10 самых интересных особенностей Volkswagen Tiguan 2022 года
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Кроссовер VW Tiguan был представлен в 2007 году, автомобиль сразу стал самой продаваемой моделью Volkswagen во всем мире. Разработчикам удалось предложить выигрышное сочетание практичности и универсальности по доступной цене. В США, например, за три года было продано более 300 000 единиц. Текущее поколение Tiguan находится на рынке с 2019 года.
Учитывая популярность автомобиля, у VW не было необходимости вносить какие-либо радикальные изменения, и вместо этого обновление модели было сосредоточено на технологиях и вспомогательных функциях, а также приведение стиля Tiguan в соответствие с другими моделями линейки бренда. Давайте взглянем на десять лучших характеристик нового Tiguan и разберемся, почему он так популярен среди покупателей по всему миру.
Новый интерфейс
Одно из самых больших визуальных различий между уходящей моделью 2021 года и новой моделью 2022 года — это передняя часть. В новом Tiguan есть также от внедорожника Atlas, и от недавно представленного Taos. Кроссовер получил новые светодиодные фары и дневные ходовые огни, опционально доступно дополнительное освещение по бокам логотипа VW. Новая форма стала более атлетична и спортивна.
Старый двигатель
Моторная гамма VW Tiguan 2022 года не претерпит изменений. Это будет двухлитровый турбированный мотор мощностью 184 л.с и 300 н.м крутящего момента, который будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Это не самые интересные цифры на рынке, но в этом нет необходимости. Автомобиль в первую очередь предназначен для семей, а его четырехцилиндровый двигатель достаточно мощный, чтобы взять с собой в поездку всю семью и багаж.
Цифровая приборная панель Volkswagen
Традиционные циферблаты в новой модели заменены одним большим экраном. В стандартной комплектации идет 8-дюймовый дисплей, но также доступен 10-дюймовый экран. Также имеется встроенная функция App-Connect, поэтому телефоны и другие устройства можно напрямую подключать к автомобилю.
Кожаное рулевое колесо на моделях R-Line
Топовая отделка VW R-Line предлагает несколько тонких дополнений по сравнению со своими стандартным оснащением, в том числе обтянутый кожей руль. Также у R-Line есть новые бамперы и боковые пороги.
Пакет помощи водителю IQ.DRIVE
Пакет VW IQ.DRIVE является стандартным для всех моделей, кроме базовой. Он включает в себя стандартные технологии, такие как Front Collision Assist, круиз-контроль и технологию start-stop. Также есть ряд других вспомогательных систем, таких как монитор слепых зон. Есть функция под названием Travel Assist, которая представляет собой полуавтономный виртуальный помощник для движения по шоссе или в пробке.
Car-Net и беспроводная зарядка
Сохраняя технологичную тему обновления Tiguan 2022 года, стоит упомянуть беспроводную зарядку. Водителям и пассажирам больше не нужно беспокоиться о том, есть ли у них правильный провод. В автомобиле через службу Volkswagen Car-Net также будет доступен Wi-Fi. Правда, чтобы им воспользоваться, надо будет подписаться на годовой тарифный план.
Ассортимент новых цветов
Многие автолюбители часто жалуются на скучные цвета, которые предлагают производители автомобилей. VW решил изменить ситуацию, так покупателям будет доступен диапазон из 8 цветов, включая красный, синий и обычный серый, белый и черный.
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией
В Tiguan 2022 года опционально доступны передние сиденья с вентиляцией. Подогрев передний сидений уже идет в базовой комплектации.
Полный привод 4Motion
Всегда полезно иметь полный привод на автомобилях, особенно, если живешь там, где зимой много снега, или любишь забраться на автомобиле подальше от трассы. Поэтому VW включил свою систему полного привода 4Motion в новый модельный ряд. А в сочетании с 2,0-литровым двигателем и солидным дорожным просветом можно не переживать при поездках по пересеченной местности.
Аудиосистема Fender Premium
Независимо от того, являются ли покупатели ценителями хорошей аккустики или просто любят подпевать своим любимым исполнителям, новый Tiguan не разочарует никого. Дополнительная аудиосистема Fender значительно повышает качество звука по сравнению со стандартной системой собственной марки VW. В общем, Volkswagen неплохо поработал с автомобилем, сделав еще более интересным.
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