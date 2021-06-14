10 самых красивых автомобилей Пола Маккартни
Ford Consul Classic 315
Состояние сэра Пол Маккартни оценивается в 1,2 млрд долларов, и он продолжает зарабатывать до 70 млн долларов в год. Неудивительно, что он может позволить себе покупку редких классических автомобилей для своей коллекции. Все началось в 1962 году с покупки спорткара Ford Consul Classic 315. Мощный автомобиль мог разгоняться до 130 км/ч. В результате 20-летний Пол трижды был оштрафован за превышение скорости и лишился прав на целый год.
Aston Martin DB5
Восстановив права в 1964 году, Маккартни приобрел Aston Martin DB5, легендарный автомобиль Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер». Машина с черным кожаным салоном и сделанным на заказ проигрывателем Philips Auto-Mignon обошлась музыканту в 4 000 фунтов стерлингов. В 2017 году автомобиль был продан на аукционе почти за 2 млн долларов.
Mini Cooper
В 1965 году менеджер The Beatles Брайан Эпстайн купил каждому из участников группы по автомобилю Mini Cooper. Все машины были сделаны на заказ компанией Harold Radford & Co и получили более мощные моторы, чем серийные экземпляры. Машину Пола выкрасили в нежно-зеленый оттенок, оборудовали люком на крыше, а салон обили деревом. Его автомобиль можно увидеть в фильме Beatles Magical Mystery Tour. После одной шумной вечеринки приятель Маккартни разбил машину. В 2001 году ее отреставрировали и позже продали с аукциона за 250 тысяч долларов.
Aston Martin DB6
Пол Маккартни явно питал слабость к автомобилям Aston Martin. В 1966 году он купил модель с индексом DB5. Автомобиль оборудовали изготовленным на заказ настоящим бобинным магнитофоном, чтобы музыкант мог прямо за рулем записывать идеи новых песен. Именно так родилась композиция «Hey Jude». По словам Джона Леннона, песня посвящена его сыну. Пол придумал ее, когда ехал к Джону в гости.
Austin Healey 3000
С этим автомобилем связан один из самых стойких слухов в истории The Beatles. Якобы именно на Austin Healey 3000 Пол Маккартни разбился в ноябре 1966 года, когда после ссоры с друзьями сел пьяным за руль. В группе решили скрыть смерть Пола и заменили его двойником, неким полицейским по имени Уильям Кэмпбелл. Несмотря на постоянные опровержения, с которым выступал сам Пол и другие члены The Beatles, легенда жива и по сей день.
Lamborghini 400GT
Модель стала попыткой Lamborghini создать некое подобие семейного спорткара. Четырехместный автомобиль мог разгоняться до внушительных по тем временам 250 км/ч. Всего было собрано 247 экземпляров и только четыре из них проданы в Великобритании. В 1967-м один из них достался Маккартни.
Rolls-Royce Corniche
Коллекция британского музыканта была бы неполной без Rolls-Royce. В 1973 году он приобрел двухверный кабриолет Corniche. По габаритам автомобиль оказался чуть крупнее Phantom V, на котором в то время ездил Джон Леннон. Под капотом трудился мотор V8 объемом 6,75 литра, выдававший порядка 240 сил.
Ford Bronco
В 2007 году Пол Маккартни неожиданно пополнил свой гараж не роскошным спорткаром, а простеньким внедорожником. Он приобрел Ford Bronco 1989 года выпуска. Именно на этом автомобиле музыкант отправился путешествовать с Нэнси Шевелл в 2008-м. Поездка прошла благополучно, в 2011-м они поженились и женаты до сих пор.
Chevrolet C5 Corvette 2003
После переезда в Беверли-Хиллз Маккартни купил суперкар Chevrolet C5 Corvette. Автомобиль оснащен складным верхом и двигателем мощностью 345 л.с. Идеальное средство передвижения по калифорнийскому побережью хорошим солнечным днем. Пола регулярно видят за рулем этого автомобиля на улицах Лос-Анджелеса.
Lexus LS 600h
На 65-летие Маккартни подарили гибридный седан Lexus LS 600h. Автомобиль построен на заказ и отдает дань экологической деятельности музыканта. Тем не менее, Маккарти выразил недовольство тем, что автомобиль доставили из Японии самолетом, оставив большой углеродный след в атмосфере. По его словам, транспортировка нанесла окружающей среде вред, сопоставимый с шестью автомобильными кругосветками.
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