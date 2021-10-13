10 самых известных пикапов устроили гонку на песке: кто победил? (видео)
Фото: youtube.com / CAR Buyers Guide
С учетом этих цифр нет ничего удивительного, что немецкий пикап серьезно вырвался вперед на финише и первым пересек черту. Зато вторым пришел Ford Ranger (180 л.с., 420 Нм), который на колесо опередил Mazda BT-50. Четвертое место досталось Nissan Navara. Интересно, что пикап Volkswagen не может похвастаться высокими продажами в ЮАР. Причина – в высокой цене. Amarok стоит 922 тысячи рандов (4,4 млн рублей по курсу). Для сравнения Toyota Hilux стоит в 1,5 раза дешевле (628 тысяч рандов) и разошлась в 2020 году тиражом более 30 тысяч экземпляров. Но в гонке японский пикап занял только седьмое место. Ford Ranger стал вторым в гонке и вторым по объемам продаж (19 тысяч экземпляров), он стоит чуть дороже Hilux (712 тысяч рандов).
- 1 685 000 РToyota Hilux 2014 в Москве
- 1 490 000 РNissan Navara (Frontier) 2012 в Москве
- 1 440 000 РNissan Navara 2012 в Москве
- 4 620 000 РToyota Hilux 2020 в Москве
- 997 000 РMitsubishi L200 2008 в Москве
- 2 149 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 2 425 000 РToyota Hilux 2016 в Москве
- 1 938 000 РVolkswagen Amarok 2016 в Москве
- 1 497 000 РVolkswagen Amarok 2013 в Москве
- 3 297 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий