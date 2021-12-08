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8 декабря 2021, 17:00

10 разорителей бюджета: самые дорогие в содержание машины на каждый день

Автопроизводители с каждым годом повышают надежность своих машин, среди новых автомобилей процент ненадежных невелик и постоянно сокращается. Но это не означает, что владельцы некоторых моделей не тратят целые состояния на их содержание. Причем речь не о суперкарах!
Hotcars

BMW 328i

Один из культовых автомобилей в линейке бренда, он действительно хорош и в чем-то потрясающ, но стоимость его содержания перекрывает все достоинства. По отзывам владельцев, BMW в принципе является одной из самых дорогих машин в содержании, так что 328i лишь подтверждает эту мысль. Готовьтесь регулярно вкладываться в решение проблем с утечками масла, перегревом и отказом системы охлаждения.

Ford Explorer

Просторный и практичный внедорожник с тремя рядами сидений, любимец Америки, но не в том, что касается стоимости его обслуживания. Только в первые 10 лет после покупки машины, она обходится владельцам в 9 тыс. долларов! Речь о стандартном обслуживании и мелком ремонте, и это намного дороже, чем у аналогичных внедорожников других брендов. Хотя шансы, что этой модели потребуется капитальный ремонт в первые же 10 лет тоже высоки – 26,6%.

Audi Q3

Красивая и маневренная машина, хорошо оснащенная в техническом плане. Но если вы владелец Audi Q3 с 2-литровым дизелем, то готовьтесь к повышенным расходам на содержание, которые не окупятся даже экономией на горючем.  Впрочем, от внезапных неисправностей не застрахованы и владельцы машин с бензиновым двигателем. Стоимость ремонта будет высока, так как оригинальные запчасти Audi стоят немало. За 10 лет расходы на обслуживание превысят 11 тыс. долларов, а риск необходимости капитального ремонта составляет более 36%.

Jeep Grand Cherokee

Новые Чероки стали гораздо крепче. Но предыдущие поколения отличала низкая надежность, на которую жаловались потребители. Главной проблемой была проводка и связанные с ней неполадки в информационно-развлекательной системе и коробке передач. По оценкам Car Edge, содержание модели четвертого поколения в первые 10 лет требовало почти 10,5 тыс. долларов, что на 1,6 тыс. больше, чем для других популярных внедорожников.

Mini Cooper

Этот любимый многими автомобиль с прекрасной маневренностью в условиях городских улиц выпускается ежегодно в количестве 400 тыс. единиц. Вот только стоимость его содержания, в том числе расход бензина, не так радует. По оценкам Repair Pal, ежегодное обслуживание и ремонт «Купера» обходится в 846 долларов, это почти в два раза больше чем у других малолитражек!

Chevrolet Suburban

Это один из лучших семейных внедорожников, потрясающий своей вместительностью! В нем вы без проблем перевезете все семейство загород на лето. Но за подобную роскошь придется платить. Причем дороже, чем за многие аналоги. Эффективность силовых установок, которыми комплектуются Suburban, невысока, так что, по оценкам Car Edge, содержание машины обойдется дороже, чем других больших внедорожников, и составит 9,3 тыс. долларов в первые 10 лет.

Chrysler Pacifica

В США снова в моде минивэны, но не все они отличаются экономичностью в обслуживании. Chrysler Pacifica точно не из числа экономящих бюджет. В сравнении с конкурентами, содержание модели обходится на 1,55 тыс. долларов дороже, и составляет 10,62 тыс. долларов в первые 10 лет после покупки. А еще у модели риск серьезной поломки с необходимостью дорогостоящего ремонта на 10% выше, чем у аналогичных минивэнов.

Audi A4 Quattro

Оригинальная Audi Quattro была одной из самых надежных машин в мире, она до сих пор остается в списке машин, которые не страшно купить. А вот у Audi A4 Quattro надежность уже не та… По данным опроса Repair Pal, этот люксовый среднеразмерный седан оказался на 21 месте из 31, по показателям надежности. Ну и стоимость обслуживания у него почти 13 тыс. долларов в первые 10 лет, что дороже, чем у прямых конкурентов.

BMW X1

Это компактная и хорошо «упакованная» машина идеально подходит для городских условий. Но это одновременно самая дорогая в содержании машина, если сопоставлять расходы на нее с изначальным ценником. За первые 10 лет она обойдется в 17,7 тыс. долларов, что равно почти 44% стоимости новой модели. Кроме того, шансы на то, что в эти 10 лет потребуется провести капитальный ремонт, составляют 54%. Может, поэтому продажи модели ежегодно падают?

Land Rover Discovery Sport

Не спорим, выглядит эта машина более чем привлекательно. А как она справляется с бездорожьем! Но вот о чем не скажут вам дилеры, так это о стоимости запчастей. Она чудовищная!

 

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р), Audi A4 Allroad Quattro (от 2 176 000 Р), Chevrolet Suburban, Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р), MINI Cooper S (от 1 499 000 Р), Land Rover Discovery Sport (от 2 852 000 Р), Ford Explorer (от 2 719 000 Р), Jeep Grand Cherokee (от 3 664 000 Р)
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