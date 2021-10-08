10 самых крутых автомобилей из коллекции богатейшего человека мира Ральфа Лорена
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
В автомобильной коллекции Ральфа Лорена находятся экземпляры из разных эпох: от моделей 20-х годов до спортивных автомобилей и суперкаров, выпущенных совсем недавно. Его страсть к автомобилестроению практически не имеет себе равных. Ниже представлены 10 самых крутых автомобилей в коллекции Ральфа Лорена.
Bugatti Veyron
Несомненно, в коллекции Ральфа Лорена не могло не быть Bugatti Veyron. Когда-то самый быстрый автомобиль в мире Veyron 16.4 оснащен 8-литровым четырехцилиндровым двигателем W16 с турбонаддувом и мощностью 1001 л.с. Его максимальная скорость составляет 257 миль в час. На момент выпуска Veyron стоил 1,9 миллиона долларов.
Ferrari 250 GTO
Когда дело доходит до дорогих и эксклюзивных автомобилей, почти ничто не может сравниться с неуловимым Ferrari 250 GTO. Не каждый человек в мире сможет хоть когда-нибудь вживую взглянуть на эту модель. Ferrari 250 GTO поистине можно назвать королем гаража коллекционеров. В настоящее время осталось всего 36 экземпляров, и этот бывший гоночный автомобиль обладает всеми признаками настоящего коллекционного автомобиля. В настоящее время 250 GTO сложно оценить, учитывая различный характер каждого автомобиля, поскольку все они уникальны. Тем не менее, 250 GTO 1963 года продавались на аукционах примерно за 70 миллионов долларов.
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
У этого автомобиля была уникальная особенность — двери открывались вверх, а не наружу, что несколько добавляло привлекательности модели. А в 1955 году скорость 130 миль в час считалась более чем существенной.
McLaren F1 LM
McLaren F1 — один из самых уважаемых гиперкаров всех времен. Но Лорен выбрал версию F1 LM, всего было выпущено 6 моделей, включая прототип. F1 LM оснащен 6-литровым V12 мощностью 659 л.с. и развивает максимальную скорость 225 миль в час. Интересно, что версия LM на самом деле немного медленнее стандартной F1.
Ferrari Testarossa
Одним из самых знаковых Ferrari всех времен, без тени сомнения, можно назвать Testarossa. Автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 390 л.с. Если вы захотите приобрести себе предмет роскоши из 80-х, вам придется заплатить около 150 000 долларов. Между прочим, это одна из самых дешевых машин в коллекции Ральфа Лорена.
Lamborghini Reventon Roadster
Один из самых современных суперкаров в этом списке — Ralph Laurens Lamborghini Reventon Roadster. Reventon Roadster уже сам по себе редкий автомобиль, а ограниченная версия без того редкого автомобиля добавляет еще больше эксклюзивности. Этот родстер был выпущен в количестве 15 экземпляров, а цена в 2,1 миллиона долларов делает его очень ценным. С корпусом из углеродного волокна Reventon, безусловно, выглядит достойно, но большая часть деталей позаимствована у предыдущих моделей Murciélago, включая двигатель LP640.
Mercedes-Benz SSK Count Trossi
Один из самых старых автомобилей в коллекции Ральфа Лоренса — SSK Count Trossi 30-х годов. Хорошо известно, что Ральф Лорен большой поклонник настоящих классических автомобилей, а Count Trossi является одним из лучших образцов автомобилестроения начала 1900-х годов. Загадочности модели добавляет тот факт, что конструктор этого автомобиля до сих пор неизвестен.
Porsche 997 GT3 RS
Не только классика привлекает внимание мистера Лоренса. В его коллекции также есть и 997 GT3 RS. GT3 RS один из лучших примеров Porsche с максимальной скоростью 193 миль в час и большим обвесом. Спорткар обладает мощностью 409 л.с. и до 100 км/ч разгоняется менее чем за 4 секунды.
McLaren P1
McLaren P1 — один из самых современных автомобилей в коллекции Лоренса. Этот суперкар является ярким примером современного автомобильного совершенства с безумным внешним видом и столь же безумными характеристиками. Посудите сами, P1 обладает мощностью 900 л.с., а его максимальная скорость ограничена на отметке 217 миль в час, а чтобы разогнаться до 100 км/ч ему потребуется менее 3 секунд.
Bugatti Type 57SC
Из всех автомобилей в коллекции Лоренса 57SC Atlantic, вероятно, имеет самую интересную историю. 57SC окутывает тайна пропавших без вести моделей и трагических инцидентов.
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