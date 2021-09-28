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28 сентября 2021, 15:59

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг-ателье

Автомобильный дизайнер Афзал Кан основал свою одноименную компанию в 1998 году, и она быстро стала популярной среди богатых коллекционеров. Project Kahn преобразовал все, от Aston Martins до автомобилей такси.
Фото: hotcars.com
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье
10 самых крутых автомобилей от известного тюнинг ателье

За 23 года работы дизайнерский автомобильный домом Project Kahn преобразовал все, от Aston Martins до автомобилей такси. Компания вместе со своим дочерним брендом Chelsea Truck Company создали одни из самых крутых модифицированных автомобилей, которые можно было увидеть на улицах Лондона и за его пределами в последние годы. Основное внимание Kahn уделяет внедорожникам, таким культовым моделям, как Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Но за 23 года они экспериментировали практически со всеми автомобилями. Эксклюзив от Kahn не из дешевых удовольствий, эти автомобили стоят около полумиллиона долларов.

Land Rover Range Rover Sport SVR Pace Car

Range Rover SVR сам по себе невероятно мощный автомобиль с 542 л.с. Но Кан взял SVR и сделал его еще более впечатляющим, установив новый широкофюзеляжный комплект, чтобы разместить огромные 23-дюймовые легкосплавные диски. Интерьер этого Range Rover также полностью переработан, здесь появились сиденья с перфорированной кожей, дополнительная кожаная отделка также появилась по кругу кабины и на приборной панели. На момент запуска в 2017 году Kahn SVR стоил на 27 219 фунтов стерлингов (2,8 млн рублей) больше, чем стандартный SVR.

Mercedes-Benz X Class

Mercedes, возможно, не добился успеха, на который они надеялись, когда выпустили пикап X Class, но Кан ясно увидел большой потенциал в этой модели и создал свою собственную модифицированную версию. Помимо прочего, грузовик получил новый, более широкий обвес, включая вентиляционные отверстия в капоте и новую решетку радиатора в стиле AMG GT. В интерьере появилось больше кожи и стеганых поверхностей.

Jeep Wrangler Black Hawk Edition

Jeep Wrangler был одной из основных моделей Kahn с самого начала, так как грузовик обладает большой производительностью в стандартном оснащении, но уровень роскоши оставляет желать лучшего. За достойную плату Кан всегда готов исправить этот недочет. Вариант Black Hawk является изюминкой модельного ряда, автомобилю придали военный вид, в тоже время создав роскошную кабину.

Land Rover Defender Flying Huntsman II

Этот Defender стал одним из последних, сошедших с конвейера в 2015 году, когда производство оригинальной формы было прекращено. При реконструкции этой модели Кан отдал должное уважение к оригинальному Land Rover второй серии. Каркас безопасности и шины Cooper STT Flying Huntsman II отлично справятся с любым бездорожьем. Есть даже модели с откидным верхом, чтобы водители могли максимально использовать солнечные дни, которых в Великобритании, как и в Санкт-Петербурге, не так много.

Bentley Bentayga Level 3

Когда Bentley впервые представила свой внедорожник Bentayga, многие пуристы пришли в ярость. Однако, увидев Bentayga собственными глазами, многие притихли. А все потому, что внедорожник был таким же изысканным и роскошным, как и любой другой Bentley, хотя Кан решил, что этого недостаточно. В пакет Bentley Bentayga Level 3 был добавлен широкий обвес, чтобы придать внедорожнику еще более внушительный вид, не обошлось и без 23-дюймовых легкосплавных дисков. У кроссовера также появились различные элементы из углеродного волокна, в том числе карбоновая решетка и двухсекционное крыло.

Aston Martin Vantage Kahn GT

Кану нравится переосмысливать британскую классику. Aston Martin Vantage один из их первых суперкаров. У него есть аэродинамический обвес, вдохновленный гонками, включая заднее антикрыло в стиле GT4, а на решетке радиатора красуется традиционная маркировка «4», как и на старых гоночных автомобилях. Автомобиль оснащен двигателем V8 мощностью 380 л.с. Всего было выпущено два экземпляра Kahn Vantage GT, поэтому увидеть один из них в реальной жизни практически невозможно.

Лондонское такси TX4

Лондонское такси является одним из самых культовых в мире, это типично британское творение. TX4 получил от Кана ряд интересных элементов от британского автопроизводителя Rolls-Royce. Например, обивка потолка со звездным эффектом создает впечатление мерцающего ночного неба. Эта опция была взята прямо из списка опций Rolls. Кремовый кожаный салон также очень похож на Rolls. Но это все же такси, между прочим, один из модернизированных вариантов в настоящее время продается на сайте Кана за 69 999 фунтов стерлингов (7 млн рублей).

Mercedes-Benz G-класса Carbon Wide Track Edition

Начав как военный грузовик, G Wagon со временем стал символом статуса богатых городских семей. Он популярен среди бизнесменов и представителей поп-индустрии. Но, чтобы выделиться из толпы даже владельцам G Wagon нужны моды. И тут Kahn с радостью предоставляет свои услуги. Например, полный обвес из углеродного волокна, а также обновленный капот и переднее крыло. Именно эта модель дополнительно оснащена моноблочными колесами Type 57.

Пикап Land Rover Defender XS Flying Huntsman

Грузовики 6x6 всегда выглядят круто, но они становятся еще круче, когда получают доработки от таких людей, как Kahn. Defender сохраняет все свои внедорожные качества и многое другое в версии 6x6, но он намного быстрее, поскольку его двигатель заменили на 6,2-литровый V8 мощностью 430 л.с. Пикап от Kahn можно поставить в один ряд с Mercedes-AMG G63 6x6. AutoTrader удалось заполучить один экземпляр для обзора в 2020 году, и он им настолько понравился, что они сняли по нему небольшой фильм на тему Хэллоуина.

Aston Martin Vengeance

Vengeance — это, пожалуй, самый амбициозный проект Кана на сегодняшний день, поскольку кузов полностью собран той же инженерной фирмой, которая построила Aston Martin One-77. Автомобиль построен на шасси Vantage. Неповторимый кузов Vengeance, который, кажется, объединяет несколько моделей Aston Martin в один уникально яркий суперкар. Когда Auto Express писали обзор об этом автомобиле, они сказали, что «никакой другой дорожный автомобиль на этой Земле» не сможет с ним сравниться. Правда, даже для них запрашиваемая цена в 400 000 фунтов стерлингов (40 млн рублей) показалась чрезмерной.

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