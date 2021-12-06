10 самых безумных спортивных автомобилей
Мы «сконструировали» ТОП-10 наиболее абсурдных, по нашему мнению, спортивных автомобилей за всю историю мирового автомобилестроения.
Messerschmitt Tiger (FMR Tg 500)
Горячий микро-кар со «слепой» авиационной кабиной, которую вполне можно принять за предка Ариэля Атома, получила 2-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 500 куб. см. Его хватало, чтобы разогнать легкий 400-килограммовый автомобиль до 121 км/ч – это было быстрее многих современников-седанов, включая легендарный Porsche 356-й серии.
Имея четыре колеса, «Тигр» был более устойчив, чем 3-колесный Schmitt, однако стоил в 2 раза дороже, чем предыдущие модели. Невероятно, но внутри эта машинка выглядела просторнее, чем, например, новый на тот момент Austin Healey Sprite с более привычной компоновкой.
Messerschmitt Tiger предлагался с гидравлическими тормозами, улучшенным рулевым управлением и подвеской, сравнимой с системой «KR200». Была доступна версия «купе» с низкой крышей, она-то и стала самым собираемым кузовным вариантом. В период с 1958 по 1961 год было произведено, по разным данным, около 500 автомобилей Messerschmitt TG-500. И по сей день «Тигр» Мессершмитта остается одним из самых лакомых кусочков для коллекционеров неординарных машин.
Cizeta V16T
Экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли спал и видел в середине 1980-х, что построит спортивный автомобиль, который должен был загнать в тень все, что было построено до него. Сразу отметим, что суперкар производился в период с 1991 по 1995 год, и всего было собрано около 20 ед.
Cizeta V16T является единственным детищем итальянской компании Cizeta Automobili. Автомобиль имеет внешнее сходство с Lamborghini Diablo, и это не удивительно: облик обеих машин создавал легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини. В основе Cizeta V16T лежал V16. По сути, это были два 8-цилидровых мотора Lamborghini, ведь маэстро Гандини за собой увел еще и достаточное количество специалистов практически во всех областях.
Koenig C62
Эксцентричный тюнер Вилли Кениг славился в 80-е годы тем, что реализовывал свои проекты на базе Jaguar, Ferrari, Mercedes и BMW с использованием пластика в оформлении экстремальных обвесов.
В 1991 году он изготовил болид C62 - копию легендарного гоночного спорт-прототипа Porsche 962, одного из самых быстрых автомобилей, которые когда-либо видел мир. У конструкции Кенига был увеличен дорожный просвет, снижен уровень шума двигателя и повышена мощность, добавлена обивка салона и опции.
Двигатель Koenig C62 имел рабочий объем 3368 куб. см и развивал мощность 800 сил - это позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 378 км/ч.
Smart Crossblade
Сразу бросается в глаза отсутствие крыши, лобового стекла и дверей. Вместо этого стандартного набора смонтированы небольшие поручни, которые предохраняют водителя и пассажиров от выпадения из салона. При этом незащищенность седоков от непогоды и ветра, что называется, сквозит во всем. Говорят, что интерьер «микробного» кабриолета – водостойкий, дескать, его запросто можно загнать на автомойку без ущерба материалам отделки.
Моторчик – бензиновый 3-цилиндровый мощностью 70 л.с., снаряженная масса автомобильчика - всего 740 кг. При необходимости он поедет со скоростью 135 км/ч, и это электронное ограничение.
Bowler EXR-S
Bowler EXR S разрабатывался для клиентов, которые хотели бы иметь дорожную версию раллийного EXR. По причине отсутствия ограничений, регламентирующих возможности внедорожника, EXR S в чем-то даже превосходит своего гоночного собрата: под капотом автомобиля - 5-литровый наддувной мотор Range Rover Sport V8 мощностью 550 л.с. (при 6000-6500 об/мин) и пик крутящего момента 625 Нм (2500-5500 об/мин). Впечатляют динамические характеристики: до 100 км/ч Bowler EXR S разгоняется за 4,2 секунды, максимальная скорость искусственно ограничена 250 км/ч.
В паре с V8 работает 6АКП ZF 6HP28 (знаем по Range Rover Sport). В сравнении с донором, блокировка муфт активируется раньше - это позволяет снизить проскальзывание в гидротрансформаторе и оптимизировать расход топлива. Присутствует «раздатка» с ручным выбором режима Hi-Lo.
Mega Track
Смешение внедорожников и спорткаров происходило и раньше. В 1995 году французский производитель Mega продемонстрировал свой взгляд на тенденцию. В результате был взят двигатель V12 от Mercedes W140 (395 л.с.), добавлен клиренс 300 мм, полный привод и регулируемая по высоте гидравлическая подвеска.
Силовой агрегат разместили за задними сиденьями - благодаря такой компоновке Mega Track выглядел настоящим гигантом. Его длина составляла 5080 мм, ширина — 2250 мм, колесная база — 3120 мм. Обильно был использован стеклопластик, в результате, автомобиль получился не слишком тяжелый - 2280 кг.
Блокировка переднего и заднего дифференциала делал Mega Track самым настоящим «проходимцем» с хорошей динамикой. Говорят, что Бернар Дарниш тестировал Mega Track на танковом полигоне, где сумел его «раскочегарить» до 160 км/ч. Так оно было или иначе, но очевидно другое: проходимость у Mega Track – то, что надо.
Vector W2
Творение Джералда Вайгерта, оказавшегося в немилости со стороны General Motors и прекрасно разбиравшегося в аэродинамике, композитных материалах и мощных двигателях. Vector W2 был построен в 1978 году показал удивительные способности ехать сверх-быстро. На глади соляного озера Бонневиль автомобиль промчался со скоростью 389 км/ч, ошарашив всех и вся. Если бы тот рекорд был официально зарегистрирован, то он бы продержался аж до 2005 года.
Jehle Saphier
Jehle – мало кому известный автопроизводитель из Лихтенштейна, основанный в конце 1970-х, первоначально строил надстройки для грузовых автомобилей. Но вот в историю автопрома вошел совсем по иной причине.
Спецы Jehle сделали ставку на багги, представив две модели: Mathies-Buggy и Jehle Safari. Первая оснащалась оппозитным двигателем от Volkswagen Bus объемом 1600 куб. см, вторая представляла собой забавный автомобиль на базе Citroën Boxer. Оба продавались в виде комплектов для самостоятельной сборки.
Но самой интересной моделью стал Saphier с клиновидным кузовом, верхняя часть которого полностью открывалась для доступа в кабину. Jehle Saphire появился в 1982-м и сильно выделялся своим внешним видом. Кузов с минимальной высотой передней части был изготовлен из пластика. Базовая модель была создана на шасси от VW Beetle с турбомотором от Volkswagen Golf. В 1984 году этот двигатель развивал мощность 75 л.с., максимальная скорость составляла 170 км/ч.
Blitzen Benz
Об этом автомобиле, построенным, как вы поняли из названия, Карлом Бенцем, говорят, что он стал первым европейским автомобилем, который разгонялся до 200 км/ч. И это уже в 1909 году. Настоящая молния.
Бенц слыл «стойким оловянным солдатиком» и долго проявлял холод в отношении к автоспорту. Однако он не мог не видеть, как его конкуренты делают на гонках громкую рекламу и тем самым извлекают из этого коммерческую выгоду. Посему Карл приступил к разработке собственного спортивного автомобиля.
За основу был взят построенный гоночный автомобиль Benz Grand-Prix, который развивал скорость в 160 км/ч, что, согласитесь, также немало для начала 20 века. Получилось следующее: рядный 4-цилиндровый двигатель имел гигантский рабочий объём (21,5 литра) с диаметром поршней 185 мм, при этом его мощность удивляла не меньше – 200 л.с. Максимальный крутящий момент был доступен при 1600 об/мин и передавался на задние колеса посредством цепной передачи. Схема подвески - зависимая на листовых полуэллиптических рессорах без амортизаторов – стандарт для той эпохи. Тормоза - механические барабанные.
Panther 6
Обычно автомобиль имеет 4 колеса: 2 спереди и столько же сзади. Если у него только 2 колеса, то это мотоцикл, а если 6, то грузовик. Правда, есть исключения из правил. Роберт Янкель, владелец небольшой автомобильной компании Panther Westwinds из графства Суррей, сконструировал нечто подобное в 1976 году. Он явно был вдохновлен шестиколесным болидом F1-Tyrell P34.
Как и Р34, Panther 6 имел заднемоторную компоновку, 4 небольших 13-дюймовых поворотных колеса спереди и 2 ведущих сзади (диаметром 16″). Но на этом сходства заканчивались. Кузов – дело рук специалистов Vauxhall. Они также консультировали Янкеля при создании шасси и настройке рулевого управления.
Чтобы машина ехала как положено, Янкель обратил внимание на самый большой из имеющихся силовых агрегатов: 8,2-литровый V8 битурбо от Cadillac Eldorado. Благодаря турбонагнетателям, его мощность достигла 600 л.с., что на 115 л.с. больше, чем у Tyrrell P34. Внушительный крутящий момент в 850 Нм, переваривала 3-ступенчатая АКПП от того же Eldorado.
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