10 роскошных функций в Rolls Royce, которые делают эти машины особенными
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Rolls Royce производят одни из самых роскошных автомобилей в мире, которые славятся дизайном и техническими характеристиками. Их любят самые богатые и влиятельные люди, и эти автомобили настолько дороги, что большинство могут о них только мечтать.
Интерьеры Rolls Royce не похожи ни на один другой автомобиль на рынке. Но то, что действительно отличает их от конкурентов, так это дополнительные функции. Некоторые функции решают проблемы, о которых большинство людей даже не думает, а некоторые предназначены только для галочки. Давайте окунемся в мир богатых и посмотрим на десять лучших опций Rolls.
Обивка потолка Starlight
Многие любят смотреть на звездное небо, но в большом городе это сделать проблематично, так как слишком много света, чтобы ясно видеть звезды. А в облачную погоду вообще нет никакой надежды что-либо увидеть. Впрочем, владельцам Rolls Royce можно не беспокоиться о подобных неудобствах. Обивка потолка Starlight создает впечатление звездного неба. Она состоит из сотен крошечных огней, которые мерцают.
Встроенный ящик-холодильник для шампанского
Одна из самых известных особенностей Rolls Royce — встроенный холодильник для шампанского. Но в последних моделях можно заказать обновленную версию ящика для шампанского. Ящик снимается и превращается в сервисный поднос, и да, он охлаждает шампанское. Так что пассажиры могут наслаждаться канапе с шампанским не выходя из машины.
Technical Weave
Название Technical Weave звучит немного скучно, но на самом деле это сделанный на заказ специальный материал. Это смесь углеродного волокна и цветной алюминиевой нити, которую затем проверяют вручную, чтобы убедиться в отсутствии микроскопических дефектов. Его также используют в тандеме с внутренним декоративным освещением, чтобы придать потустороннее сияние. Материал специально разработан для нескольких клиентов. Так что большинство автолюбителей, скорее всего, никогда не увидят этот материал, не говоря уже о том, чтобы купить.
Phantom Gallery
Если клиентам не достаточно купить Rolls Royce сделанный на заказ, у компании есть еще одна особенность. Phantom Gallery предлагают только в самом большом седане Rolls. Это настраиваемое пространство, которое позволяет владельцам заказывать и демонстрировать произведения искусства специально для своего автомобиля. Произведения искусства можно поместить в галерею и закрыть защитным стеклом.
Корзина для пикника
Одним из самых необычных дополнительных аксессуаров, которые делает Rolls Royce, можно назвать корзину для пикника. По сути, это просто большая коробка с модными столовыми приборами и стаканами, но Роллс говорит, что она создана, чтобы отпраздновать «золотой век пикников». Как сообщается, на изготовление корзины в истинном стиле Rolls требуется более 500 часов, и это полностью ручная работа.
Специальный багаж
Это одна из практичных задумок в этом списке. Покупатели нового автомобиля могут выбрать подходящий набор багажа, специально разработанного для аккуратного размещения в багажнике. Это не уникальная идея Rolls, поскольку еще в середине 2000-х голландский производитель Spyker выпустил набор багажа-компаньона Louis Vuitton для своего автомобиля.
Призрачный люкс
Для миллионеров, которым нужна максимальная конфиденциальность на мобильных устройствах, «Phantom Suite» с увеличенной колесной базой, практически не имеет себе равных. Он изолирует пассажира от всех остальных, включая водителя. Одностороннее защитное стекло позволяет скрыть пассажира так, что его никто не будет ни видеть, ни слышать. Это отличный вариант для тех, кто хочет чтобы личные разговоры остались конфиденциальными.
Коктейльная корзина
Когда настроение требует больше вечеринки, чем пикника, у Rolls Royce для этого есть коктейльная корзина, в которой есть соломка, ложки и миксеры, и как ни странно, нет места для алкоголя.
Дверной зонтик
Еще одна из самых известных особенностей бренда — зонт, который можно установить в двери каждой машины. Зонты бывают разных цветов и имеют логотип «RR», но в остальном они обычные. Более интересно их размещение, они аккуратно входят в дверцу автомобиля, не занимая лишнего места в салоне.
Подвеска с автоматическим выравниванием
Самое яркое впечатление от Rolls Royce — это непревзойденная плавность хода. Для этого автопроизводитель использует несколько хитрых трюков с подвеской. Датчики определяют дорогу впереди и автоматически корректируют любые неровности или выбоины, поэтому пассажиры ничего не почувствуют. Каждое колесо имеет собственную полностью независимую систему подвески, обеспечивающую максимальную регулируемость. Все это помогает обеспечить непревзойденную плавность хода.
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