10 разорителей бюджета: самые дорогие в содержание машины на каждый день
BMW 328i
Один из культовых автомобилей в линейке бренда, он действительно хорош и в чем-то потрясающ, но стоимость его содержания перекрывает все достоинства. По отзывам владельцев, BMW в принципе является одной из самых дорогих машин в содержании, так что 328i лишь подтверждает эту мысль. Готовьтесь регулярно вкладываться в решение проблем с утечками масла, перегревом и отказом системы охлаждения.
Ford Explorer
Просторный и практичный внедорожник с тремя рядами сидений, любимец Америки, но не в том, что касается стоимости его обслуживания. Только в первые 10 лет после покупки машины, она обходится владельцам в 9 тыс. долларов! Речь о стандартном обслуживании и мелком ремонте, и это намного дороже, чем у аналогичных внедорожников других брендов. Хотя шансы, что этой модели потребуется капитальный ремонт в первые же 10 лет тоже высоки – 26,6%.
Audi Q3
Красивая и маневренная машина, хорошо оснащенная в техническом плане. Но если вы владелец Audi Q3 с 2-литровым дизелем, то готовьтесь к повышенным расходам на содержание, которые не окупятся даже экономией на горючем. Впрочем, от внезапных неисправностей не застрахованы и владельцы машин с бензиновым двигателем. Стоимость ремонта будет высока, так как оригинальные запчасти Audi стоят немало. За 10 лет расходы на обслуживание превысят 11 тыс. долларов, а риск необходимости капитального ремонта составляет более 36%.
Jeep Grand Cherokee
Новые Чероки стали гораздо крепче. Но предыдущие поколения отличала низкая надежность, на которую жаловались потребители. Главной проблемой была проводка и связанные с ней неполадки в информационно-развлекательной системе и коробке передач. По оценкам Car Edge, содержание модели четвертого поколения в первые 10 лет требовало почти 10,5 тыс. долларов, что на 1,6 тыс. больше, чем для других популярных внедорожников.
Mini Cooper
Этот любимый многими автомобиль с прекрасной маневренностью в условиях городских улиц выпускается ежегодно в количестве 400 тыс. единиц. Вот только стоимость его содержания, в том числе расход бензина, не так радует. По оценкам Repair Pal, ежегодное обслуживание и ремонт «Купера» обходится в 846 долларов, это почти в два раза больше чем у других малолитражек!
Chevrolet Suburban
Это один из лучших семейных внедорожников, потрясающий своей вместительностью! В нем вы без проблем перевезете все семейство загород на лето. Но за подобную роскошь придется платить. Причем дороже, чем за многие аналоги. Эффективность силовых установок, которыми комплектуются Suburban, невысока, так что, по оценкам Car Edge, содержание машины обойдется дороже, чем других больших внедорожников, и составит 9,3 тыс. долларов в первые 10 лет.
Chrysler Pacifica
В США снова в моде минивэны, но не все они отличаются экономичностью в обслуживании. Chrysler Pacifica точно не из числа экономящих бюджет. В сравнении с конкурентами, содержание модели обходится на 1,55 тыс. долларов дороже, и составляет 10,62 тыс. долларов в первые 10 лет после покупки. А еще у модели риск серьезной поломки с необходимостью дорогостоящего ремонта на 10% выше, чем у аналогичных минивэнов.
Audi A4 Quattro
Оригинальная Audi Quattro была одной из самых надежных машин в мире, она до сих пор остается в списке машин, которые не страшно купить. А вот у Audi A4 Quattro надежность уже не та… По данным опроса Repair Pal, этот люксовый среднеразмерный седан оказался на 21 месте из 31, по показателям надежности. Ну и стоимость обслуживания у него почти 13 тыс. долларов в первые 10 лет, что дороже, чем у прямых конкурентов.
BMW X1
Это компактная и хорошо «упакованная» машина идеально подходит для городских условий. Но это одновременно самая дорогая в содержании машина, если сопоставлять расходы на нее с изначальным ценником. За первые 10 лет она обойдется в 17,7 тыс. долларов, что равно почти 44% стоимости новой модели. Кроме того, шансы на то, что в эти 10 лет потребуется провести капитальный ремонт, составляют 54%. Может, поэтому продажи модели ежегодно падают?
Land Rover Discovery Sport
Не спорим, выглядит эта машина более чем привлекательно. А как она справляется с бездорожьем! Но вот о чем не скажут вам дилеры, так это о стоимости запчастей. Она чудовищная!
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2014 в Москве
- 2 999 999 РBMW 3 серия 2020 в Москве
- 2 655 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 2 030 000 РJeep Grand Cherokee 2012 в Москве
- 2 550 000 РBMW 3 серия 2016 в Москве
- 1 060 000 РJeep Grand Cherokee 2018 в Москве
- 1 440 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 1 970 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 2 290 000 РJeep Grand Cherokee 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий