они также должны быть достаточно теплостойкими, поскольку часто примыкают непосредственно к суппорту и часть шланга работает с высокой рабочей температурой (от 150 и даже 200 ºС). Но под воздействием перепадов температур, агрессивных сред и давления любой материал изнашивается. Шланги выходят из строя, давление в тормозной системе падает, что ведет к снижению эффективности тормозов.
8. Отделка салона
Под воздействием солнечных лучей обивка сидений и пластиковые панели отделки со временем выцветают. И хотя это мелочь по сравнению с остальными проблемами из нашего списка, блеклый салон способен изрядно подпортить удовольствие от вождения.
9. Система охлаждения
Со временем проблемы могут возникнуть в системе охлаждения: засорение радиатора, неисправный термостат или вентилятор охлаждения, утечка охлаждающей жидкости или неисправная помпа. Справедливости ради отметим, что подобные проблемы характерны не только для японских машин.
10 Тесный салон
Многие японские автомобили прозвали «экобоксами». Они созданы для того, чтобы перемещать людей из пункта А в пункт Б. Ни больше, ни меньше. Поэтому компактные размеры подобных «экобоксов» доставляют немало неприятностей высоким людям. Единственный выход – купить машину побольше. Разумеется, японскую, ведь несмотря на некоторые недостатки, они надежны и неприхотливы в обслуживании.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 4 300 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 1 800 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 860 000 РInfiniti QX56 2013 в Москве
- 2 298 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 660 000 РFord Transit 2011 в Москве
- 2 545 000 РCadillac XT5 2016 в Москве
- 469 000 РChery Tiggo (T11) 2013 в Москве
- 489 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 260 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий