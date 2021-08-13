ТОП-10 крутой боевой техники, которая никогда не видела сражений
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Несмотря на то, что все эти транспортные средства были созданы для боевых действий, они так и не попали на линию фронта и не совершили свои боевые подвиги. Некоторые остались прототипами, другие прошли стадию производства, а третьи стали потеряли актуальность.
A39 Черепаха
A39 Tortoise — это штурмовой танк, созданный в 1942 году. Он стал бы одной из самых больших машин Второй мировой войны. Первоначальной концепцией этой военной машины был небольшой низкопрофильный штурмовой танк, но дальнейшие разработки и 32-фунтовая пушка, установленная перед машиной изменили планы.
Заказ был размещен на 25 машин, но позже сокращен до 12 единиц. По факту было выпущено всего 6 штурмовых танков. К тому времени, как «Черепаха» была готова к войне, было уже поздно. Этот танк использовался для тестирования дорожных покрытий, измерения структурной целостности и измерения сопротивления грунта.
МаК ВТ-1-1
Разработанный немецкими производителями Maschinenbau (MaK) в 1974 году, MaK VT-1-1 создавался как мощное быстродействующее оружие. Его также называли истребителем танков. Модель оснащалась двигателем MTU BB803 Ra-500 мощностью 1500 л.с. (1100 кВт) или 2400 л.с. (1765 кВт) с гидропневматической подвеской. Для работы VT-1-1 требовалась бригада из четырех человек, а его максимальная скорость составляла 70 км/ч.
Lockheed Martin Sea Shadow
Lockheed Martin Sea Shadow, построенный военной корпорацией Lockheed Martin, представляет собой экспериментальное судно. Разработка Sea Shadow велась тайно, чтобы скрыть ее от советской спутниковой разведки. Этот военный корабль имеет достаточно странный вид, здесь нет орудий, но он может незаметно подплыть к другим кораблям и выдержать сильный шторм. «Морская тень» была представлена публике в 1993 году, но ни в одном сражении не участвовала. Корабль был зарегистрирован в ВМС США в 2000 году и позже продан судовой компании Bay.
Avro Canada CF-105 Arrow
Avro Canada CF-105 Arrow, возможно, является самым совершенным и безупречным военным оружием, созданным в Канаде. Компания AV ROE разработала Arrow для обороны страны. Однако руководство Канады не поддержало производство самолета, потому что концепция защиты страны изменилась. Военные стали больше уделять внимание защите не от пилотируемых бомбардировщиков, а от ракет. Arrow дважды пытались продать США. Позже производителям Arrow было приказано разрезать самолет на металлолом.
Сухой Су-47 Беркут
Су-47 Беркут — это экспериментальный истребитель пятого поколения. Разработка самолета началась в 80-х годах и была пересмотрена в 90-х. За счет использования композиционных материалов Су-47 удалось добиться меньшей массы и повышенной прочности. Нестандартная форма крыльев истребителя улучшила маневренность и сделала боевой самолет менее заметным для радаров. Истребитель оснащен двойным турбореактивным двигателем, а также имеет ракеты средней и малой дальности. Хотя в серийное производство Су-47 не ушел, но он стал жизненно важной базой для производства Су-57.
M80 Stilleto
M80 Stilleto — это прототип американского военного корабля. Судно необычной формы было построено с использованием композитных материалов. Помимо обучения и испытаний, M80 Stilleto использовался для доставки испытательных аппаратов НАСА из Атлантики. M80 Stilleto имеет низкую радиолокационную заметность, а его форма позволяет плавно ходить даже в тяжелых условиях. Экипаж судна 12 человек.
XB-70 Valkyrie
Над проектом XB-70 начали работать в 1950-х годах и задумывался он как стратегический бомбардировщик. Североамериканская авиация создала только два прототипа XB-70, при чем во второй прототип были внесены изменения по рекомендации НАСА. Североамериканская авиация должна была передать самолет НАСА для дальнейших испытаний, но авария во время фотосессии изменила планы. Второй XB-70 был уничтожен при крушении. В настоящее время первый и единственный XB-70 находится в Национальном музее ВВС США.
Beechcraft XA-38 Grizzly
Компания Beechcraft построила XA-38 Grizzly после того, как в 1942 году получила контракт от ВВС США. ВВС хотели создать штурмовик, способный поражать бункеры и танки. Beechcraft оснастил Grizzly 75-мм пушкой, установленной в носовой части самолета. В 1944 году опытный образец использовался военно-воздушными силами США и был признан удовлетворительным, но дальше дело не пошло. Компания Beechcraft создала только два самолета Grizzly, один прототип был списан, а второй был отправлен в музей ВВС США.
Ла-200
Ла-200 советский истребитель-перехватчик, спроектированный Лавочкиным в 1948 году. Этот самолет отличается от обычных советских самолетов своей конструкцией. При большом размахе крыла Ла-200 разворачивается всего за 26 секунд. Самолет был оснащен тремя 37-мм высокоскоростными пушками. После проведения летных испытаний в 1948 году были обнаружены некоторые проблемы, но позже их исправили. Но Ла-200 был заброшен из-за плохих характеристик.
LTV XC-142
В отличие от других военных самолетов из этого списка, LTV XC-142 не является истребителем. Это самолет с возможностью вертикального взлета и посадки. На LTV XC-142 могли разместиться 32 солдата. Самолет впервые испытали в небе в 1965 году, а после он прошел тестирование в ВВС США. Несмотря на успех LTV XC-142, в серийное производство модель не запустили. ВВС США потеряли интерес и отказались от проекта в 1967 году.
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