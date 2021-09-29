10 самых быстрых американских спорткаров в истории
Chevrolet Corvette ZR1
Среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette ZR1 образца 2019 года оснащен 6,2-литровым турбомотором V8 мощностью 755 лошадиных сил и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,85 секунды. Максимальная скорость превышает 340 км/ч, что делает его одним из самых быстрых в мире автомобилей с задним приводом.
Dodge Challenger SRT Demon
Dodge Challenger SRT Demon предназначен для безраздельного доминирования на дрэговых гонках. Но и на более длинных дистанциях маслкар демонстрирует выдающиеся результаты. Стоковый Challenger SRT разгоняется до 270 км/ч, а с пакетом Demon Crate отсечку убирают вовсе. Мотор выдает 840 лошадиных сил на 100-м бензине, и спорткар разгоняется до «сотни» за 2,3 секунды, а «максималка» приближается к 340 км/ч.
Ford GT
На протяжении многих лет между крупными автомобильным компаниями шла ожесточенная конкуренция. Одним из результатов такого соперничества стал Ford GT40, созданный, чтобы свести счеты с Ferrari. В итоге, спорткары Ford заняли весь пьедестал почета на 24-часовой гонке Ле-Мана. В 2016 году Ford отметил эту легендарную победу выпуском модели GT с твин-турбо 3,5-литровым двигателем V6, развивающим 650 л.с. С места до «сотни» он разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.
Drako GTE
Основанная в 2013 году калифорнийская компания Drako выпустила лимитированным тиражом седан GTE, построенный на платформе Fisker Karma. Новинка стала самым быстрым спортивным седаном в истории. Drako GTE оснащен четырьмя синхронными электромоторами на постоянных магнитах, которые сообща выдают 1 200 л.с. Каждый двигатель приводит в движение свое колесо. На спринт 0-100 он тратит меньше 3 секунд. Максимальная скорость – 330 км/ч.
Hennessy Venom F5
Ателье Hennessey Performance не нуждается в представлении. Тюнеры из Техаса неоднократно устанавливали на своих гиперкарах рекорды скорости и пока отступать не намерены. Модель Venom F5 дебютировала в 2020 году. Суперкар оснащен 7,6-литровым двигателем V8 мощностью 1 840 л.с., набирает первую «сотню» за 2,6 секунды и разгоняется до 480 км/ч.
SSC Tuatara
Гиперкар SSC Tuatara с легкостью преодолел отметку в 480 км/ч. Автомобиль оснащен 5,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 1750 л.с. Tuatara смог разменять первую «сотню» за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 480 км/ч.
Dodge Viper ACR
Dodge всегда создавал одни из самых крутых спортивных автомобилей в Америке, а Viper был самым быстрым в модельном ряду. Viper – один из самых знаковых американских спортивных автомобилей XXI века, сочетающий в себе привлекательный дизайн и впечатляющие характеристики. Он оснащен 8,4-литровым двигателем V10, развивающим 650 л.с. От 0 до 100 км/ч он разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 335 км/ч.
Saleen S7
Основатель компании Стивен Салин переключился с тюнинга «Мустангов» на производство гиперкаров. Первой моделью новой марки стал Saleen S7, представленный в 2003 году. Спустя 14 лет на рынок вышел невероятно мощный Saleen S7 LM, оснащенный 7,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами. Отдача достигала 1000 л.с., на разгон до 100 км/ч уходило всего 2,7 секунды, а максимальная скорость составляла 385 км/ч.
Hennessey Venom GT
Hennessey Venom GT был первой попыткой техасского тюнинг-ателье установить мировой рекорд скорости. По сути, это был вытянутый Lotus Exige с кузовом из углеродного волокна, оснащенный 7,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, мощностью 1 260 л.с. Упражнение 0-100 он проделывал за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляла 435 км/ч. Такие результаты делали его самым быстрым автомобилем в мире, оставляя позади конкурентов из Bugatti и Koenigsegg.
Rossion Q1
Rossion Q1 построен на основе гоночного автомобиля Noble M12, с которым у него не только общая платформа, но и множество других деталей. В движение его приводит 3,0-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, развивающий 500 лошадиных сил. Разгон до «сотни» занимает 3 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. В отличие от всех вышеперечисленных гиперкаров, Rossion Q1 стоит сравнительно недорого – менее 100 тысяч долларов (7,3 млн рублей).
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