10 самых дорогих автомобилей, проданных в 2021 году: классика по-прежнему в цене
Фото: Aston Martin
Горд Дафф, менеджер по глобальным аукционам RM Sotheby's, заметил, что 2021-й стал лучшим за последние 3 года в плане продаж классических автомобилей. Это связано с тем, что богатые люди сидели по домам, им было скучно, но у них были дополнительные деньги, сэкономленные на путешествиях.
Доминируют в списке автомобили Ferrari – в предложенной десятке их сразу 5 штук. При этом самым дорогим стал McLaren F1 Coupe, который еще несколько лет назад можно было купить за 1 млн долларов. В этом году автомобиль ушел за рекордные 20,5 млн долларов. Причем, в топ-листе фигурирует еще один представитель бренда – «формулический» болид Льюиса Хэмилтона 2010 года выпуска.
10. Ferrari 250 GT TDF Coupe 1958 г.в.
Автомобиль был продан за 6,6 млн долларов на аукционе RM Sotheby's в Монтерее (Калифорния, США). Автомобиль в свое время был заказан французским промышленником и гонщиком Жаком Пероном и имел множество особенностей, в том числе цвет Alfa Romeo, известный как Giulietta Blue (с красной полосой) и салон цвета Havana.
3-литровый двигатель V12 развивал мощность 250 л.с. - по тем временам это было сильно. В общей сложности было построено 78 экземпляров, немного отличающихся друг от друга. Автомобиль получился удачным, он выиграл несколько соревнований в конце 1950-х. А в знаменитых гонках Тур де Франс побеждал 4 года подряд.
9. Jaguar D-Type Roadster 1955 г.в.
Автомобиль ушел с молотка за 6 млн долларов и также на аукционе RM Sotheby's, правда, в другом американском городе, Скоттсдейле (штат Аризона). D-Type считается одним из самых красивых автомобилей Jaguar.
Он построен вокруг монокока из магниевого сплава с кузовными панелями из алюминия. Под капотом 3,4-литровый двигатель мощностью 273 л.с. и 325 Нм крутящего момента. В годы своей молодости спорткар разгонялся до «сотни» за 7,1 секунды, а его максимальная скорость составляла 280 км/ч. Интересно, что указанная цена не рекордная - несколько лет назад за автомобиль предлагали 8,85 млн долларов.
8. McLaren-Mercedes MP4-25 F1 2010 г.в.
За этот болид на британском RM Sotheby's 2021 было выручено 6,5 млн долларов. Это первый и единственный автомобиль в классе «Формулы-1», выигравший турецкий Гран-при под управлением 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который выставили на аукцион.
McLaren MP4-25 оборудован двигателем Mercedes-Benz V8 2.4 мощностью 801 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая секвентальная коробка McLaren. В 2010 году автомобиль принял участие в 19 заездах «Королевских гонок».
7. Matra MS 670 1972 г.в.
Гоночный автомобиль был одним из лотов аукциона в рамках автомобильной выставки Artcurials Retrombile (Париж), где его продали за 6,8 млн долларов. Автомобиль выиграл 24 часа Ле-Мана 1972 года, гонки, для который, в общем-то, и был специально сконструирован. Оснащен продольно расположенным двигателем V12 MS72 мощностью 450 л.с.
Дизайн Matra MS 670 разработан инженером Бернаром Бойером, который контролировал дизайнеров Пола Карилло и Роланда Роя, а также специалиста по аэродинамике Жан-Жака Зиньяни. С момента победы автомобиль простоял в музее до 2002 года, прежде чем его отремонтировали. Впоследствии владелец был вынужден продать машину, чтобы оплатить долги перед бывшими сотрудниками.
6. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione Pininfarina 1955 г.в.
Один из 6 прототипов 250 GT Berlinetta Competizione, построенных и первоначально показанных на автосалоне в Турине в 1955 году, был продан на аукционе RM Sotheby's Guikas (Ла-Кастелле, Франция) за 7 млн долларов.
Долгие годы автомобиль находился в довольно патинированном состоянии, но в конечном итоге его немного подлатали и отремонтировали. Так что на торгах он выглядел во всем блеске.
5. Ferrari 275 GTB Long Nose Alloy Coupe 1966 г.в.
За этого трехкратного участника гонки 24 часа Ле-Мана (1967-1969 г.г.) анонимный покупатель отдал 7,7 млн долларов на аукционе RM Sotheby's в Монтерее (США).
Данный экземпляр - 11-й по счету из 12 экземпляров, построенных в свое время с алюминиевым гоночным двигателем Tipo 213. Отреставрирован в 2018 году. При этом, как отмечают представители RM Sotheby's, автомобиль потерял несколько миллионов долларов в цене с тех пор, как был продан в последний раз три года назад.
4. Ferrari 268 SP Spider 1962 г.в.
Там же, на аукционе RM Sotheby's в Монтерее, в августе текущего года был продан Ferrari 268 SP Spider – за него не пожалели выложить 7,7 млн долларов. Ранее выставлялся на Galleria Ferrari в Маранелло (Италия).
Автомобиль с кузовом от Fantuzzi - один из 6 аэродинамических «акульих носов», оснащенных мотором V8, которые были выпущены шесть десятилетий назад. К тому же, это единственный оставшийся «в живых» оригинальный автомобиль. С 1969 года у машины было всего два владельца.
3. Aston Martin DB4 GT Zagato Coupe 1962 г.в.
Опять аукцион RM Sotheby's, и опять Монтерей. На сей раз лот более вкусный - 9,5 млн долларов за один из 19 подлинных Aston Martin DB4 GT с кузовом от Zagato и левым расположением рулевого колеса.
Считается одним из самых красивых автомобилей, когда-либо выпускавшихся компанией Aston Martin, и в это нетрудно поверить. За свою историю подвергался нескольким переделкам. Отмечается, что оригинальный двигатель, присутствующий и поныне, однажды был увеличен в объеме – с заводских 3,7 л до более солидных 4,2 л.
2. Ferrari 250 California LWB Spider 1959 г.в.
Американский штат Калифорния, местечко под названием Пеббл-Бич. Здесь на аукционе Gooding & Company за 10,8 млн долларов ушла специальная версия 250 GT LWB California Spider Competizione.
Машина, как вы понимаете, редкая – в общей сложности было построено всего 10 подобных экземпляров. Двигатель серии CC Tipo 128D SOHC V12 рабочим объемом 3 литра мощностью 250 л.с. (при 7000 об/мин), 3 карбюратора Weber 36 DCL3, коробка передач – 4-скоростная, тормоза гидравлические барабанные. Передняя подвеска - независимая спирально-пружинная, с амортизаторами Hudaille. Задняя ось - с листовыми пружинами и амортизаторами той же марки.
1. McLaren F1 Coupe 1995 г.в.
Там же, в Пеббл-Бич ушел самый дорогой, по итогам 2021 года, автомобиль стоимостью 20,5 млн долларов. Сотрудники аукциона Gooding & Company отметили, что всего за 25 лет McLaren F1 стал одним из самых дорогих автомобилей в мире.
Незадолго до торгов автомобиль предложили купить, что называется, с рук за какой-то миллион долларов. Данный экземпляр пробежал всего 39 миль. McLaren F1 Coupe был выпущен тиражом 106 ед., среди предыдущих владельцев - Илон Маск и Роуэн Аткинсон. Интересно, что оба умудрились разбить свои машины.
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