10 самых крутых пикапов
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Renault Alaskan
Renault Alaskan представляет собой привлекательный пикап среднего размера. Эта модель продается в Аргентине, Бразилии и Колумбии, где достаточно сильное присутствие Renault. На данный момент грузовичок нацелен на Европу и ближний Восток.
Isuzu D-Max
Первые два поколения Isuzu D-Max были основаны на Chevrolet Colorado, но после модель переехала на собственную платформу. Этот автомобиль получил награды в Австралии и превзошел по продажам Toyota Hilux в Тайланде.
Mazda BT-50
Новый Isuzu D-Max и Mazda BT-50 практически одинаковы. Разница заключается в их внешности. В отличие от драчливого и жестокого пикапа Isuzu, BT-50 выглядит гладким и стильным. Тот же 3,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбодизелем развивает мощность 188 лошадиных сил и 332 фунт-фут крутящего момента. Может показаться, что это не так уж много, но у этих грузовиков на самом деле больше грузоподъемности и тяговых характеристик, чем у большинства аналогичных среднеразмерных грузовиков.
RAM 700
Большинство знает Ram 1500, но как насчет Ram 700? Ram 700, собранный на базе Fiat Strada, представляет собой субкомпактный пикап и идеально подходит для стран, где такой автомобиль, как Ram 1500, будет практически недоступен.
Volkswagen Amarok
Amarok оснащался либо четырехцилиндровым бензиновым, либо дизельным двигателем, либо дизельным двигателем Audi V6 с турбонаддувом. Новый Amarok будет основан на Ford Ranger.
Mercedes-Benz X-Class
Mercedes-Benz X-Class очень дорогой «плюшевый» пикап. Американцы сравнивают его с Nissan Navara с тем же 2,3-литровым двигателем. Но Мерседес добавил столько роскоши, что все мысли о Navara улетучиваются. Не всем нужен такой роскошный грузовик, поэтому эта модель есть не во всех странах.
Peugeot Landtrek 2021 года
Этот очень красивый пикап французского бренда Peugeot даже не будет продаваться во Франции, по крайней мере, пока. Вместо этого Landtrek отправится в труднопроходимую местность Южной Америки, Африки, Австралии и, возможно, некоторых частей Азии. Автомобиль был построен совместно с китайским производителем автомобилей Changan и представляет собой небольшой, прочный и дешевый грузовик.
Toyota Hilux
Toyota Hilux отлично продается везде, где ее можно купить. С начала продаж было продано более 18 миллионов автомобилей.
Mitsubishi Triton 2020 года
Mitsubishi Triton собирают в Таиланде, это надежный, доступный и легкоуправляемый пикап относительно компактных размеров. Модель представлена во многих странах присутствия бренда.
Fiat Toro
Пикап Fiat Toro отлично выглядит и является идеальным пикапом для тех, кто любит ездить по пересеченной местности с приличной грузоподъемностью и буксировкой.
- 810 000 РVolkswagen Amarok 2010 в Москве
- 2 947 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
- 1 995 000 РVolkswagen Amarok 2016 в Москве
- 1 497 000 РVolkswagen Amarok 2013 в Москве
- 3 197 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 2 995 000 РVolkswagen Amarok 2018 в Москве
- 740 000 РMazda BT-50 2011 в Москве
- 2 697 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 2 367 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 1 760 000 РToyota Hilux 2013 в Москве
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