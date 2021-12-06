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6 декабря 2021, 15:10

10 самых безумных спортивных автомобилей

Спортивные автомобили – это, прежде всего, производительность, эмоции и тестостерон. Если один из этих компонентов стреляет в мозг как передозировка, то возникают причудливые творения.
Фото: thetruthaboutcars.com

Мы «сконструировали» ТОП-10 наиболее абсурдных, по нашему мнению, спортивных автомобилей за всю историю мирового автомобилестроения.

Messerschmitt Tiger (FMR Tg 500)

Горячий микро-кар со «слепой» авиационной кабиной, которую вполне можно принять за предка Ариэля Атома, получила 2-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 500 куб. см. Его хватало, чтобы разогнать легкий 400-килограммовый автомобиль до 121 км/ч – это было быстрее многих современников-седанов, включая легендарный Porsche 356-й серии.

Имея четыре колеса, «Тигр» был более устойчив, чем 3-колесный Schmitt, однако стоил в 2 раза дороже, чем предыдущие модели. Невероятно, но внутри эта машинка выглядела просторнее, чем, например, новый на тот момент Austin Healey Sprite с более привычной компоновкой.

Messerschmitt Tiger предлагался с гидравлическими тормозами, улучшенным рулевым управлением и подвеской, сравнимой с системой «KR200». Была доступна версия «купе» с низкой крышей, она-то и стала самым собираемым кузовным вариантом. В период с 1958 по 1961 год было произведено, по разным данным, около 500 автомобилей Messerschmitt TG-500. И по сей день «Тигр» Мессершмитта остается одним из самых лакомых кусочков для коллекционеров неординарных машин.

Cizeta V16T

Экс-инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли спал и видел в середине 1980-х, что построит спортивный автомобиль, который должен был загнать в тень все, что было построено до него. Сразу отметим, что суперкар производился в период с 1991 по 1995 год, и всего было собрано около 20 ед.

Cizeta V16T является единственным детищем итальянской компании Cizeta Automobili. Автомобиль имеет внешнее сходство с Lamborghini Diablo, и это не удивительно: облик обеих машин создавал легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини. В основе Cizeta V16T лежал V16. По сути, это были два 8-цилидровых мотора Lamborghini, ведь маэстро Гандини за собой увел еще и достаточное количество специалистов практически во всех областях.

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6 атмосферных литров изначально выдавали 540 л.с. Это позволяло Cizeta разгоняться до 100 км/ч за 4.4 секунды, при этом «максималка» равнялась 327 км/ч. Привод задний, коробка 5-ступенчатая механическая.

Koenig C62

Эксцентричный тюнер Вилли Кениг славился в 80-е годы тем, что реализовывал свои проекты на базе Jaguar, Ferrari, Mercedes и BMW с использованием пластика в оформлении экстремальных обвесов.

В 1991 году он изготовил болид C62 - копию легендарного гоночного спорт-прототипа Porsche 962, одного из самых быстрых автомобилей, которые когда-либо видел мир. У конструкции Кенига был увеличен дорожный просвет, снижен уровень шума двигателя и повышена мощность, добавлена обивка салона и опции.

Двигатель Koenig C62 имел рабочий объем 3368 куб. см и развивал мощность 800 сил - это позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 378 км/ч.

Smart Crossblade

Smart Crossblade
70 л.с
Дерзкий, смелый, но, как тогда говорили специалисты, практически невостребованный. Crossblade отличался от серийных коллег сразу несколькими важными моментами.

Сразу бросается в глаза отсутствие крыши, лобового стекла и дверей. Вместо этого стандартного набора смонтированы небольшие поручни, которые предохраняют водителя и пассажиров от выпадения из салона. При этом незащищенность седоков от непогоды и ветра, что называется, сквозит во всем. Говорят, что интерьер «микробного» кабриолета – водостойкий, дескать, его запросто можно загнать на автомойку без ущерба материалам отделки.

Моторчик – бензиновый 3-цилиндровый мощностью 70 л.с., снаряженная масса автомобильчика - всего 740 кг. При необходимости он поедет со скоростью 135 км/ч, и это электронное ограничение.

Bowler EXR-S

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Стезя британца Дрю Боулера - постройка ралли-рейдовых машин на базе различных моделей Land Rover. EXR-S - его первопроходец с разрешением выезжать на дороги общего пользования, почти не уступает настоящей ралли-машине в своей дикости. До «сотни» разгоняется как Porsche, при этом не выходит из-под контроля.

Bowler EXR S разрабатывался для клиентов, которые хотели бы иметь дорожную версию раллийного EXR. По причине отсутствия ограничений, регламентирующих возможности внедорожника, EXR S в чем-то даже превосходит своего гоночного собрата: под капотом автомобиля - 5-литровый наддувной мотор Range Rover Sport V8 мощностью 550 л.с. (при 6000-6500 об/мин) и пик крутящего момента 625 Нм (2500-5500 об/мин). Впечатляют динамические характеристики: до 100 км/ч Bowler EXR S разгоняется за 4,2 секунды, максимальная скорость искусственно ограничена 250 км/ч.

В паре с V8 работает 6АКП ZF 6HP28 (знаем по Range Rover Sport). В сравнении с донором, блокировка муфт активируется раньше - это позволяет снизить проскальзывание в гидротрансформаторе и оптимизировать расход топлива. Присутствует «раздатка» с ручным выбором режима Hi-Lo.

Mega Track

Смешение внедорожников и спорткаров происходило и раньше. В 1995 году французский производитель Mega продемонстрировал свой взгляд на тенденцию. В результате был взят двигатель V12 от Mercedes W140 (395 л.с.), добавлен клиренс 300 мм, полный привод и регулируемая по высоте гидравлическая подвеска.

Силовой агрегат разместили за задними сиденьями - благодаря такой компоновке Mega Track выглядел настоящим гигантом. Его длина составляла 5080 мм, ширина — 2250 мм, колесная база — 3120 мм. Обильно был использован стеклопластик, в результате, автомобиль получился не слишком тяжелый - 2280 кг.

Блокировка переднего и заднего дифференциала делал Mega Track самым настоящим «проходимцем» с хорошей динамикой. Говорят, что Бернар Дарниш тестировал Mega Track на танковом полигоне, где сумел его «раскочегарить» до 160 км/ч. Так оно было или иначе, но очевидно другое: проходимость у Mega Track – то, что надо.

Vector W2

Творение Джералда Вайгерта, оказавшегося в немилости со стороны General Motors и прекрасно разбиравшегося в аэродинамике, композитных материалах и мощных двигателях. Vector W2 был построен в 1978 году показал удивительные способности ехать сверх-быстро. На глади соляного озера Бонневиль автомобиль промчался со скоростью 389 км/ч, ошарашив всех и вся. Если бы тот рекорд был официально зарегистрирован, то он бы продержался аж до 2005 года.

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На г-на Вайгерта преследовал злой рок. Имея в распоряжении полностью работоспособный прототип, он, как ни старался, долгое время не мог найти инвесторов. Удача улыбнулась лишь в 1987 году, именно тогда было налажено серийное производство. Хотя стоп, о какой серии мы говорим? Всего было изготовлено 22 суперкара, включая две предсерийные машины W2 и два прототипа будущих машин (W8 Twin Turbo).

Jehle Saphier

Jehle – мало кому известный автопроизводитель из Лихтенштейна, основанный в конце 1970-х, первоначально строил надстройки для грузовых автомобилей. Но вот в историю автопрома вошел совсем по иной причине.

Спецы Jehle сделали ставку на багги, представив две модели: Mathies-Buggy и Jehle Safari. Первая оснащалась оппозитным двигателем от Volkswagen Bus объемом 1600 куб. см, вторая представляла собой забавный автомобиль на базе Citroën Boxer. Оба продавались в виде комплектов для самостоятельной сборки.

Но самой интересной моделью стал Saphier с клиновидным кузовом, верхняя часть которого полностью открывалась для доступа в кабину. Jehle Saphire появился в 1982-м и сильно выделялся своим внешним видом. Кузов с минимальной высотой передней части был изготовлен из пластика. Базовая модель была создана на шасси от VW Beetle с турбомотором от Volkswagen Golf. В 1984 году этот двигатель развивал мощность 75 л.с., максимальная скорость составляла 170 км/ч.

Blitzen Benz

Об этом автомобиле, построенным, как вы поняли из названия, Карлом Бенцем, говорят, что он стал первым европейским автомобилем, который разгонялся до 200 км/ч. И это уже в 1909 году. Настоящая молния.

Бенц слыл «стойким оловянным солдатиком» и долго проявлял холод в отношении к автоспорту. Однако он не мог не видеть, как его конкуренты делают на гонках громкую рекламу и тем самым извлекают из этого коммерческую выгоду. Посему Карл приступил к разработке собственного спортивного автомобиля.

За основу был взят построенный гоночный автомобиль Benz Grand-Prix, который развивал скорость в 160 км/ч, что, согласитесь, также немало для начала 20 века. Получилось следующее: рядный 4-цилиндровый двигатель имел гигантский рабочий объём (21,5 литра) с диаметром поршней 185 мм, при этом его мощность удивляла не меньше – 200 л.с. Максимальный крутящий момент был доступен при 1600 об/мин и передавался на задние колеса посредством цепной передачи. Схема подвески - зависимая на листовых полуэллиптических рессорах без амортизаторов – стандарт для той эпохи. Тормоза - механические барабанные.

Panther 6

Обычно автомобиль имеет 4 колеса: 2 спереди и столько же сзади. Если у него только 2 колеса, то это мотоцикл, а если 6, то грузовик. Правда, есть исключения из правил. Роберт Янкель, владелец небольшой автомобильной компании Panther Westwinds из графства Суррей, сконструировал нечто подобное в 1976 году. Он явно был вдохновлен шестиколесным болидом F1-Tyrell P34.

Как и Р34, Panther 6 имел заднемоторную компоновку, 4 небольших 13-дюймовых поворотных колеса спереди и 2 ведущих сзади (диаметром 16″). Но на этом сходства заканчивались. Кузов – дело рук специалистов Vauxhall. Они также консультировали Янкеля при создании шасси и настройке рулевого управления.

Чтобы машина ехала как положено, Янкель обратил внимание на самый большой из имеющихся силовых агрегатов: 8,2-литровый V8 битурбо от Cadillac Eldorado. Благодаря турбонагнетателям, его мощность достигла 600 л.с., что на 115 л.с. больше, чем у Tyrrell P34. Внушительный крутящий момент в 850 Нм, переваривала 3-ступенчатая АКПП от того же Eldorado.

Упомянутые модели: Cizeta V16t, Smart Crossblade
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