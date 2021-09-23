10 самых крутых спортивных автомобилей 70-х годов
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
Фото: hotcars.ru
70-е были одним из самых непростых периодов в истории автомобилестроения. В те годы разразился нефтяной кризис, и никто не хотел владеть автомобилем с мощным прожорливым двигателем. Это означало, что маслкары и спорткары потеряли большую часть своих поклонников. Несмотря на сложность ситуации, промышленность настаивала на том, чтобы по-прежнему производить автомобили не жертвуя их мощностью.
Ferrari 365 GT / 4 BB
Ferrari BB — особенный автомобиль в многолетней истории Ferrari. Он был представлен в 1973 году как замена культовой Daytona. Это был первый спортивный автомобиль бренда со средним расположением двигателя. Однако внедрить его в производственную линию было непросто. Энцо Феррари не верил, что спорткар со средним расположением двигателя — хорошая идея, так как сомневался в его управлении. Тем не менее, проект получил зеленый свет и появился 365GT / 4 BB с 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 375 л.с.
BMW M1
К 1970 году почти все крупные автопроизводители имели в своей линейке спортивные автомобили, за исключением BMW. Не желая отставать, BMW выпустила M1. Это был первый суперкар марки. M1 находился под сильным влиянием итальянского клиновидного дизайна, ведь дизайн марки был разработан итальянцем Джорджетто Джуджаро. M1 оснащался двигателем объемом 3,5 литра, который развивал 277 л.с. Да, это был не самый быстрый суперкар на планете, но водить его доставляло массу удовольствия.
Lamborghini Countach LP400
Lamborghini Countach не нуждается в представлении. Для многих фанатов, выросших в 70-х, это был автомобиль с плаката, который висел в комнате. Countach привлекал внимание своими дверцами-ножницами и грандиозным клиновидным дизайном. Этот футуристический дизайн был разработан Bertone, той же компанией, которая разработала предшественницу Countach, Miura. Под капотом находился 3,9-литровый двигатель V12 мощностью 370 л.с. Это сделало его одним из самых быстрых спортивных автомобилей 70-х годов. Всего было выпущено 157 экземпляров Lamborghini LP400.
Lotus Esprit
Lotus Esprit — шедевр британской инженерии, правда все в его дизайне было итальянским. Как и BMW M1, Lotus Esprit был разработан Джорджетто Джуджаро. Это был сверхлегкий спорткар, правда, Lotus не поставила под капот резвый двигатель, он оснащался четырехцилиндровым мотором без наддува. Esprit сделал себе имя, снявшись в двух фильмах о Бонде.
De Tomaso Pantera GTS
Pantera — пример того, что может получиться, если автомобиль, разработанный в Италии, оснастить массивным американским двигателем V8. Модель Pantera, выпущенная в 1970 году, имела красивый дизайн, разработанный итальянской фирмой Ghia. Под капотом Pantera был установлен мощный двигатель Ford V8. В 1972 году Де Томазо вернулся к чертежной доске и разработал улучшенный вариант Pantera. Этот шедевр получил название GTS с двигателем от Ford мощностью 345 л.с. В дизайне кузова присутствовали матовые черные элементы и большие широкие колеса.
Porsche 911 Carrera RS
В 70-х годах FIA внесла серьезные изменения в правила, из-за которых чрезвычайно успешные модели Porsche 917 больше не имели права участвовать в соревнованиях. Это заставило Porsche пересмотреть свою стратегию, что привело их к чемпионату Европы по GT. Первым Porsche, участвовавшим в этом чемпионате, стал 911 Carrera RS 2.7. Но для участия в конкурсе Porsche пришлось построить не менее 500 дорожных экземпляров. В 1973 году Porsche 911 Carrera RS 2.7 стал самым быстрым спортивным автомобилем, его 2,7-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель мог развивать до 213 л.с. и 188 фунт-фут крутящего момента.
Aston Martin V8 Vantage 1977 года
В 1977 году Aston Martin выпустил первый британский суперкар — V8 Vantage. Больше всего покупателей привлекал неподвластный времени дизайн. Так же, как DB5 и другие Aston Martins, V8 Vantage имел элегантный мускулистый дизайн, в котором прослеживались линии американских маслкаров.
Datsun 240z
Datsun 240z не был первым спортивным автомобилем Datsun, но именно этой моделью бренд прославился на весь мир. Самым большим преимуществом 240z был его дизайн. Автомобиль выглядел как комбинация C3 Corvette, Toyota 2000GT и Jaguar E-Type. Под капотом Datsun 240z разместился 2,4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 151 л.с. Конечно, это был не самый быстрый спортивный автомобиль на дороге, но у него была очень хорошая динамика.
Ferrari 308 GTB
После того, как Ferrari Dino 246 GTS разочаровал поклонников, перед компанией стояла большая задача — создать сильный спортивный автомобиль, который вернет фанатов. Этим автомобилем стал Ferrari 308 GTB. Внешне модель была похожа на Ferrari Dino, но Pininfarina немного изменила линии, сделав их спортивнее и изящнее. Кузов 308 GTB был выполнен из стекловолокна, что сделало автомобиль легче и быстрее. Правда, позже в компании перешли на более дешевый вариант стального кузова. GTB оснащался 2,9-литровым двигателем V12 мощностью 252 л.с.
Lamborghini Miura P400SV
Когда Lamborghini в конце 60-х закрыла Miura, многие поклонники спортивных автомобилей были в шоке. По сегодняшний день спортивные автомобили этой марки считаются одними из самых красивых. Дизайнером шедевров был легендарный Марчелло Гандини из Bertone. Lamborghini Miura P400SV появился на дорогах в 1971 году. Это была последняя модель Miura, которая в настоящее время пользуется огромной популярностью среди коллекционеров. Автомобиль оснащен 3,9-литровым V12 мощностью 385 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Он мог разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и достигать максимальной скорости 170 миль в час (273,53 км/ч).
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