10 самых крошечных машин в истории: некоторые вы никогда не видели
Brutsch Mopetta
Наверное, это даже не совсем автомобиль, потому что создал его Эгон Брютш для Международной выставки велосипедов и мотоциклов 1956 года. Всего было выпущено 14 таких транспортных средств с двигателем объемом всего 50 куб. см и мощностью 2,5 л.с. Длина этого нечто чуть более 1,5 м, в ширину оно менее метра, а масса меньше 100 кг. Однако, до 40-50 км/ч агрегат разгонялся.
Autobianchi Bianchina 500
С 1957 по 1970 годы это была идеальная альтернатива «Фиату». Выпускалась модель в самых разных кузовах – седан, кабриолет, универсал и даже родстер. Неплохо, для такого малыша! Он обладал хорошим интерьером, был милым и красочным, при этом мотор объемом 500 «кубов» выдавал 22 л.с.
Subaru 360
Бизнесмен Малкольм Бриклин импортировал в США 10 000 таких машин, назвав их «дешевыми уродцами». Было это в период с 1958 по 1971 годы, когда они выпускались в Японии. В длину этот Subaru был менее 3 метров, в ширину чуть больше метра. Двигатель модель получила 2-цилиндровый 2-тактный объемом 356 куб. см. мощностью 16 л.с. Но это не мешало ей разгоняться почти до 100 км/ч, на это машине требовалось всего 37 секунд.
Pasquali Riscio
Услышав словосочетание итальянский автомобиль, мы представляем что-то типа «Феррари». Но Pasquali тоже родом из Италии, хотя и разгоняется максимум до 40 км/ч. Зато в Италии для управления этой машиной не нужны были права.
Peel Trident
Про Peel Р50 вы наверняка слышали, а это ее более вместительная версия, рассчитанная сразу на двух пассажиров!
Reva G-Wiz
Индийский электромобиль длиной около 2,5 м и шириной чуть больше метра якобы может вместить двоих взрослых и двух детей. При максимальной скорости 80 км/ч он способен проехать около 70 км на одном заряде. За период с 2001 по 2012 годы было продано более 4 тыс. таких машин. В Европе модель известна тем, что ее ненавидели в шоу «Top Gear», называя уродливой, небезопасной и маломощной.
Heinkel Kabin
Компания, которая в годы Второй мировой строила бомбардировщики Heinkel HE 111 для люфтваффе, в 1956 году начала выпуск этих очаровательных 3-колесных машинок. Максимальная скорость Kabin составляла 90 км/ч, мощность двигателя была 9 л.с., просуществовала модель до 1966 года, когда покинула этот мир под именем Trojan 200.
Messerschmitt KR200
Еще один переквалифицировавшийся производитель известных немецких самолетов выпустил в 50-е годы трехколесный автомобиль. Его двухтактный одноцилиндровый двигатель объемом 191 куб. см был способен разгонять машину до 90 км/ч. Всего с 1955 по 1964 годы было продано 12 тыс. таких машинок.
Jurisch Motoplan
Карл Юриш создал свой 3-колесный автомобиль из мотоциклетной коляски в 1957 году. Он попытался продать свой «концепт» в Нью-Йорке, но ему не повезло, т.к. как раз наступила эра огромных седанов и микромашины никто не хотел. Всего было сделано 3 таких малыша.
Myers Sparrow
Электромобиль похожий по форме на утиную голову длинной менее 2,5 метров. Максимальная его скорость составляет 112 км/ч, при запасе хода около 100 км на одном заряде.
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