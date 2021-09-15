10 самых красивых французских автомобилей
Bugatti Type 57 Atlantic (1934)
Для большинства представителей старшего поколения эта невероятная машина всегда будет первой в списке не только самых красивых французских машин, но и автомобилей вообще. Этот классический шедевр служил источником вдохновения для многих поколений.
Citroën C6 (2005)
Полноразмерный фастбек Citroën C6 выглядит настолько элегантно, что его дизайн остается актуальным до сих пор. Однако в техническом плане модель получилась не самой удачной. В числе его недостатков называют проблемный мотор и частые поломки.
Delahaye Type 165 (1939)
Этот кабриолет невероятно элегантный и еще более уникальный. Всего было выпущено пять экземпляров, два из которых были уничтожены во время Второй мировой войны, а один пропал без вести.
Citroën DS (1956)
Автомобиль имел неофициальное название «Богиня», которому обязан своим стильным дизайном и игре слов. По-французски аббревиатура DS звучит так же, как слово Déesse («Богиня»). Это был революционный автомобиль для своего времени. При относительно невысокой цене он имел дисковые тормоза, ремни безопасности и экономичные моторы.
Alpine A310 (1971)
Не исключено, что своим необычным дизайном Alpine A310 вдохновил Джона ДеЛориана на создание легендарного DMC-12. Изначально французский автомобиль оснащался 1,6-литровым четырехцилиндровым мотором. В 1977 году у него появились версии с внушительными агрегатами V6, которые превратили автомобиль, весивший меньше тонны, в настоящий хот-род.
Peugeot 504 Cabriolet (1969)
Peugeot 504 быстро заработал репутацию одного из самых комфортабельных автомобилей, которые можно было купить за деньги, что сделало седан популярным в сервисах такси на большей части Европы. Кроме того, он удостоился в 1969 году в Европе титула «Автомобиль года». Но автомобиль в кузове «кабриолет» не идет ни в какое сравнение с утилитарным седаном. Он абсолютно великолепен в плане дизайна, но оснащен печально известным двигателем PVR V6.
Bugatti Type 35B (1924)
В 1920 – 1930-е годы это был один самых популярных и массовых спорткаров. Bugatti Type 35B, с его лаконичным дизайном, стал истинным воплощением скорости. Он мог разгоняться с места до «сотни» примерно за 7 секунд – недостижимый показатель для автомобилей того времени.
Simca 1200S Coupe (1962)
Французская компания привлекла к разработке дизайна этого «малыша» итальянский дизайнерский дом Bertone и не прогадала. Остальные модели Simca сейчас преданы забвению, но маленькое купе Simca 1200S благодаря своему дизайну до сих пор имеет множество поклонников по всему миру.
Citroën SM (1970)
Во многих отношениях модель SM представляла собой естественную эволюцию DS. Она была более мощной, технологически продвинутой и, возможно, более красивой, чем вышеупомянутая «Богиня». Даже сегодня автомобиль кажется футуристическим: он сочетал подвеску Citroën с мощным мотором Maserati V6.
Alpine A110 (1961)
Alpine A110 можно смело назвать одним из самых красивых спортивных автомобилей в истории. Он отличается заднемоторной компоновкой и использует двигатель Renault мощностью 140 л.с. Не слишком впечатляющая отдача мотора компенсируется легким корпусом из стекловолокна. Максимальная скорость купе достигала 220 км/ч.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий