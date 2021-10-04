10 самых крутых рестомодов в мире
Фото: Volvo
Само понятие «рестомод» образовано от двух слов: «реставрация» и «модернизация». Конечно, коллекционеры ценят такие автомобили гораздо ниже полностью восстановленных олдтаймеров, зато они более комфортабельные и безопасные, а зачастую более мощные и управляемые.
Rad Rides 1969 Ford Torino Talladega
Перед тем, как попасть в руки Троя Трепаньера, Ford Torino Talladega 1969 года был маслкаром с более выверенным аэродинамическим обвесом, чем у обычного Torino. Под капотом скрывался 7,0-литровый двигатель Super Cobra Jet V8 мощностью 335 л.с. После целого ряда трансформаций он превратился в Rad Rides с 750-сильным мотором Boss 429 и был показан в 2013 году на выставке SEMA.
Schwartz 1973 Oldsmobile 442
Оригинальный Oldsmobile 1973 года был оснащен двигателем Rocket 455 V8 мощностью 270 л.с. Специалисты ателье Schwartz Performance заменили его на двигатель LS, форсированный до невероятных 900 лошадиных сил. Под замену пошли большинство узлов и агрегатов. Мастерам удалось сохранить уникальный облик первоначальной модели за исключением радиаторной решетки – пришлось установить более крупную для эффективного охлаждения мощного мотора.
Cyan Racing Volvo P1800
Рестомод Volvo P1800 Cyan построен на базе автомобиля Volvo P1800 1964 года. На первый взгляд новинка внешне полностью повторяет оригинал. Но если присмотреться, можно заметить расширенные колесные арки и большие 18-дюймовые кованные колеса, немного иное остекление и новые бамперы. Под капотом установили бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 420 лошадиных сил (455 Нм) от гоночного седана Volvo S60 TC1. В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика» Holinger. Привод – задний.
Canepa Porsche 956C
Представленный в начале 1980-х годов Porsche 956 – легендарный гоночный автомобиль, значительно опередивший свое время. Тем не менее, специалисты ателье Canape, полностью разобрали классический автомобиль, а затем перенастроили основные узлы и агрегаты или заменили их на новые. В итоге, рестомод развивает более 700 сил и благодаря усовершенствованной подвеске позволяет получить максимум удовольствия от вождения.
EMC Mercedes Benz G-Wagen «Wolf»
Expedition Motor Company (EMC) – это специализированное ателье, которое создает идеальные рестомоды. Один из самых уникальных его проектов – это рестомод классического G-Wagon 250GD Wolf. Внедорожный породистый «Волк», изначально предназначенный для использования в армии, разобрали по винтику, а затем усовершенствовали с помощью самых современных технологий. «Приключенческий» внедорожник еще никогда не был таким комфортабельным.
RTech 1972 Chevrolet K50 Crew Cab «Duke»
Одной из жемчужин выставки SEMA в 2017 году стал модернизированный Chevrolet C50 1972 года по прозвищу «Duke» («Герцог»). Он выглядит в полном соответствии с девизом RTech: «Мы создаем пикапы для реальной работы». Автомобиль обзавелся парой дополнительных дверей и откидной грузовой платформой, а также современным салоном с кондиционером и отопителем. Под капотом появился новый дизельный двигатель Cummins мощностью 550 л.с.
Legacy Overland 1982 Land Cruiser FJ40
Изменить характер автомобиля без изменения его внешнего вида – нелегкое дело. Однако, это почти удалось рестомоду Legacy Overland, построенному на базе Land Cruiser FJ40 образца 1982 года. Практически ничто не выдает присутствия под капотом современного 5,7-литрового двигателя V8. В салоне же появился кондиционер, USB-разъемы и современная медиасистема.
Legacy Classic Trucks 1949 Dodge Power Wagon
Классический грузовик Dodge Power Wagon, производившийся между 1945 и 1980 годами, представляет собой полноприводную рабочую лошадку, пришедшую на смену серии Dodge WC. После капитального ремонта, проведенного Legacy Classic Trucks, Power Wagon обзавелся 40-дюймовыми шинами, кондиционером, стереосистемой с Bluetooth и USB-портами. Потенциальные клиенты могут выбирать из трех типов силовых установок мощностью от 350 до 620 сил. Это может быть 3,9-литровый турбодизель Cummins, 6,2-литровый V8 или аналогичный мотор, дополненный турбонаддувом.
Icon 1970 Ford Ranger
Ателье Icon 4x4 выпустило целую серию рестомодов Reformer. Один из них построен на базе пикапа Ford Ranger 1970 года, за оригинальным обликом которого скрывается абсолютно современный автомобиль с 5,0-литровым мотором Ford V8 (530 сил), автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, кондиционером, цифровой «приборкой» и новой подвеской.
Ringbrothers 1972 AMC AMX Javelin «Defiant!»
AMX Javelin, оснащенный 5,9-литровым двигателем V8 мощностью 177 л.с., выпускался с 1967 по 1974 год. Но выставке SEMA 2017 показали рестомод от ателье Ringbrothers, отличающийся от оригинального спорткара увеличенной колесной базой и карбоновым корпусом. Под капотом скрывается 6,2-литровый двигатель Hellcat V8 мощностью свыше тысячи «лошадей», который работает в паре с «автоматом» Bowler. Автомобиль вполне оправдывает свое имя «Defiant», что означает «Дерзкий».
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