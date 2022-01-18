10 самых дорогих машин, проданных с аукциона в 2021 году
Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France 1958 года
Всего было построено 72 таких автомобиля, этот сошел с линии под номером 52. Среди его особенностей был цвет – синяя краска Alfa Romeo Giulietta, который придавал машине потрясающий вид. Выбор нестандартной для Ferrari окраски был продиктован заказчиком – французским автогонщиком Жаком Пероном, который и был первым владельцем машины. Кстати, в гонке, ради которой он и заказал машину, Перон занял лишь 4 место, был разгневан на Ferrari и продал машину в тот же год.
Продана модель была в ушедшем году почти за 4,3 млн фунтов стерлингов (примерно 430 млн рублей) на аукционе RM Sotheby's, который является частью фестиваля Monterey Car Week.
Jaguar D-Type Roadster 1955 года
Легендарная модель, одержавшая победу в Ле-Мане в 1955, 1956 и 1957 годах. Всего был выпущен 71 экземпляр, конкретно этот автомобиль покинул сборочный цех в декабре 1955. Как и Ferrari 250 GT, машина была окрашена в нестандартный для бренда цвет, хотя считается, что изначально она была красного цвета, а позже ее выкрасили в зеленый. Первым владельцем стал автогонщик Питер Болд. Автомобиль признан одним из лучших гоночных авто в истории британского автопрома, эти модели всегда уходят с аукциона за внушительную сумму. В этот раз на аукционе RM Sotheby's в январе 2021 года в Аризоне машина была продана за 4,4 млн фунта стерлингов.
McLaren-Mercedes MP4-25 F1 2010 года
Автомобиль семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона был в июле 2021 года продан на аукционе за 4,7 млн фунтов стерлингов. Это первый автомобиль, победивший в гонке под управлением британца. Еще одним значимым фактом является то, что Хэмилтон на нем одержал победу в противостоянии с самим Михаэлем Шумахером, также семикратным чемпионом мира.
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года
Было создано 6 прототипов этой модели, один из них, изначально серебристого цвета, принадлежал господину Луидже Бертетту, президенту Автомобильного клуба Милана. Позже он сменил еще двух владельцев в Италии, а в 1964 году покинул родину и отправился в Грецию. В красный цвет его перекрасили значительно позже, уже в Великобритании в 1990-х. Но до этого машина успела объехать почти весь мир, побывать в разных странах Европы, Северной Америке и даже в Японии. На аукционе во Франции автомобиль был куплен за 6 192 500 евро.
Ferrari 275 GTB Competizione 1966 года
Очередной «Феррари» в нашем списке, причем вовсе не последний. Всего было создано 12 таких машин, так что модель в числе самых редких. Этот гоночный автомобиль трижды участвовал в гонке 24 часа Ле-Мана и один раз даже одержал победу. В 1970 карьера модели завершилась, и она отправилась в Калифорнию. Вскоре, сменив несколько владельцев, автомобиль оказался у известного коллекционера Джона Уоллеса, у которого он чуть не погиб в пожаре в 1985 году. Машина сильно пострадала, так что Уоллесу пришлось заменить кузов – оригинальный алюминиевый сильно оплавился в огне. Но шасси, двигатель V12 и трансмиссия остались оригинальные, огонь их не достал. Летом этого года машина с богатой историей была продана с аукциона за 5,6 млн фунтов стерлингов.
Ferrari 268 SP 1962 года
Очередной итальянский красавец от знаменитого автомобильного бренда. Это один из самых редких «Феррари» - их было создано всего 6 штук, все знамениты своим участием в гонках, правда не самым успешным. Причем эта машина единственная из шести, что сохранила первоначальный облик. Примечательно, что она была продана на том же аукционе в Monterey Car Week и ровно за те же 5,6 млн фунтов стерлингов, что и предыдущей «Феррари» в списке.
Matra MS 670 1972 года
Французский гоночный автомобиль, завоевавший в 1972 году победу в 24 часах Ле-Мана под управлением двукратного чемпиона «Формулы 1» британца Грэма Хилла и француза Анри Пескаролла. Он был продан за сумасшедшие 6,05 млн фунтов стерлингов (более 600 млн рублей!) в феврале 2021 года на аукционе во Франции. Машина принимала участие в гонка всего два сезона и большую часть своей жизни провела в музее производителя. Она была оснащена 3-литровым двигателем V12 MS73 собственного производства и 5-ступенчатой механической трансмиссией Porsche.
Aston Martin DB4 GT Zagato Coupe 1962 года
В мире существовало всего 19 таких автомобилей, созданы они были в момент величайшего противостояния двух гигантов автогонок – итальянского Ferrari и британского Aston Martin. Когда последний в 1959 году одержал победу в 24 часах Ле-Мана, заняв сразу 1-е и 2-е места, Ferrari решили срочно заменить свой устаревший 250 GT TdF на SWB Berlinetta. Британцы не отставали и выпустили DB4 GT, который впоследствии довели до совершенства в Zagato. Продана машина была в августе 2021 года на аукционе Monterey Car Week за 6,9 млн фунтов стерлингов.
Ferrari 250 California LWB Spider 1959 года
Этот Ferrari был продан за 7,8 млн фунтов стерлингов на аукционе Gooding & Company's Pebble Beach 2021. Это один из 10 автомобилей, созданных с удлиненной колесной базой, который сохранился до наших дней в почти неизменном состоянии. Изначально модель была разработана для набиравшего обороты американского рынка. От прочих 250 GT California ее отличали удлиненная колесная база и ряд функций, которые должны были сделать машину конкурентно способной. Среди прочего 10 машин получили 3-литровый V12, который мог выдавать впечатляющие для тех лет 253 л.с.
McLaren F1 1995 года
Эта модели поистине легендарна и не нуждается в представлении. Культовый суперкар был самым дорогим в 90-е. Он же стал самым дорогим на аукционах 2021 года – за него отдали 17,4 млн фунтов стерлингов. Это почти 2 миллиарда рублей! У этой машины, обладающей двигателем V12 мощностью 627 л.с., за 26 лет всего 390 км пробега! Говорят, именно этот фактор повлиял на итоговую ставку.
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